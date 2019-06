Le thème sombre part à la conquête d’un grand nombre d’applications sur Android. Voici la liste des principales plateformes mettant à disposition un mode nuit aussi bien pour le confort de vos yeux que pour l’autonomie de votre smartphone.

Lorsque nous utilisons nos smartphones, les interfaces auxquelles nous sommes confrontés ont un rôle éminent dans notre expérience d’utilisateurs. En conséquence, comme nous le confiait un spécialiste en la matière, se contenter d’une application qui fonctionne n’est pas suffisant. Celle-ci doit également bien soigner son design. Et dans ces considérations esthétiques, un concept se fait de plus en plus récurrent : le thème sombre.

C’est quoi le thème sombre ?

Appelé aussi « mode nuit », le thème sombre porte très bien son nom puisque, quand cette option est disponible sur une application, elle permet tout simplement d’assombrir son interface en remplaçant le fond habituellement blanc par du noir ou du gris très foncé. Si d’aucuns avanceront que cela rend l’app plus belle (j’ai personnellement tendance à partager cet avis), d’autres préféreront souligner deux avantages plus objectifs :

l’économie de batterie (afficher un fond noir consomme moins d’énergie sur les écrans OLED)

le confort visuel (un écran sombre fait moins mal aux yeux)

Nous vous proposons ici une petite liste des applications aux meilleurs thèmes sombres. À noter que Google fait beaucoup d’effort sur ce sujet-là depuis quelques mois.

Les applications Google

Chrome

Google Chrome développe bien son propre thème sombre sur Android. Pour le moment, celui-ci n’est accessible que via les flags. La démarche est loin d’être compliquée et nous l’avons détaillée dans un tutoriel dédié.

YouTube

Sur YouTube, il vous suffira d’aller dans les paramètres généraux de l’application, puis d’activer l’onglet « Thème foncé ». La marche à suivre est à lire par ici.

Android Messages

Sur Android Messages, le mode nuit se cache dans le menu à trois points (l’icône située tout en haut à droite de l’écran). En deux clics, vous habillez l’interface d’un joli noir. Pour savoir comment faire, rendez-vous sur cet article.

Google Maps

Sur Google Maps, le mode navigation profite d’un thème sombre depuis toujours, mais celui-ci s’activait automatiquement dans les environnements sombres. Depuis la version 10.2.1, vous pouvez opter pour un mode nuit permanent lorsque l’application vous indique étape par étape le chemin à suivre. Il suffit pour cela d’aller dans « Paramètres de navigation », puis dans « Affichage de la carte ». Dans l’option « Jeu de couleurs », vous n’avez plus qu’à sélectionner le choix qui vous convient.

Google Agenda

Google Agenda se met aussi au thème sombre. Un tour dans les paramètres de l’application, puis dans l’onglet « Général » vous donnera accès à l’option « Thème ». Il ne vous reste plus qu’à cocher « Mode sombre ».

Gboard

Sur Gboard, le plus simple est encore de choisir la couleur la plus sombre dans la galerie de thèmes qui vous est proposée dans les paramètres (appui long sur la touche de la virgule avant de glisser le pouce vers la roue crantée). Certains utilisateurs pourront même opter pour un thème sombre activé automatiquement quand le téléphone est en économie d’énergie. Cette option semble toutefois réservée à Android Pie.

Snapseed

L’application de retouche photo profite elle aussi d’une telle fonctionnalité. Cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite de l’écran sur Snapseed, puis sur « Paramètres ». Eh hop, le premier onglet qui s’offre à vous s’appelle « Thème foncé ». Vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Google Actualités

La veille d’informations peut parfois être usante pour les yeux quand on passe beaucoup de temps à scruter l’actualité. La plateforme Google Actualités offre la possibilité d’utiliser un thème sombre pour ne pas s’abîmer les mirettes. Toutes les informations sont à retrouver ici.

Google Contacts

Au moment où nous publions ce dossier, Google Contacts est en train de se mettre à jour sur le Play Store et propose à son tour un thème sombre.

Les bonnes applications à avoir

Kiwi pour remplacer Chrome

Google Chrome est un très bon navigateur sur smartphone. Cependant, si vous cherchez une alternative, vous pouvez toujours opter pour Kiwi. Cette application reprend la même interface que Chrome, mais y ajoute un puissant bloqueur de publicités et un mode nuit facilement accessible.

Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le menu à trois points en haut à droite de l’écran. Dans la liste qui se déroule, vous trouverez le fameux thème sombre.

Messenger

Messenger, l’application de mesagerie instantanée de Facebook propose aussi un mode sombre, mais celui-ci était bien caché sous la forme d’un easter egg. Il fallait en effet utiliser un émoji Lune 🌙 pour le dénicher. Depuis, l’option s’est rendue plus accessible comme nous l’expliquons par ici.

Friendly pour Facebook

Facebook est le réseau social qui compte le plus d’utilisateurs au monde. Malheureusement, son application est souvent décriée pour son côté un peu trop fouillis, mais aussi pour l’absence d’un mode nuit. Pour corriger ce problème, vous pouvez opter pour des clients alternatifs du réseau social comme Friendly.

Dans les paramètres de cette application, vous trouverez un mode nuit parfait pour répondre à vos envies.

XPlayer

XPlayer est un lecteur vidéo au design très bien soigné qui offre un thème sombre extrêmement agréable à l’œil. Pour en profiter, il suffit d’appuyer sur les trois points alignés verticalement en haut à droite et de cliquer sur Paramètres. Dans la liste qui s’affiche, vous aurez la possibilité d’activer le thème sombre.

Twitter

Depuis un bon bout de temps maintenant, Twitter propose un thème sombre. Essayez-le en allant dans « Paramètres et confidentialité » > « Affichage et son » > « Mode nuit ».

Il existe des dizaines d’autres applications qui proposent le thème sombre ou qui sont actuellement en chantier pour que cela soit bientôt le cas. Il sera intéressant de suivre tout cela de près, le mode nuit remportant toujours plus de succès.