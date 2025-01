Comment créer une boutique en ligne pour vendre vos créations sans taper une seule ligne de code

Vous avez une activité artisanale et souhaitez lui donner plus d’ampleur ? Créer une boutique en ligne est le moyen idéal pour y arriver. D’autant plus que la création d’un site, même e-commerce, n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui.

Grâce aux outils modernes, il n’a jamais été aussi simple de créer une boutique en ligne qu’aujourd’hui // Source : MidJourney pour Frandroid

Choix de la plateforme e-commerce, design, contenu, référencement, statut juridique, mise en place de moyen de paiement… Le processus de création d’une boutique en ligne peut sembler complexe au premier abord, surtout lorsque l’on débute, ou que l’on ne possède pas de bagage technique spécifique.

Cela signifie-t-il que c’est impossible ? Absolument pas. En respectant une succession d’étapes simples, quelques bonnes pratiques et en s’appuyant sur les bons outils, tout le monde ou presque est capable se lancer dans le commerce en ligne.

Préparer correctement le lancement de son activité

Comme c’est le cas pour la plupart des créations de sites internet, le lancement d’une boutique en ligne demande un long travail préparatoire avant même de choisir un nom ou un design. Plus même, car la vente de produits, quels qu’ils soient, nécessite une structure juridique en raison de ses implications financières.

Définir correctement les limites de son projet

Un amateur souhaitant mettre un peu de beurre dans les épinards n’aura pas du tout les mêmes besoins qu’un créateur dont la vente est la principale source de revenus. Avant même de vous lancer, il est impératif de répondre à quelques questions :

quels sont vos produits ?

quel est votre public cible ?

quel est l’état du marché sur le segment que vous visez ?

comment se démarquer de la concurrence ?

quel est votre business model ?

Toutes ces questions vous permettront de borner les limites de votre projet, d’en définir l’ampleur et donc, de poser les premiers jalons de votre futur site de vente en ligne.

Effectuer les démarches administratives nécessaires

La différence majeure entre un site e-commerce et un site classique (vitrine, blog, portfolio) réside dans le fait qu’une activité commerciale nécessite l’obtention d’un statut juridique. Selon le degré de professionnalisation que vous souhaitez atteindre avec votre projet, vous pourrez opter pour différents statuts. Auto-entrepreneur, EURL, SARL : chaque statut a ses avantages et ses défauts (niveau de responsabilité, d’imposition, etc) et il vous appartient de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Avant de se lancer dans la conception d’une boutique en ligne, il est impératif de gérer tout l’aspect administratif // Source : MidJourney pour Frandroid

Une fois que vous aurez défini le statut le plus approprié, il ne vous restera plus qu’à faire les démarches nécessaires à l’obtention de votre statut. L’immatriculation de votre société (ou de votre profil d’autoentrepreneur) vous permettra d’obtenir un numéro SIRET qui vous sera capital pour le bon fonctionnement de votre projet. La création d’un compte bancaire dédié à votre activité est aussi extrêmement important, tout comme la planification des dépenses et entrées d’argent. Ne négligez jamais l’importance de la trésorerie et pensez à établir un budget prévisionnel en amont.

Choisir une plateforme e-commerce adaptée à vos besoins

Un site e-commerce ou une boutique en ligne n’est pas un site comme les autres, et nécessite de faire appel à une plateforme dédiée. Il en existe plusieurs sur le marché, qui disposent toutes de leurs avantages et de leurs inconvénients. Les plus connues sont :

WooCommerce : la plus grande force de WooCommerce constitue aussi l’une de ses faiblesses. Cette plateforme d’e-commerce gratuite est, en effet, entièrement dépendante de WordPress. Cela la rend simple à installer et à utiliser, lui confère de sérieux avantages en matière de personnalisation et de référencement, mais la limite dans le même temps. Si elle dispose de nombreuses extensions, certaines d’entre elles peuvent s’avérer très couteuse. Il s’agit d’une solution plutôt adaptée aux petites structures et aux petits catalogues de produits ;

PrestaShop : cette plateforme e-commerce gratuite et open source offre une grande flexibilité et possède de nombreuses options de personnalisation avancées. Elle permet de gérer des catalogues de produits importants et dispose de nombreuses fonctionnalités incluses nativement. Pour ne rien gâcher, PrestaShop possède une vaste communauté, très active, ainsi qu'un support réactif pour vous accompagner en cas de besoin. Cette plateforme ne sera toutefois pas forcément adaptée aux débutants en raison de sa technicité. Il s'agit aussi d'une plateforme qui, en dépit de sa gratuité, peut coûter cher, la plupart des thèmes et modules étant payants, comme le support officiel ;

