Le top 10 des meilleurs services en ligne à utiliser sur tous vos appareils sans installation

Utiliser des outils en ligne peut s’avérer être un choix judicieux lorsque votre ordinateur n’est pas assez puissant pour faire tourner les derniers logiciels, si vous détenez un Chromebook, ou tout simplement pour une question de praticité.

Avec les services en ligne, nul besoin de télécharger et d’installer un logiciel. Un simple navigateur web et une connexion internet suffisent. Il est parfois nécessaire de créer un compte, mais il est généralement gratuit, vous permettant ainsi d’accéder directement à une fonctionnalité ou à un outil plus rapidement.

Que vous ayez besoin de modifier des images, d’éditer un PDF, de traduire un texte ou même de regarder des vidéos, il existe une multitude de services en ligne qui fonctionnent simplement, quel que soit votre appareil. Plus besoin de télécharger des programmes lourds ou de s’inquiéter de leur compatibilité ! Il vous suffit de visiter un site web et de commencer à utiliser l’outil en ligne de votre choix.

Après notre top 10 des indispensables sous Windows, voici notre top 10 des meilleurs services en ligne qui vous permettent de travailler et de vous divertir n’importe où, sans téléchargement préalable.

Photopea : le Photoshop gratuit et en ligne

Photopea est un éditeur d’images en ligne offrant une expérience similaire à Adobe Photoshop. Il est apprécié pour sa puissance et sa convivialité, adapté tant aux professionnels qu’aux amateurs de conception graphique. Les fonctionnalités incluent la manipulation de calques, les filtres, les ajustements de couleur et les filtres artistiques, les outils de texte avancés, les masques et les sélections, la retouche d’images, entre autres. Son interface familière comparable à celle de Photoshop réduit le temps d’apprentissage pour les utilisateurs expérimentés.

Photopea prend en charge divers formats d’images, dont PSD, GIMP et Illustrator, simplifiant le traitement des fichiers provenant de différentes sources. L’éditeur de texte intégré permet une personnalisation approfondie, et la gestion des couleurs, avec des filtres artistiques, offre une flexibilité créative. En matière de sélection et de masques, Photopea propose des outils puissants pour des retouches localisées précises.

Adobe Acrobat Online : pour ajouter des commentaires et modifier un PDF sans Acrobat Reader

Adobe Acrobat Online présente plusieurs avantages indéniables, dont une compatibilité avec la plupart des navigateurs et une flexibilité pour la collaboration en ligne. La version de base est gratuite, offrant des fonctionnalités de gestion et de modification de PDF. En tant que déclinaison en ligne de la suite Adobe Acrobat, elle permet de convertir, éditer, fusionner, fractionner, annoter, remplir des formulaires et signer des documents PDF.

Le service en ligne fonctionne sur tous les navigateurs et systèmes d’exploitation, assurant une manipulation maximale des PDF. Les fonctionnalités comprennent aussi des outils pour la modification des images et du texte, l’organisation des pages, la numérotation des pages, le recadrage, l’extraction, l’exportation, accessibles après connexion à un compte Adobe gratuit.

L’édition avancée, comprenant notamment l’annotation avec texte, notes, surlignages, remplissage d’un formulaire et signature électronique, est simplifiée grâce à une barre d’outils complète. La collaboration est facilitée par le partage de liens générés, permettant des commentaires et des modifications rapides. Bien que la gratuité soit un avantage, certaines fonctionnalités avancées nécessitent la version payante en fonction des besoins de l’utilisateur.

Google Drive : pour stocker et travailler sans Microsoft Office

Google Drive, la solution de stockage cloud de Google, offre une gestion complète des fichiers avec une généreuse allocation gratuite de 15 Go d’espace disponible, partagée entre Drive, Gmail et Google Photos. Accessible depuis n’importe quel navigateur, système d’exploitation, ou appareil connecté à Internet, il facilite la collaboration grâce au partage via des liens ou via Gmail.

