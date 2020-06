Chromecast 3, Ultra ou alternatives : que choisir pour connecter sa TV en 2020

Chromecast 3 ou Chromecast Ultra ? Lequel est fait pour vous ? Y-a-t-il des alternatives ? On vous dit tout.

Les Chromecast sont devenus au fil du temps des produits de référence pour rendre son téléviseur connecté et le commander via son smartphone. Aujourd’hui, deux modèles sont disponibles : lequel acheter en fonction de vos besoins ? Existe-t-il des alternatives intéressantes sur le marché ? Voici nos recommandations.

Lire également

Google Chromecast : les meilleures applications compatibles

Google Chromecast 3 Simple et efficace Fiche produit Fnac 39 € Simple à utiliser et à installer

Flux Full HD à 60 ips

Compatible Google Assistant Disponible à 39 € sur Fnac

Si vous disposez d’un téléviseur qui a quelques années ou s’il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, il est probable qu’il ne dispose pas des fonctionnalités d’un téléviseur connecté. Il n’y a alors pas les applications telles que YouTube, Netflix, ou Spotify, proposées aujourd’hui sur la plupart des modèles les plus récents. Branché à un téléviseur ne disposant pas de ses fonctions avancées, le Chromecast permet alors d’ajouter simplement le support d’un grand nombre d’applications à un téléviseur, le tout sans prise de tête.

Si vous disposez déjà d’un Chromecast de seconde génération, il n’est pas très intéressant puisqu’il n’apporte que le support de la définition 1080p en 60 images par seconde sur sa troisième itération. Néanmoins, il reste aussi facile à installer que son prédécesseur et donne toujours accès à un important catalogue d’applications. On conseille principalement ce Chromecast à ceux qui cherche une option peu coûteuse et qui n’ont pas besoin de la 4K, c’est à dire principalement si votre téléviseur n’est pas 4K justement.

Important à préciser, le Chromecast Ultra s’adresse aux personnes qui possèdent un téléviseur 4K/HDR. Il permet de lire des contenus en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde. Il est compatible Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) 1×2 MISO et dispose d’un port Ethernet sur son adaptateur secteur.

Il s’agit du seul Chromecast avec support pour les téléviseurs HDR/Dolby Vision, permettant ainsi d’afficher une image plus riche en couleur et en contraste pour les contenus compatibles, notamment sur Netflix. Notez d’ailleurs qu’il est tout aussi simple à installer qu’un Chromecast 3 : il suffit de le brancher sur une prise HDMI et un port USB pour l’alimentation. Sachez également le Chromecast Ultra permet de profiter de Stadia si vous souhaitez utiliser la plateforme de Cloud Gaming de Google.

L’alternative : le Fire TV Stick d’Amazon

Que ce soit le Fire TV Stick ou le Google Chromecast, ils répondent tous deux au même besoin : connecter sa TV. Toutefois, la philosophie d’Amazon est différente. Alors que la solution de Google nécessite obligatoirement un appareil pour diffuser du contenu (smartphone, tablette, enceinte connectée), celle d’Amazon se suffit à elle-même.

Avec son OS intégré (Fire OS) et sa télécommande fournie avec, il est alors possible d’accéder facilement à vos contenus préférés. Si on retrouve tous les services liés à Amazon, comme Prime Video et Amazon Music, on peut également accéder à un riche catalogue d’applications grâce à l’Amazon App Store : on y retrouve des jeux, mais aussi des applications bien connues comme Netflix.

Compatible avec l’écosystème Amazon, il est également possible de contrôler le Fire TV Stick par la voix avec une enceinte de la gamme Echo, ou toute autre enceinte compatible avec l’assistant Alexa.

Pourquoi recommande-t-on cette alternative ?

Répond au même besoin que le Chromecast

La télécommande fournie rend cette solution autonome

Les services Amazon, mais aussi les nombreuses applications disponibles

L’Amazon Fire TV Stick est habituellement proposé à 39,99 euros, mais une promotion le fait descendre aujourd’hui à 29,99 euros.

Fire TV Stick 4K : pour la ultra haute définition

Comme le Chromecast, le Fire Stick existe aussi en version 4K/ UHD. Les fonctionnalités sont le même, mais en 4K. On recommande logiquement cette option aux possesseurs de TV UHD. L’objet est logiquement plus cher : comptez 59,99 euros cette fois. Pour plus de détails sur le fonctionnement des Fire Stick, vous pouvez lire notre test du Fire Stick 4K.

L’alternative : la Xiaomi Mi Box S

La Xiaomi Mi Box S est aussi une excellente alternative — et plus complète — que le Chromecast Ultra ou que le Fire Stick. Elle tourne nativement sous Android 8.1 Oreo et propose l’accès au Play Store, une compatibilité 4K et HDR, ainsi que la fonction Chromecast.

Elle a la particularité d’intégrer Google Assistant. Avec la télécommande, il est alors possible d’user de sa voix (via le bouton micro) pour contrôler la box. Elle propose également des raccourcis pour Netflix et les chaînes TV via le bouton « Live ». Enfin, la Xiaomi Mi Box S embarque des caractéristiques légèrement meilleures que la version précédente, ce qui permet un gain de fluidité sur l’interface.

Pour retrouver meilleures box Android TV et boîtiers multimédias, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié.

FàQ

Le Chromecast, qu’est-ce que c’est ?

Petit rappel sur le Chromecast. Il s’agit d’un dongle HDMI fabriqué par Google, qui est à brancher sur le port HDMI d’une télévision ou de n’importe quel moniteur. Présenté sous la forme d’une clé pour la première génération de Chromecast, il a adopté une nouvelle forme depuis la sortie d’une 2e génération à l’automne 2015. À l’automne 2018, Google a annoncé la troisième génération qui apporte des nouveautés mineures. La solution de Google est compatible avec de nombreuses applications sur Android et iOS.

Que peut-on faire avec un Chromecast ?

Pour faire simple, le Chromecast sert à diffuser le contenu de son smartphone (ou de son ordinateur via Chrome) sur votre téléviseur. De nombreuses applications sont désormais compatibles, les plus populaires étant YouTube, Molotov, Twitch ou encore Netflix. Par ailleurs, les Chromecast fonctionnent également avec Google Assistant, il est donc possible de le piloter à la voix avec des commandes telles que « OK Google, lance [cette vidéo] sur YouTube », pour la voir apparaître sur votre TV.

Ai-je besoin d’une alimentation électrique pour mon Chromecast ?

Oui. La prise HDMI ne suffit pas à alimenter le Chromecast. Il est livré avec un câble USB dans la boîte ainsi qu’un chargeur. Astuce : vous pouvez brancher le câble USB dans un port de votre Box ou de votre TV si elle en possède. Cela marchera tout aussi bien, sans monopoliser une prise électrique pour ça… et le chargeur pourra servir pour votre smartphone.