Les meilleures applications pour lire des vidéos sur Android

Sommaire VLC KMPlayer XPlayer AllCast Plex

Il n'y a pas que Netflix dans la vie ! Les lecteurs de vidéo permettent de lire sa propre collection de vidéo facilement sur smartphone et sans connexion à Internet. Voici notre sélection des meilleures applications gratuites ou payantes de lecture vidéo sur Android.

Le Play Store est rempli d’applications pour lire des vidéos, il en existe des dizaines. De ce fait, ce n’est pas toujours simple de trouver celle qui correspond à nos besoins. Voici donc notre sélection des meilleurs lecteurs vidéo sur Android.

VLC de VideoLAN

Le plus célèbre des lecteurs vidéo de bureau est aussi présent sur Android. VLC, développé par VideoLAN est en plus tout aussi agréable à utiliser sur mobile que sur ordinateur et reste la référence dans ce domaine. Elle est surtout totalement gratuite, open source et sans aucune publicité, assez rare dans le domaine des applications.

VLC permet de lancer pratiquement tous les types de fichiers et propose quelques fonctionnalités très intéressantes, par exemple la possibilité de lire uniquement la piste audio d’une vidéo.

En outre, l’application propose une navigation par gestes et, en fonction de comment vous faites glisser votre doigt sur l’écran, vous pouvez ajuster la luminosité ou le volume, ou encore avancer ou reculer dans la vidéo. C’est très intuitif comme système.

Enfin, on notera la présence d’un égaliseur ainsi que d’une option picture in picture disponible depuis un bon bout de temps et pratique pour regarder une vidéo tout en répondant à un message. N’hésitez pas à découvrir les très nombreuses options de VLC, vous y trouverez forcément votre compte.

VLC Télécharger gratuitement

KM Player

KMPlayer est un lecteur à l’interface ultra sobre que vous pouvez en partie personnaliser en changeant l’ordre dans lequel apparaissent les fichiers ou en modifiant l’affichage (liste, mosaïque…). Très simple à prendre en main, l’application a également l’avantage de ne pas être trop gourmande en ressources, tout en prenant en charge une foultitude de formats vidéo. Elle va même jusqu’à promettre une lecture des vidéos en 8K.

KMPlayer offre par ailleurs une navigation par gestes plutôt intuitive.

Cette application est tout sauf une usine à gaz et se révèle donc bien agréable pour toutes les personnes qui n’aiment pas être noyées par une flopée de fonctionnalités en tout genre. Notez qu’une option vous permet de poursuivre la lecture d’une vidéo même quand le smartphone est en veille (juste le son donc).

Lecteur vidéo HD Tous formats & codecs - km player Gratuit

XPlayer

XPlayer axe une grande partie de sa communication sur la protection de la confidentialité de vos vidéos. En effet, si vous voulez vous assurer de limiter l’accès à certains de vos contenus, vous pouvez les cacher dans un dossier privé sécurisé par un code PIN. Tous les formats vidéo sont pris en charge et la navigation par gestes est proposée pour rendre l’application plus intuitive.

Si vous aimez les modes Nuit, cette application saura vous ravir : son thème sombre est délicieux. Niveau interface, la manière dont sont disposés les fichiers est également personnalisable.

Vous profitez également d’un égaliseur bien pratique. Notez que la version gratuite de XPlayer comporte des publicités, mais celles-ci ne sont pas du tout intrusives. Concrètement, une petite pastille s’affiche en bas à droite de l’écran et c’est à vous de cliquer dessus pour afficher la publicité et ainsi participer à la rémunération des équipes qui ont construit ce service. Une version payante sans aucune publicité est également disponible au téléchargement depuis les paramètres.

Lecteur Vidéo Tous Formats - XPlayer Télécharger gratuitement

AllCast : pour regarder ses vidéos sur un écran externe

Comme son nom l’indique, AllCast n’a pas pour but de simplement vous permettre de lire vos vidéos sur votre smartphone, mais plutôt de les diffuser sur des écrans externes.

Pas question ici de se contenter d’une compatibilité Chromecast, AllCast gère tous les formats de diffusion et fonctionne donc avec les FireTV d’Amazon, l’Apple TV, mais aussi la plupart des téléviseurs connectés Samsung, Sony ou Panasonic, et les Xbox 360 et Xbox One de Microsoft.

Allcast permet de diffuser vos vidéos, mais aussi les photos et musiques stockées sur le smartphone, ou depuis Dropbox et Google Drive.

Plex : créer son propre Netflix

Plex est également une application de lecture multimédia un peu particulière. Si elle peut lire le contenu présent sur votre smartphone, elle est surtout conçue pour lire à distance tout le contenu sur vos ordinateurs ou votre stockage réseau. On parle ici de Plex Media Server, un logiciel à installer sur un ordinateur ou un NAS, qui permet tout simplement de réunir toutes vos vidéos et les ranger dans une bibliothèque.

Elles se présentent ensuite sur tous les appareils utilisant l’application Plex sous la forme d’une belle bibliothèque de vidéo, un peu à la manière de ce que propose Netflix.