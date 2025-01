Google Photos : cette option va corriger l’effet miroir de vos selfies

Google Photos propose désormais une fonctionnalité d’édition permettant de retourner facilement vos selfies.

Fauxels sur Pexels

Une fonctionnalité essentielle qui a mis du temps à arriver. Google Photos continue d’améliorer son système d’édition et se propose enfin de résoudre un problème récurrent pour les amateurs de selfies : il peut arriver que certaines photos prises devant des devantures, ou différents lieux voient leurs inscriptions inversées. Bien que certains appareils corrigent automatiquement ce problème, ce n’est pas le cas de tous, et c’est précisément ce souci que Google Photos entend résoudre avec cette nouvelle option.

Un bouton indispensable

On pourrait penser qu’une fonction de retournement horizontal serait l’une des fonctions de base d’un smartphone en 2025. Pourtant, il n’en était apparemment rien. Sur l’application Google Photos, cette fonctionnalité a longtemps fait défaut, rapporte Android Authority. Jusqu’à présent, il était seulement possible de recadrer et pivoter les photos, mais depuis septembre dernier, une fonction miroir a été dévoilée et continue d’être déployée progressivement par Google.

La fonction miroir commence à faire son apparition sur Google Photos // Source : Android Authority

Pour y avoir accès, il suffit de sélectionner l’image à modifier dans Google Photos, d’appuyer sur le bouton Modifier, de choisir Outils de recadrage et de rechercher le nouveau bouton d’inversion, situé entre les options de rotation et de correction de perspective.

Pour le moment, cette option n’est disponible que sur la version Android de Google Photos.

