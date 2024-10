Nouveau look, plus pratique : Google Photos transforme son lecteur vidéo

Google Photos s’apprête à moderniser son interface avec un nouveau lecteur vidéo disposant de commandes plus intuitives pour une meilleure navigation.

La version iOS de Google Photos apporte quelques fonctionnalités intéressantes pour l’édition vidéo, pour illustration // Source : Frandroid

Les fonctionnalités de Google Photos n’ont de cesse de s’améliorer. Après avoir dévoilé toute une salve d’outils pour faciliter le montage vidéo, Google s’attaque maintenant à l’interface de son lecteur pour rendre son utilisation plus intuitive.

Une interface modernisée

La nouvelle interface du lecteur vidéo de Google Photos devrait être plus agréable à utiliser. Les boutons Lecture et Pause ne seront plus superposés sur la vidéo, mais apparaîtront sur une barre en dessous. Sur cette même barre, on devrait retrouver un bouton permettant de répéter une vidéo plus simplement.

Google a également choisi d’opter pour une barre de recherche avec un design en pointillé associé à un retour haptique offrant un confort lors de la recherche de vidéo.

Nouvelle interface de Google Photos // Source : Android Authority

Des commandes intuitives

Au-delà de ce changement d’interface, Google devrait s’inspirer d’une fonctionnalité que l’on retrouve sur l’une de ses plateformes phares : YouTube. Les utilisateurs devraient pouvoir avancer ou reculer une vidéo de cinq secondes en tapotant deux fois sur les côtés de leur écran.

Ces améliorations ne sont pour le moment accessibles que dans la version en développement de l’application, comme le rapporte Android Authority. Il faudra patienter jusqu’aux prochaines versions officielles pour obtenir ces nouvelles fonctions.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.