Shopify : contrairement aux deux précédentes plateformes, Shopify utilise un modèle établi sur une souscription mensuelle et des frais de transaction. Des coûts supplémentaires qui peuvent faire déchanter, mais qui permettent aussi à Shopify de proposer une plateforme simple à utiliser, même sans compétences. Autre avantage : il s'agit d'une solution tout-en-un (hébergement, sécurité) qui dispose d'un vaste catalogue d'applications et d'un support client de très bonne facture. Une plateforme très complète, mais plus fermée que ses homologues open source, et donc moins simple à customiser ou à utiliser en dehors de l'écosystème Shopify ;

Magento (Adobe Commerce) : c'est sans doute la plateforme la plus adaptée aux moyennes et grandes entreprises. Taillée pour les grands catalogues, disposant de fonctionnalités avancées dédiées au commerce international et au B2B (Business to Business), personnalisable à l'envi, elle possède aussi quelques inconvénients. Le principal étant son coût, entre licence, hébergement et développement. Adobe Commerce est aussi d'une solution complexe, que ce soit au niveau de la mise en place ou de la maintenance, qui requiert donc des ressources techniques importantes, souvent inaccessibles pour les plus petites structures.

Après avoir défini les contours de votre projet, son ampleur et sa direction générale, il est temps de le concrétiser. Dans les grandes lignes, la création d’un site e-commerce ressemble à la création de n’importe quel autre site. Choix du nom de domaine, de la solution d’hébergement (si elle n’est pas fournie par votre plateforme e-commerce), arborescence, identité visuelle : jusque-là, rien de sorcier.

Pour en savoir plus à ce sujet, sachez que vous pouvez consulter notre article détaillant de manière approfondie le processus de création d’un site internet. Là où les choses diffèrent un tantinet en revanche, c’est au niveau du choix du thème et des pages à créer.

Choisir un thème adapté

Le but d’une boutique en ligne est de présenter les produits que vous créez au plus grand nombre afin de générer des ventes. Une démarche qui peut effectivement être accomplie avec une structure de site classique, en bricolant quelques paramètres, mais qui est loin d’être efficace. Afin de proposer à vos visiteurs une expérience adaptée, il est nécessaire de sélectionner un thème approprié. La bonne nouvelle, c’est que la plupart des plateformes d’e-commerce ou de création de site web comme Hostinger proposent de nombreux thèmes pensés pour cette utilisation.

En panne d’inspiration ? Vous pouvez demander à l’IA de générer des idées de template et de direction artistique pour votre future boutique // Source : MidJourney pour Frandroid

Mais comment choisir le bon thème ? Voici quelques éléments à considérer :

le design : un design minimaliste permet de mieux mettre en valeur vos produits. Un design attrayant, riche en images, permet aussi de mieux retenir les visiteurs. Pensez bien à vérifier les options de personnalisation : il est important de pouvoir transformer le thème choisi pour répondre à l’identité visuelle que vous avez conçu ;

un design minimaliste permet de mieux mettre en valeur vos produits. Un design attrayant, riche en images, permet aussi de mieux retenir les visiteurs. Pensez bien à vérifier les options de personnalisation : il est important de pouvoir transformer le thème choisi pour répondre à l’identité visuelle que vous avez conçu ; l’interface : une interface claire, intuitive, qui facilite la navigation entre les sections et supprime les étapes intermédiaires est à privilégier. Un parcours utilisateur trop long pourra faire fuir le visiteur ;

une interface claire, intuitive, qui facilite la navigation entre les sections et supprime les étapes intermédiaires est à privilégier. Un parcours utilisateur trop long pourra faire fuir le visiteur ; la mise en page : une mise en page aérée, avec des call to action (boutons pour acheter par exemple) et surtout, responsive pour s’adapter à tous types d’appareils est un plus pour conserver l’attention des visiteurs et leur faciliter la vie ;

une mise en page aérée, avec des call to action (boutons pour acheter par exemple) et surtout, responsive pour s’adapter à tous types d’appareils est un plus pour conserver l’attention des visiteurs et leur faciliter la vie ; les fonctionnalités : vérifier la compatibilité avec votre plateforme e-commerce, tout comme la présence de pages essentielles à votre business (mon panier, mon compte, paiement, suivi de commande) est primordial pour éviter les mauvaises surprises.

