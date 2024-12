Google Chrome intègre une IA inédite pour protéger vos données en ligne

Google développe une fonctionnalité à base d’IA pour détecter les sites internet malveillants.

Alors que les sites internet malveillants se multiplient sur le web, engendrant une hausse constante d’arnaques diverses, Google entend protéger les utilisateurs de son navigateur web. Une nouvelle fonctionnalité contre la fraude voit le jour sur Canary, une version expérimentale du navigateur Google Chrome.

L’IA pour analyser des pages web dans le navigateur

D’après Android Authority, cette nouvelle fonctionnalité signée Google utilise l’intelligence artificielle pour détecter les sites internet qui semblent être frauduleux. Le système est capable de comprendre et d’analyser le contenu présent sur la page ainsi que l’agencement du site. Grâce à ces informations, l’IA chercherait à authentifier la véracité de la plateforme, afin de détecter et de prévenir les tentatives d’hameçonnage.

À ce stade, la détection des sites frauduleux assistée par l’intelligence artificielle est réservée aux développeurs. Elle est nommée « Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection » et se trouve dans un flag du navigateur expérimental de Google.

Aucune date d’intégration publique dans une version stable de Google Chrome n’a pour l’heure été communiquée. Il faudra sans doute patienter encore quelques mois avant que le grand public puisse adopter cette nouvelle fonctionnalité.