Les GPS se sont progressivement substitués à nos bonnes vieilles cartes. Il suffit maintenant de télécharger la bonne application pour trouver ses itinéraires hors ligne. On pense forcément à Maps de Google, mais il existe plein d’autres solutions de navigation GPS très pratiques. Voici donc notre sélection des meilleurs GPS sans connexion Internet sur Android.

Avec l’apparition des smartphones toujours connectés, la cartographie et la recherche des itinéraires ont évolué avec des services comme Google Maps pour se servir de cette connexion permanente. Problème, il peut arriver que notre smartphone ne capte pas le réseau mobile ou que l’on coupe volontairement sa connexion, notamment à l’étranger (pour éviter les frais de roaming). Dans ces cas, la meilleure solution est d’utiliser une application de GPS capable de fonctionner sans connexion Internet. Il suffit alors de télécharger les cartes de la région en avance pour une navigation en toute tranquillité.

Nous vous proposons donc ici notre sélection des meilleures applications GPS gratuites et payantes que vous pouvez trouver sur le Play Store. Vous aurez ainsi toujours vos cartes de navigation à portée de main !

Les applications gratuites

Google Maps

Tout le monde connait Google Maps, sur un smartphone Android, cette application est la plupart du temps celle installée de base. Elle offre gratuitement un mode hors ligne qui s’active en quelques secondes. Ainsi, il vous permet de vous guider même lorsque vous n’êtes pas connecté à internet, mais uniquement sur une petite région précise.

En effet le mode hors ligne de Maps oblige l’utilisateur à sélectionner la zone qu’il veut avoir disponible tout le temps et elle n’est pas infinie. Il n’est pas encore possible de télécharger l’entièreté de la Terre !

GPS pour votre véhicule

Trouvez les meilleurs, restaurants, bars, musées...

OsmAnd

OsmAnd, basé sur le célèbre Open Street Maps, permet de télécharger les cartes de n’importe quelle région, et propose même d’emblée de sauvegarder une carte générale du monde pour faciliter la navigation GPS.

L’application offre une grande connaissance des routes du monde entier également grâce à son système de carte open source qui peut être complétée par la communauté. L’interface de OsmAnd est toutefois complexe (mais complète) à prendre en main, et l’affichage des cartes peut être long.

Guidage GPS vers toutes les destinations

Utilisez Wikipedia pour en apprendre plus sur les points d'intérêt

Here WeGo

Ce n’est pas le cas de Here WeGo développée à l’origine par Nokia avant d’être rachetée par un consortium de constructeur automobile. Cette application GPS gratuite permet aussi bien de télécharger la carte d’un pays entier que la carte d’une région plus précise.

Surtout, elle ne gère pas que les itinéraires en voiture, mais aussi les services de transports en commun (Métro, bus, tram, etc.).

Trouvez des itinéraires avec tous les moyens de transport

Téléchargez les cartes hors connexion

Les applications payantes

Les trois applications qui suivent sont sans doute les GPS hors ligne les plus complets, mais il faut mettre la main à la poche pour en profiter pendant une navigation. Elles comprennent de très nombreuses options, et vous pouvez bénéficier d’une période d’essai. Suffisant pour une semaine de vacances par exemple. Les champions de ce secteur sont Sygic, TomTom et Copilot, tous les trois capables de fonctionner sans connexion Internet… et sans jamais vous perdre sur les cartes.

Sygic

Sygic est surement notre préférée. Cette application propose une interface claire et intuitive, et des options intéressantes pour la navigation : enregistrer l’emplacement de sa voiture garée, un historique des lieux visités dans un livre de voyage, et le mode SOS permettant de localiser les services d’urgence les plus proches et les contacter. En somme, il s’agit d’un GPS extrêmement complet.

L’application est gratuite, mais propose beaucoup de ses fonctionnalités de manière payante de 49,99 à 99,99 euros.

Mode hors-ligne

Les services pratiques (SOS, Voiture garée, etc.)

CoPilot GPS

CoPilot est une belle alternative à Sygic. Avec sa possibilité de télécharger les cartes de tous les continents, elle offre aussi les indications de vitesse, une boussole et les hôtels ou parkings à proximité. Il est également adapté aux poids lourds avec des itinéraires adaptés.

L’application est gratuite pour 14 jours puis passe à 14,99 euros par an.

Guidage vocal complet en français

Recherche rapide des points d’intérêt

TomTom Go

TomTom était avant l’avènement des smartphones l’un des leaders des GPS. Aujourd’hui il tente de s’imposer sur mobile avec TomTom Go. Il offre certaines fonctionnalités bien pratiques comme un guidage de voie, vous disant la meilleure voie à emprunter sur la route, les signalements de zones de danger ou encore un mode de lieux favoris.

L’application est gratuite si vous roulez moins de 75 km dans le mois avec l’application. Si vous dépassez ce taux, il faut souscrire à un abonnement d’un an à 19,99 euros ou de 3 ans à 44,99 euros.

Infos trafic en temps réel

Points d’intérêt (Parking, station service, etc.)

