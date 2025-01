Design, structure, SEO, contenu : comment l’IA peut vous accompagner dans la création de votre site web ?

La démocratisation de l’intelligence artificielle fait bouger les lignes dans de nombreux domaines. Et la création de site internet ne fait pas exception grâce à une ribambelle d’outils qui permettent de simplifier, voir d’automatiser certaines étapes du processus.

MidJourney pour Frandroid

Design, référencement, contenu, structure : la création d’un site internet fait appel à de nombreux savoir-faire qu’il est difficile, voire impossible, de maîtriser quand on est seul ou débutant. De quoi rendre la tâche insurmontable pour de nombreuses personnes pourtant désireuse de concrétiser une idée ou un projet à l’aide du site internet adéquat. Et c’est là qu’intervient l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses ressources, applications et services qui peuvent vous accompagner tout au long du processus de création de votre site. Des outils qui vous permettront d’agir aussi bien sur le fond que sur la forme de votre site, et capable de créer le site de vos rêves pour peu que vous les utilisiez correctement.

Quels sont les principaux outils IA disponibles actuellement ?

Il existe à l’heure actuelle de nombreuses applications basée sur l’IA qui peuvent vous aider à créer le site internet de vos rêves. À commencer par les IA génératives, que ce soit pour le texte ou l’image, qui sont sans doute à l’heure actuelle les plus connues et les plus utilisées. Simples d’accès, assez abordables, ces outils sont très polyvalents et couvrent une grande partie des besoins que vous pourriez avoir au quotidien, y compris pour tout ce qui touche à la création de site internet.

Les IA pour générer des textes

Il s’agit à l’heure actuelle du type d’IA le plus populaire, et le plus connu du grand public. ChatGPT, Perplexity AI et Claude sont capables de répondre avec justesse à la plupart des questions qui leur sont posées. Synthétiser des documents, créer des contenus pertinents, endosser un rôle précis (ingénieur, poète, avocat, etc.) afin de vous communiquer des directives précises ou des analyses utiles pour tous vos projets : votre imagination est souvent la seule limite. Seul prérequis : fournir le bon prompt sous peine d’obtenir des résultats bien loin de vos attentes.

Les IA pour générer des images

MidJourney et Dall-E : ces deux IA génératives sont à l’image de ce que ChatGPT est au texte. Bien installés dans le paysage, MidJourney et Dall-E sont capables de créer n’importe quelle image, ou presque, avec un degré de justesse assez hallucinant… à condition de leur fournir le bon prompt. Que vous ayez besoin d’une simple illustration ou d’idée pour votre direction artistique, ces deux applications sauront vous donner des résultats plus que satisfaisants.

Les autres outils IA

Dans le domaine de la création de site internet, un type d’outil boosté à l’intelligence artificielle est en pleine expansion : le créateur de site. De nombreux acteurs, comme le créateur de site Hostinger, proposent ainsi des outils capables de générer en quelques instants la structure et le design d’un site, que l’utilisateur peut ensuite personnaliser et peaufiner à sa guise. Ces créateurs de site sont bien souvent accompagnés d’une ribambelle d’outils supplémentaires, du créateur de logo au générateur d’articles en passant par l’optimisation SEO. Ces outils tout-en-un sont donc parfaits pour les débutants et ceux qui souhaitent créer un site simple et efficace sans aucune connaissance en code.

Quel que soit le but que vous poursuivez en créant votre site, l’IA a de sérieux atouts pour vous accompagner dans cette tâche. La plupart des étapes nécessaires au développement d’un site peuvent, en effet, être réalisées (en partie ou entièrement) par l’intelligence artificielle.

Avec un constructeur de site assisté par IA, comme celui proposé par Hostinger, il suffit de rentrer un prompt et vous obtenez en quelques secondes un site complet, que vous pouvez presque mettre en ligne en l’état. Néanmoins, si vous souhaitez garder le contrôle et concrétiser plus finement votre vision, de nombreux outils IA sont là pour vous donner un coup de main.