Penser ses fiches produits

Dans le même ordre d’idée, le remplissage d’un site e-commerce diffère grandement d’un blog ou d’un portfolio. Outre quelques pages de présentation pour votre boutique et quelques pages légales, l’essentiel d’un site e-commerce est rempli par des fiches de produits qui présentent ce que vous vendez et permettent de les acheter.

La plupart du temps, ces fiches comportent une portion de texte permettant de présenter et de décrire le produit, et qui dépend très largement de la typologie de produit vendu. La fiche d’un vêtement comportera un guide des tailles, là où celle d’un bijou fera part de la composition de ce dernier.

L’autre élément important d’une fiche produit est l’illustration. Une bonne image du produit, dans une jolie mise en scène, est un plus non négligeable. Pensez aussi à fournir de multiples angles de vue pour fournir, là encore, un maximum d’informations.

Réfléchir aux aspects logistiques

C’est l’une des spécificités d’un site e-commerce. Si vous créez une boutique pour vendre vos créations, vous allez devoir, à un moment ou un autre, les envoyer à vos clients. Il est donc impératif de penser à la logistique que cela implique. Traitement des commandes, envoi des produits et frais de livraison font partie intégrante du processus de vente, et vous ne pouvez pas l’improviser une fois votre site lancé.

Pour que votre site e-commerce fonctionne correctement, vous devez penser à tout, y compris à la manière dont vous allez envoyer vos produits aux acheteurs // Source : MidJourney pour Frandroid

Pour chaque produit que vous vendez, définissez les options de livraison, leurs délais et les coûts associés pour donner un maximum d’informations à vos clients. Plus vous serez rigoureux, moins les clients auront de surprise. Ce qui signifie au bout du compte que vous aurez moins de désagréments sur le long terme. Pensez aussi à définir les conditions de vente, les options de retour (si vous en proposez) et les aspects légaux du processus de vente.

Que faire après avoir lancé sa boutique en ligne ?

Vous avez terminé votre boutique ? L’avez testé pour éliminer les derniers bugs et voir si le processus marche de bout en bout ? Avez travaillé le SEO pour lui permettre de remonter dans les recherches Google ? Vous êtes donc prêt à vous jeter dans le grand bain. Mais que faire après ?

Pour commencer, il faut établir une stratégie de communication. Avoir un beau site, c’est bien. Mais si personne ne vient dessus, c’est un peu dommage. Utilisez les réseaux sociaux, les forums spécialisés, créez une newsletter, faites de la pub autour de vous. Le but, c’est que l’on entende parler de votre boutique. N’oubliez pas de mettre votre site à jour régulièrement avec de nouveaux produits. La nouveauté est essentielle pour que votre business fonctionne.

Si vous êtes seul, pensez aussi à vérifier quotidiennement ce qui se passe dessus pour ne manquer aucune commande et éviter de mécontenter vos clients.

À l’instar de nombreuses plateformes de création de site, Hostinger vous permet de créer une boutique en ligne pour votre activité. Si elle offre la possibilité de créer un site e-commerce via WordPress et WooCommerce, cette solution peut être un tantinet effrayante et complexe pour les néophytes.

Pour pallier ce problème, Hostinger propose un créateur de site très complet qui permet de grandement simplifier le processus tout en garantissant des prestations de haute volée. Cette solution tout-en-un possède par ailleurs une plateforme e-commerce intégrée très complète qui permet de créer jusqu’à 500 fiches produits, mais aussi de configurer facilement les modes de paiement, l’expédition et le suivi des commandes.

Une création simplifiée grâce à l’IA

Le créateur de site Hostinger possède aussi plus de 150 thèmes e-commerce entièrement personnalisables qui ne nécessitent aucune connaissance en code. Tout fonctionne par un simple système de glisser-déposer. Un créateur de site assisté par IA est aussi disponible : une brève description de votre future boutique en ligne permet de créer ex nihilo un site complet en quelques secondes. Site que vous pouvez ensuite personnaliser et compléter comme bon vous semble pour obtenir en quelques heures à peine, un site fonctionnel et prêt à publier.