Google Drive propose des outils bureautiques tels que Docs, Sheets, et Slides, compatibles avec les formats Microsoft Office et Open Document. La recherche avancée, les notifications, et la disponibilité hors ligne optimisent l’efficacité. La sécurité est renforcée avec une protection contre les menaces en ligne, et Drive est intégré à Google Workspace pour les utilisateurs professionnels. L’intelligence artificielle et la technologie de recherche de Google améliorent la productivité, tout comme les fonctionnalités avancées des abonnements payants qui offrent plus de stockage par utilisateur, des réunions Meet jusqu’à 150 participants, et des fonctionnalités de sécurité avancées.

Son plus grand concurrent, Microsoft OneDrive, est aussi disponible en service en ligne, permettant aussi de disposer d’une solution accessible sur tous les PC pour profiter des outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint, sans installer Microsoft Office. Et, bien entendu, vous disposez d’un espace de stockage cloud gratuit de 5 Go, qui peut s’agrandir avec un abonnement payant.

Si vous êtes d’ailleurs à la recherche du meilleur espace de stockage cloud pour vos documents, vos photos et toutes sortes de données, lisez notre article complet sur les meilleurs services de stockage cloud.

DeepL : un outil de traduction efficace

DeepL est un service de traduction en ligne révolutionnaire développé par DeepL GmbH, une entreprise allemande, utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour des traductions de haute qualité. Lancé en 2017, il s’est rapidement distingué par sa précision et sa rapidité, grâce à une approche basée sur les réseaux neuronaux.

Différent des services traditionnels, DeepL propose ainsi une compréhension contextuelle des phrases pour des traductions plus naturelles. Son traducteur en ligne gratuit, limité à 1500 caractères, propose également la traduction de trois documents mensuels et un glossaire personnel limité.

Comme Google Traduction, l’utilisation de DeepL est simple : saisissez le texte à traduire, la langue source est détectée automatiquement, puis choisissez la langue cible. La traduction instantanée apparaît avec la possibilité de réécriture en cas d’insatisfaction. DeepL offre aussi la traduction de fichiers complets, utile pour des documents plus longs ou spécifiques.

Deezer : pour écouter de la musique partout sans télécharger les titres

Deezer, la plateforme de streaming musical française concurrente de la plateforme suédoise Spotify, offre un vaste catalogue musical avec des millions de titres couvrant divers genres. Deezer propose une version gratuite avec des fonctionnalités telles que le Flow, les recommandations et des podcasts, tandis que le compte premium élimine la publicité, permet une écoute hors connexion, et offre des fonctionnalités avancées.

L’interface conviviale de Deezer, disponible en ligne ou sur l’application mobile, propose des fonctionnalités familières. La page d’accueil affiche des recommandations personnalisées, des playlists populaires, et les dernières sorties. Les utilisateurs peuvent rechercher des artistes, albums, ou chansons spécifiques, et Deezer offre des fonctionnalités telles que la création de playlists, la gestion des coups de cœur, et l’exploration de playlists d’autres utilisateurs. La plateforme encourage les échanges avec des playlists collaboratives et propose des blind tests pour s’amuser entre amis. Deezer, en plus de la musique, inclut des podcasts, des web radios, et des liens vers des plateformes d’achat de billets de concerts.

ChatGPT : pour répondre à vos questions n’importe où

ChatGPT est un assistant de conversation basé sur l’intelligence artificielle développé par OpenAI. Conçu pour répondre de manière pertinente et conversationnelle à une variété de sujets, ChatGPT offre une interface utilisateur épurée, permettant aux utilisateurs de poser des questions, d’apprendre de nouvelles informations ou simplement de passer du temps de manière engageante.

L’application, dépourvue de publicités, garantit une expérience fluide. Elle propose une option d’abonnement, ChatGPT Plus, donnant accès au modèle GPT-4 plus avancé et offrant une priorité d’accès même en périodes de forte demande.

ChatGPT est polyvalent, pouvant rédiger, corriger, aider à la traduction, faciliter l’apprentissage de concepts complexes, répondre à des questions générales, et même tenir des conversations réalistes. Cet outil trouve des applications dans la rédaction, l’éducation, les jeux de rôle, et la génération d’histoires.