Vousp ouvez demander à MidJourney de vous aider à définir le design de votre futur site // Source : MidJourney pour Frandroid

Structure, design, charte graphique : l’IA à la rescousse

Et cela commence avant même la première ligne de code. Les IA textuelles comme ChatGPT, Perplexity AI ou Claude peuvent devenir de précieux conseillers durant toute la phase de préparation et de planification de votre site. En travaillant correctement vos prompts, et en décrivant précisément ce que vous souhaitez, vous pouvez espérer de l’IA une structure détaillée de votre futur site : placement des blocs et des informations de la page d’accueil, sections à créer, contenus à imaginer, etc.

Au-delà de la création de contenus, le rôle de ces IA textuelles peut aussi être de vous aider à créer l’identité et le ton de votre site. Grâce au prompt adéquat, vous pourrez obtenir des textes à insérer dans les différentes sections de votre site qui répondent à des critères spécifiques. Une bonne manière de parler à votre audience avec le bon registre de langage (familier, soutenu, technique) ou le vocabulaire adéquat, et ainsi créer une cohérence sur l’ensemble de votre site.

Vous pouvez aussi faire appel à une IA générative d’image pour bien plus que de l’illustration. Elle peut, en effet, vous aider à penser le design de votre futur site. En décrivant à Dalle-E ou MidJourney le résultat que vous souhaitez obtenir, l’intelligence artificielle va imaginer des exemples de design. La génération d’images d’illustration est bien évidemment l’un des atouts majeurs de MidJourney et Dall-E, qui peuvent vous fournir en quelques secondes tout le matériel nécessaire pour habiller votre site avec des images originales.

Peu importe le sujet de votre site, un bon prompt pourra vous donner de bonnes indications pour la future direction de votre site internet // Source : MidJourney pour Frandroid

Des outils IA pour chaque domaine de la création de site

En matière de création de site internet, l’utilisation de l’intelligence artificielle ne se cantonne toutefois pas à la génération de texte ou d’images. De nombreuses applications peuvent vous aider à couvrir tout le spectre de vos besoins :

UX/UI : des outils comme Visily, Uizard ou Galileo AI peuvent vous aider à générer rapidement la structure de votre page et de votre site, ainsi que son schéma. Un simple prompt textuel, une capture d’écran ou même un croquis peuvent être convertis en une interface complexe, compréhensible et entièrement modifiable ;

des outils comme Visily, Uizard ou Galileo AI peuvent vous aider à générer rapidement la structure de votre page et de votre site, ainsi que son schéma. Un simple prompt textuel, une capture d’écran ou même un croquis peuvent être convertis en une interface complexe, compréhensible et entièrement modifiable ; Charte graphique : un site réussi, c’est un site cohérent sur le plan visuel. Néanmoins, trouver des jeux de couleurs ou de police de caractères qui s’accordent est difficile. C’est pourquoi il existe des applications comme Huemint (pour les couleurs) ou Fontjoy (pour les polices de caractères) que vous pourrez utiliser pour vous simplifier la tâche ;

un site réussi, c’est un site cohérent sur le plan visuel. Néanmoins, trouver des jeux de couleurs ou de police de caractères qui s’accordent est difficile. C’est pourquoi il existe des applications comme Huemint (pour les couleurs) ou Fontjoy (pour les polices de caractères) que vous pourrez utiliser pour vous simplifier la tâche ; Création de contenu : vous avez besoin de contenu pour remplir votre site, mais n’avez pas le temps de tout faire vous-même ? Il existe des outils pour vous aider. Si ChatGPT peut réaliser des brèves ou des articles convaincants, des outils comme CopyAI sont entièrement pensés pour cette tâche. Personnalisable à l’envi (ton, template d’article, etc), ils sont aussi capables de créer des articles optimisés pour les moteurs de recherche. Grammarly de son côté, se positionne plus comme un assistant à l’écriture, capable de vous suggérer des tournures de phrases et plus globalement, d’améliorer vos articles ;

vous avez besoin de contenu pour remplir votre site, mais n’avez pas le temps de tout faire vous-même ? Il existe des outils pour vous aider. Si ChatGPT peut réaliser des brèves ou des articles convaincants, des outils comme CopyAI sont entièrement pensés pour cette tâche. Personnalisable à l’envi (ton, template d’article, etc), ils sont aussi capables de créer des articles optimisés pour les moteurs de recherche. Grammarly de son côté, se positionne plus comme un assistant à l’écriture, capable de vous suggérer des tournures de phrases et plus globalement, d’améliorer vos articles ; SEO et performances : il existe de nombreux outils pour vous aider à améliorer votre site. Des outils d’analyse poussés comme Optimizely ou Hotjar, qui peuvent vous aider à comprendre le comportement des lecteurs, pour affiner la structure de votre site ou votre classement SEO sur les principaux moteurs de recherche.

