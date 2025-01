Comment créer son site Web ? Design, structure, hébergement… nos conseils pour réussir

De la première idée jetée sur un bout de papier à la mise en ligne, la création d’un site internet est un processus complexe qui fait appel à de nombreuses disciplines. Néanmoins, la tâche peut s’avérer plutôt simple avec les bons outils, même si l’on est néophyte.

Source : MidJourney pour Frandroid

Faire le commerce de ses créations. Promouvoir une société. Partager au monde entier passions et opinions. Créer une vitrine pour son activité. Il existe de nombreuses raisons pour vouloir créer un site internet. Mais il ne suffit pas d’une bonne idée et d’une bonne dose de volonté pour concrétiser sa vision.

Mettre en ligne son site web est une démarche complexe, qui fait appel à de nombreuses disciplines, et qui peut s’avérer assez intimidante quand on se lance dans un tel projet. Cela signifie-t-il qu’il est impossible de créer seul son site internet de A à Z ? Plus maintenant, car il existe aujourd’hui de nombreux services, à l’image d’Hostinger, capable de vous accompagner à chaque étape de la création de votre site. Du choix du nom de domaine à la mise en ligne en incluant le design ou le positionnement SEO.

Quelles sont les premières étapes de la création d’un site web ?

Cela peut paraître idiot au premier abord, mais pour créer un site internet, la première étape consiste à définir pourquoi vous avez besoin dudit site. Cette étape est primordiale, et il ne faut surtout pas la prendre à la légère, car elle va dicter beaucoup de choses pour la suite des évènements. Un blog a différents besoins qu’une boutique en ligne ou un portfolio.

À qui s’adresse mon site internet ?

Avant de s’engager bille en tête dans la création d’un site, il est donc important de se poser quelques questions :

à quel besoin doit répondre mon site ?

quels sont mes objectifs ?

à qui s’adresse mon site ?

quels sont les acteurs déjà présents sur ce créneau ?

comment puis-je me démarquer des autres ? Quelles sont les forces de ma proposition ?

Un processus assez long, minutieux, qui permet toutefois de dessiner les contours de votre projet, et mieux préparer la suite des évènements. Du fruit de cette réflexion va découler la structure des pages de votre site, son contenu, mais aussi son positionnement SEO ou son design.

Trouver un nom de domaine

Une fois ce travail effectué, vous allez devoir trouver un nom de domaine. Derrière ce terme se cache le nom de votre site internet et son adresse. Son choix est extrêmement important, car c’est en quelque sorte votre carte de visite sur internet. Un nom plutôt court, qui se retient facilement et capable de se positionner correctement sur les requêtes SEO que vous visez, voilà ce que vous cherchez.

Source : Hostinger

Maintenant que vous avez un nom pour votre site, il est grand temps de choisir une extension de nom de domaine (.fr, .com, .org, .store, .blog, . fun, etc), puis de l’enregistrer afin que personne ne puisse vous le piquer. S’il est tout à fait possible d’effectuer les démarches vous-même, auprès des autorités compétentes (aussi appelés registrars), vous pouvez aussi confier cette tâche à votre hébergeur, et grandement vous simplifier la vie.

La plupart des services du genre proposent gratuitement ce service, et vous offrent d’ailleurs souvent les frais liés à la réservation du nom de domaine pour une année complète. C’est le cas d’Hostinger qui dispose de son propre outil de recherche permettant de vérifier la disponibilité du nom de domaine choisi.

Trouver un hébergeur

Vous avez un concept et votre nom de domaine a été enregistré. Il est maintenant temps de mettre les mains dans le cambouis pour concrétiser votre vision. Et la première étape, avant même de réfléchir au design, consiste à choisir la manière dont vous allez héberger votre site sur internet. Si vous avez les connaissances techniques, et le matériel nécessaire, vous pouvez monter un serveur pour accueillir toutes les données nécessaires au bon fonctionnement de votre site.

Une tâche certes faisable, mais qui n’est pas à la portée du premier venu. La solution la plus simple consiste, en effet, à confier votre site à un hébergeur. Une société spécialisée qui possède toute l’infrastructure pour accueillir les contenus indispensables au bon fonctionnement de votre site, à ses performances, et à sa maintenance.

Définir l’arborescence de son site

Concevoir un site n’est pas une tâche aisée. De prime abord, on pourrait penser qu’il suffit de choisir un design et d’y ajouter du contenu pour que tout roule. Mais la création d’un site est plus subtile, et plus complexe que cela. Avant même de réfléchir au design, il faut penser à la structure de votre site. L’agencement des pages, leur type, la manière dont on navigue, l’ergonomie ou encore le langage utilisé sont autant d’éléments qui participent à l’expérience de l’utilisateur et peuvent le convaincre de rester sur votre site. Un site bien structuré est aussi un avantage en matière de référencement, les moteurs de recherche s’appuyant sur cette donnée pour indexer votre contenu, et le faire remonter dans les résultats de recherche.

Exemple d’arborescence simple d’un site internet // Source : Frandroid

Pour concevoir la structure de votre site, commencez par dresser la liste des éléments dont vous avez besoin. Une page d’accueil, un « À Propos », une page dédiée à vos contenus, un formulaire de contact… les possibilités sont multiples et c’est à vous d’identifier les pages qui vous intéressent. Des intitulés clairs et cohérents pour nommer les différentes sections de votre site permettent aussi d’assurer une bonne structuration de votre projet.