YouTube : pour regarder des vidéos partout

YouTube est la première plateforme mondiale de vidéos en ligne. Appartenant à Google, elle est accessible depuis un navigateur ou des applications dédiées. Créée en 2005, elle a propulsé de nombreux créateurs (appelés youtubeurs) vers la célébrité.

Permettant l’importation et le partage de vidéos, YouTube prend en charge la définition 8K, les vidéos à 360° et la 3D, avec une abondance de contenus musicaux. Financé par la publicité, le site propose le forfait YouTube Premium pour éviter les annonces. YouTube, riche en tutoriels, clips, et divers contenus, ne nécessite pas de compte, mais offre des fonctionnalités intéressantes avec un compte Google, permettant likes, partages, abonnements et créations de chaînes.

La plateforme s’adapte à différents écrans et propose des vidéos en plusieurs formats d’affichage. Avec YouTube Music et des versions gratuites ou Premium, il est un incontournable pour découvrir divers contenus en ligne, avec des vidéos standards et des Shorts, en plus de la création de chaînes personnalisées.

WeTransfer : plus besoin de clé USB ni d’envoyer des fichiers par mail

WeTransfer, fondé en 2009, est un service de partage de fichiers volumineux offrant jusqu’à 2 Go gratuitement sans inscription, avec une capacité de 200 Go via abonnement. Le service propose un service en ligne et une application mobile pour enregistrer, trier, et partager images, vidéos, articles, et documents.

Le processus est intuitif : les utilisateurs téléversent leurs fichiers sur la plateforme et reçoivent un lien de téléchargement, qu’ils partagent avec les destinataires. Aucune restriction quotidienne sur le nombre de fichiers, mais chaque envoi doit rester sous les 2 Go, avec une durée de disponibilité limitée à sept jours. L’inscription gratuite offre des fonctionnalités supplémentaires, comme l’historique des transferts et la récupération des liens de téléchargement. WeTransfer permet un envoi direct par e-mail à 20 personnes ou une copie du lien à transférer selon les préférences.

La version Pro, quant à elle, autorise le transfert de fichiers plus volumineux et permet de créer un portail, unique et personnalisable, pour chaque compte Pro. Ce dernier met à disposition les données à transmettre, propose la prévisualisation et permet au destinataire de donner son avis.

Canva : pour créer et retrouver vos designs n’importe où

Canva, créé pour rendre la création graphique accessible à tous, est une plateforme conviviale proposant pas moins de 250 000 modèles personnalisables. Accessible sur divers appareils et notamment en ligne, Canva nécessite un compte pour synchroniser les fichiers. Vous pouvez choisir parmi des modèles préexistants ou créer votre design personnalisé.

La bibliothèque comprend diverses catégories, des médias sociaux aux logos d’entreprise en passant par les cartes de vœux, les invitations et bien d’autres. Vous personnalisez le texte, les images, les formes, les vidéos, etc., avec des options détaillées. Le service inclus même des modèles de génération d’image par intelligence artificielle.

Les outils de retouche photo, les filtres et les suggestions graphiques facilitent la création. Canva propose des animations, mais notez que celles-ci génèrent des vidéos. La version gratuite donne accès à des ressources gratuites avec filigrane, tandis que l’abonnement Premium offre des fonctionnalités avancées et des éléments exclusifs.

noTube : pour télécharger des vidéos en streaming

noTube est un service en ligne proposant un convertisseur de vidéos YouTube vers les formats MP3 ou MP4, idéal pour extraire la bande son ou télécharger des vidéos hors ligne. Facile d’utilisation, la plateforme prend en charge YouTube ainsi que d’autres sites et réseaux sociaux, garantissant la confidentialité de l’utilisateur, car les vidéos ne sont pas conservées sur ses serveurs.

Pour télécharger, il suffit de copier l’URL de la vidéo ou d’utiliser des mots-clés pertinents pour une recherche interne. Le choix de formats, MP3 ou MP4, est offert, sans nécessiter d’inscription préalable. noTube se distingue par sa rapidité, son absence de publicité intrusive et sa gratuité, bien que des publicités apparaissent sur la page de téléchargement pour maintenir le service gratuit. Pensez toujours à vous assurer que vous avez le droit de télécharger une vidéo avant de le faire.

