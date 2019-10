Si votre téléviseur n’est pas connecté ou si vous avez marre de l’OS préembarqué vieillissant, il faut opter pour une solution externe. Nous avons testé la box Amazon Fire TV Stick 4K qui est une alternative à l’Apple TV et aux box Android TV .

Services, matériel, normes, connectiques, prix, applications, assistant connecté, télécommande… concevoir une box TV en 2019, ce n’est pas si simple. Nous avons testé la dernière solution d’Amazon qui est une alternative aux box Android TV et à l’Apple TV.

Design et installation

Avec son design, l’Amazon Fire TV Stick 4K pourrait être pris pour un Chromecast. Mais ce n’est pas un Chromecast, c’est une alternative à une box Android TV ou à l’Apple TV.

Comparé à une box TV de forme plus traditionnelle, le Fire TV Stick 4K possède un design beaucoup plus compact, d’une longueur de 10 centimètres, le Fire TV Stick 4K dépasse de nombreuses TV lorsqu’il est branché dans une prise HDMI latérale. Le brancher à côté d’autres câbles peut aussi être une vraie contrainte. Par contre, il ne prend pas autant de place qu’une box TV qu’il faut obligatoirement installer près de la TV avec des câbles beaucoup plus longs.

Comme le format Chromecast, vous n’êtes pas obligé de brancher le Fire TV Stick directement sur le port HDMI. Il y a une extension HDMI dans la boîte. Pour la connexion à Internet, le Wi-Fi est obligatoire sauf si vous achetez l’adaptateur Ethernet optionnel.

Étant donné que c’est une box TV et non un streamer comme un Chromecast, le Fire TV Stick 4K consomme également beaucoup d’énergie, dans la mesure où vous devez utiliser la prise murale USB fournie dans la boîte plutôt que l’une des prises USB de votre téléviseur. En réalité, les deux méthodes fonctionnent, mais ça dépend des capacités des ports USB de votre TV. Sur les 3 téléviseurs testés, seule une envoyait suffisamment de puissance pour alimenter le Fire TV Stick 4K via le port USB.

La première installation est très rapide. Le Stick installe automatiquement toutes les mises à jour logicielles disponibles, se connecte rapidement et facilement à votre réseau Wi-Fi, mais aussi à votre compte Amazon. D’ailleurs, on y reviendra, mais le Stick TV 4K se connecte également aux autres appareils Alexa déjà présents dans la pièce. Votre Fire TV Stick 4K est installé, passons à la suite.

Fire TV Stick 4K : que vaut-il techniquement ?

Si votre expérience précédente d’Amazon est limitée à l’application Prime Video ou une liseuse Kindle, vous serez agréablement surpris de découvrir que l’expérience utilisateur de la Fire TV Stick 4K est nettement plus complète.

Le Fire TV Stick 4K fonctionne sous Fire OS (Fire OS 6.2.6.5 dans notre test), un fork d’Android qui intègre les services d’Amazon et non ceux de Google. Si vous ne savez pas ce qu’est un fork, imaginez un univers parallèle où Android existe sans Google. Le voici. D’ailleurs, c’est Fire OS qui équipe les tablettes Amazon, mais aussi… le smartphone Fire Phone qui n’existe plus. Paix à son âme.

Techniquement, le Fire TV Stick 4K se branche en HDMI et est alimenté en USB et se connecte en Wi-Fi. Il supporte des définitions jusqu’en 4 K Ultra HD et prend en compte les principales normes HDR : HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision. Notez également la prise en charge du son Dolby Atmos. Netflix est également présent, y compris en 4K avec HDR et Dolby Vision — et naturellement sans HDR10+ (actuellement non pris en charge par Netflix) ou Dolby Atmos (que vous obtiendrez de l’application Netflix sur certaines plateformes, telles qu’Apple TV, mais pas sur la Fire TV Stick 4K).

Amazon a vraiment fait évoluer sa solution depuis le premier Fire TV Stick qui était lent. Sur cette version 4K, Amazon utilise un SoC MediaTek MTK8695 qui offre une expérience fluide, c’est vraiment agréable de naviguer dans l’interface depuis la télécommande ou l’application Fire TV. Les 8 Go de stockage interne sont suffisants pour stocker quelques applications et des jeux. Par contre, ne comptez pas stocker des films : à la limite, vous pourrez vous brancher à un serveur externe (NAS, disque dur, cloud) depuis une app comme Kodi.