Créer son identité visuelle

Prochaine étape : le design. Il est temps d’habiller votre structure pour la rendre attractive. Un bon design permet bien souvent de retenir l’attention de l’internaute, et l’incite à rester sur votre site, et à y revenir. Il existe de nombreux modèles aux styles très différents et adaptés aux différents types de sites existants (boutique en ligne, portfolio, blogs, etc), que vous pourrez ensuite personnaliser à votre guise.

En plus de ses outils de création IA, Hostinger propose plus de 150 templates pour créer votre site // Source : Hostinger

Hostinger va lui encore un peu plus loin. Le service possède un outil de création de site internet avancé qui repose sur l’IA. Il suffit de rentrer une description du site que vous souhaitez obtenir, en détaillant votre objectif, les pages que vous attendez ainsi que la structure globale de votre projet pour que l’IA le génère. De quoi produire rapidement une base de travail personnalisable.

Avant la mise en ligne, il ne vous reste plus qu’à terminer la personnalisation de votre site. Vous pouvez par exemple ajouter des fonctionnalités supplémentaires (page de contact, outils d’analyse SEO, intégration de réseaux sociaux). Un site vide n’ayant que peu d’attrait, intégrer du contenu en amont de la mise en ligne est primordial. Là encore, un service comme celui d’Hostinger peut vous être d’une grande aide. Il possède un outil fondé sur l’IA permettant de créer des articles de blog à l’aide d’un simple prompt, à la manière de ChatGPT. Pensez aussi à illustrer correctement votre contenu, que ce soit avec des images ou bien des vidéos pour rendre votre contenu attractif et agréable à lire.

Nom de domaine ? Check. Structure ? Check. Design ? Check. Contenu ? Check. Cela signifie que votre site est prêt à être mis en ligne. Enfin presque, car il existe quelques petites choses à faire avant de vous lancer dans le grand bain. Une dernière phase d’optimisation qui va permettre à votre site de ressortir sur les moteurs de recherche, et donc, de toucher le plus grand nombre d’internautes possible.

Définir sur quels mots clés ont veut apparaître dans les moteurs de recherche

Cela commence par l’intégration dans vos contenus de mots clefs en rapport à votre sujet. Pour ce faire, pensez à utiliser des outils SEO qui vous permettront de découvrir les requêtes les plus pertinentes. Pensez aussi à intégrer des balises méta et des descriptions pour vos pages, des balises alt pour vos images, ainsi qu’au maillage interne. Créer des liens entre vos différents contenus permet d’enrichir votre site tout en facilitant la compréhension de la structure de votre site par les moteurs de recherche.

Il est important d’optimiser le référencement de son site internet pour toucher une audience la plus large possible // Source : MidJourney pour Frandroid

S’assurer que son site est adapté au mobile

Autre point à ne pas négliger : le mobile. Aujourd’hui, de nombreux internautes consultent les sites web depuis leurs smartphones, et il est important de leur proposer un site adapté. La plupart des hébergeurs proposent automatiquement une version mobile du site créé avec leur éditeur, et Hostinger ne fait pas exception à la règle.

Avoir une stratégie de contenus efficace

Ne pensez toutefois pas que votre tâche s’arrête ici. Ce n’est pas parce que vous avez un site flambant neuf que vous n’avez plus rien à faire. Pour fonctionner, un site doit « vivre » et être maintenu régulièrement. Publication et mises à jour fréquentes, stratégie de communication (mailing list, publication sur les réseaux sociaux, publicité), mises à jour SEO : les moyens de rencontrer le succès sont nombreux.

Vous souhaitez créer un site internet, mais n’avez pas les compétences nécessaires pour tout faire vous-même ? C’est là qu’intervient Hostinger. La société propose, en effet, un service très complet pour vous aider à concrétiser vos idées sur le web en quelques minutes seulement. Comment ? Tout simplement en proposant à la fois une solution d’hébergement performante, mais aussi un créateur de sites internet complet. Plusieurs outils d’IA sont par ailleurs intégrés, vous permettant de générer des pages, des images ou du texte en quelques instants.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Actuellement, Hostinger propose deux formules d’abonnement incluant le créateur de site assisté par IA :

Premium : une formule qui propose tous les outils pour vous permettre de créer et lancer un petit blog ou site simple ;

une formule qui propose tous les outils pour vous permettre de créer et lancer un petit blog ou site simple ; Business : une formule plus évoluée qui ajoute de nombreux outils IA pour vous accompagner dans la création et la maintenance de votre site. Cette formule inclut aussi des outils e-commerce si vous souhaitez créer une boutique en ligne.

Découvrir les offres Hostinger à prix réduit avec trois mois offerts // Source : Hostinger

Un service extrêmement complet donc, qui bénéficie d’un positionnement tarifaire particulièrement avantageux. En ce moment, Hostinger vous propose une formule à partir de 2,49 euros par mois avec trois mois offerts, et votre nom de domaine gratuit si vous optez pour un abonnement de deux ans. Et si vous avez encore quelques doutes, sachez qu’Hostinger pratique une garantie satisfait ou remboursé à 30 jours.