Ne laissez pas l’IA seule aux commandes

Difficile de le nier : l’intelligence artificielle est un outil formidable, capable de vous faciliter la vie de bien des manières lorsque vous avez une tâche à accomplir. Cela signifie-t-il qu’il faut laisser l’IA seule aux commandes ? Pas vraiment. Aujourd’hui encore, et malgré les progrès effectués, l’intelligence artificielle reste faillible et capable de générer des aberrations si l’on ne contrôle pas son travail.

Prenez le temps de vérifier le travail de l’IA pour éviter les aberrations // Source : MidJourney pour Frandroid

Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, à savoir la création de site web, l’intelligence artificielle s’avère idéale pour toutes les tâches de planification et de recherche, ainsi que pour poser les bases de votre futur site. Pour obtenir un résultat probant, agréable, et qui réponde parfaitement à vos attentes, il est nécessaire d’impliquer un humain. L’IA se contente souvent d’accomplir la tâche qui lui est confiée de manière bête et méchante, sans la créativité et la réflexion qui accompagne la pensée humaine.

À chaque étape de la création de votre futur site, n’hésitez donc pas à contrôler, améliorer et peaufiner ce que vous propose l’intelligence artificielle. Appuyez-vous sans vergogne sur ses propositions pour vous les approprier. Vous avez généré la structure de votre site avec l’IA ? Personnalisez-la à votre goût. Vous avez demandé à l’IA d’écrire un article ? Prenez le temps de repasser dessus pour l’améliorer et le rendre plus « humain ».

Si vous ne souhaitez pas multiplier les outils pour la création de votre site, Hostinger propose un créateur de site qui regroupe la plupart des fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. Après avoir sélectionné l’offre Business d’Hostinger (proposée à 3,29 euros par mois), et enregistré votre nom de domaine gratuit, vous pouvez vous lancer dans la création de votre site.

Un simple prompt dans le créateur de site Hostinger vous permet de créer un site complet // Source : Hostinger

Renseignez le nom de votre marque (nom du site), ainsi qu’une description de votre site, de vos besoins et toute autre information qui vous paraît pertinente. Une bonne description comporte les éléments suivants :

le type de site que vous souhaitez obtenir : blog, portfolio, site e-commerce, landing page, etc ;

le but de votre site : projet personnel ou professionnel, pour vous ou pour une équipe ;

les grandes rubriques que vous voulez retrouver sur votre site : page d’accueil, à propos, formulaire de contact, galerie d’image, flux d’actualités, etc ;

les couleurs que vous souhaitez retrouver.

Une fois satisfait de la description de votre projet, appuyez sur « Créer le site » pour lancer le processus et patientez quelques dizaines de secondes pour découvrir le résultat. Libre à vous ensuite de conserver le résultat et vous en servir comme base, ou bien de demander à l’IA de vous faire une nouvelle proposition sur la base du même prompt.

Profitez des nombreux outils IA de Hostinger pour améliorer votre site créé par l’IA // Source : Hostinger

Des outils performants pour peaufiner votre site

Une fois satisfait du site obtenu, à vous de jouer. Vous pouvez très simplement modifier chaque élément pour affiner le rendu. Comment ? Grâce à un ingénieux système de drag and drop qui vous permet d’ajouter, supprimer ou éditer tous les éléments constitutifs de votre site.

Couleurs, polices de caractères, nouvelles pages ou sections, articles : vous avez toute latitude pour personnaliser votre site. Hostinger vous propose aussi ses outils maison pour améliorer votre site, avec notamment un rédacteur IA pour créer des textes, un assistant AI SEO pour améliorer le référencement ou encore un outil pour vous aider à créer votre boutique en ligne.