L’expérience Fire OS

Le menu principal est organisé en grandes rangées d’applications et de médias, à la fois organisés comme vous le souhaitez et suggérés par Amazon. Les suggestions sont évidemment très centrées sur Amazon, mais de nombreuses applications et services tiers sont disponibles, et la fonction de recherche de contenu est agrégée sur Amazon et plusieurs autres apps.

Le catalogue d’apps est moins fourni que l’App Store ou le Play Store, on retrouve néanmoins Arte, Netflix, YouTube, Plex, Twitch, Firefox, Molotov TV, Spotify, France 24 et évidemment Prime Vidéo et Amazon Music. L’essentiel est donc là. L’écosystème d’apps reste néanmoins moins riche qu’Android TV et l’Apple TV, personnellement j’ai l’habitude d’utiliser ADN que l’on ne retrouve pas sur cette box. Pareil, je n’ai pas trouvé d’applications IPTV, par contre on peut effectivement installer des applications Android .apk manuellement.

Comme nous l’expliquions plus haut, le Fire TV Stick 4K n’est pas un appareil adapté à la lecture de fichiers vidéos (MP4, XviD, AVI…). Cela fonctionne si vous avez un serveur de type NAS avec des solutions comme Kodi, mais ce n’est pas adapté à cet usage. Cela ne sera pas pratique.

La télécommande vocale Alexa

La télécommande est la grande nouveauté de la dernière variante de 2019, elle intègre Alexa directement dessus (le bouton avec le microphone). C’est pratique, surtout si l’écosystème Alexa est déjà présent chez vous (avec une enceinte Echo par exemple, ou n’importe quel autre objet compatible). Elle est alimentée par deux piles AAA, que vous pouvez facilement changer.

Lorsque le HDMI-CEC est correctement configuré, vous pouvez émettre une seule commande vocale pour allumer votre TV, allumer le Fire TV Stick 4K et commencer à regarder un épisode. Si vous avez un autre appareil Alexa, comme un Echo Dot, vous pouvez lancer la commande « à voix haute » — inutile de chercher votre télécommande. Très pratique. En somme, une télécommande Bluetooth simple, mais pratique.

Si vous téléchargez l’application Amazon TV pour Android et iOS, la configuration est extrêmement simple, car vous pouvez utiliser le clavier de votre téléphone pour saisir les identifiants et mots de passe de vos différents comptes de diffusion (Amazon Prime, Netflix, Spotify, etc.).

D’ailleurs, même si le Fire TV Stick 4K n’intègre ni fonction Chromecast ni AirPlay, il permet tout de même de diffuser depuis les applications Netflix et YouTube si vous les avez configurées sur la clé HDMI d’Amazon.

En comparaison avec Android TV et Apple TV

Nous avons sélectionné trois box compatibles 4K UHD, deux sont équipées d’Android TV et une de tvOS (variante d’iOS pour l’Apple TV). Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les deux box Android TV sont la Xiaomi Mi Box S et la Nvidia Shield TV (2017). Sur tvOS, le choix est plus simple : l’Apple TV 4K est la seule box compatible 4K HDR.

[table id=1738 /]

Ce que le tableau ne montre pas est le fait que la Shield TV offre davantage de puissance qu’une Mi Box S, ainsi que des fonctions plus avancées en particulier concernant la domotique et le gaming. Le Google Play Store et l’Apple App Store sont des magasins d’apps plus complets que l’Amazon Appstore. Enfin, même si YouTube et Netflix permettent de diffuser sans fil du contenu sur son Fire TV Stick 4K depuis son smartphone, la clé HDMI d’Amazon n’a pas de fonction aussi intégrée que Chromecast (Android TV) ou AirPlay (tvOS).

Disponibilité et prix

L’Amazon Fire TV Stick 4K coûte 59,99 euros. Si vous n’avez aucun intérêt à avoir du matériel compatible 4K, le classique Fire TV Stick coûte 39,99 euros et fournit une expérience similaire.

