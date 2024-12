Hébergement web : 3 bonnes raisons de choisir o2switch pour créer son site internet

Vous cherchez un service d’hébergement pour accueillir votre (futur) site internet, mais ne savez pas vraiment lequel choisir ? Pourquoi ne pas aller jeter un œil à l’offre proposée par o2switch, un hébergeur français à la proposition tout à fait unique.

Source : Humanoid XP

Thème ? Check. Design ? Check. Contenu ? Check. Vous voilà prêt à dévoiler votre site web au grand public. Enfin presque, car il reste une étape cruciale avant la mise en ligne : s’occuper de l’hébergement.

C’est le terme qui regroupe tout ce qui permet de gérer l’aspect technique de la mise en ligne, que ce soit la gestion du nom de domaine, la mise en place des bases de données, le stockage des ressources nécessaires au bon fonctionnement du site, l’interface de gestion ou encore des choses plus obscures comme les certifications SSL…

Un pan assez technique de la mise en place d’un site internet qui reste hors de portée de la plupart des utilisateurs, et demeure assez complexe (et pénible) à mettre en place même lorsque l’on s’y connait. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des hébergeurs qui peuvent se charger de toutes ces tâches à votre place.

C’est le cas d’o2switch, un hébergeur français bien connu sur le segment, qui possède de sérieux atouts dans son escarcelle et un modèle unique dans son genre. L’allié parfait pour tous ceux qui souhaitent créer et mettre en ligne leur site en toute simplicité.

Performance et service d’o2switch : la qualité comme maître mot

Pourquoi choisir de confier son site à o2swicth ? La réponse à cette question est multiple, mais tourne toujours autour de la même thématique : la qualité et l’efficacité du service proposé. Pour commencer, cet hébergeur met un point d’honneur à proposer ce qui se fait de mieux sur le plan matériel.

En l’occurrence, il s’agit de serveurs de stockage 100 % NVMe dont les performances ne sont plus à prouver. Rapides, efficaces et sûrs, ils offrent aux utilisateurs l’assurance d’avoir un site réactif et disponible en permanence, ou presque. Ce prestataire peut d’ailleurs s’enorgueillir de posséder l’un des meilleurs uptime du marché, avec des serveurs disponibles 99,9 % du temps.

Pour conserver ce niveau de qualité, o2switch mise sur une politique de maintenance et de sécurité particulièrement exigeante. Des audits et tests sont menés régulièrement sur les serveurs afin de déceler d’éventuelles failles ou bugs. Des opérations de maintenance ont lieu continuellement sur les serveurs pour limiter les problèmes et les arrêts. Il est d’ailleurs possible de monitorer en temps réel les opérations de maintenance et l’état des serveurs depuis le tableau de bord de votre compte.

Source : MidJourney pour Frandroid

o2switch est également un hébergeur français et c’est loin d’être anodin. C’est à Clermont-Ferrand, au sein d’une infrastructure gérée de A à Z par le prestataire, que la société a installé son siège ainsi que son data center. Une manière de conserver la main le moindre élément, de la maintenance de serveurs à la protection des données qui y sont stockées. Le tout, en conformité avec les législations de l’Union européenne, ce qui reste un gage de sécurité et de qualité.

o2switch, un impact écologique maîtrisé

Vous ne le savez peut-être pas, mais créer un site internet est loin d’être un acte neutre pour l’environnement. L’énergie nécessaire pour alimenter les serveurs hébergeant le contenu et les bases de données, ainsi que les connexions à ce dernier via le net génèrent du CO2. Multipliez cela par le nombre de sites actuellement en ligne et vous obtenez une ardoise assez vertigineuse. Cet impact sur l’environnement est l’une des préoccupations d’o2switch.

À ce titre, l’hébergeur a décidé de maîtriser au mieux les émissions causées par son activité. Les employés de la société peuvent ainsi obtenir une carte de transport gratuitement, ou bien profiter d’un vélo pour leurs déplacements. Dans le même ordre d’idée, les véhicules de l’entreprise sont tous électriques.

Un engagement qui se retrouve aussi au niveau du matériel utilisé dans son data center. Outre un système de climatisation pensé pour limiter leur consommation en énergie, o2switch fait aussi appel, autant que faire se peut, à une énergie décarbonée. Sachez enfin que les serveurs sont certifiés RoHS (Restriction of Hazardous Substances ou Limitation des Substances Dangereuses en français). Une directive européenne qui vise à limiter l’utilisation de certains éléments (plomb, mercure, cadmium, etc) très polluants dans les équipements électriques et électroniques.

Un fonctionnement unique en son genre

Dernier argument en faveur de ce prestataire, son mode de fonctionnement assez unique dans le milieu de l’hébergement web. Une formule qui repose sur deux grands axes. D’un côté, l’illimité. Et chez o2switch, cela n’est pas un vain mot. L’hébergeur met, en effet, à disposition de ses clients des ressources illimitées (ou presque) pour mettre en place leurs projets.

Concrètement, cela signifie que vous pourrez utiliser autant de Go de stockage qu’il vous plaira pour votre projet, sans qu’aucune restriction ou surcoût ne soit appliqué. Vous voulez créer plusieurs sites ? Pas de problème non plus. Même chose pour les bases de données. Opter pour o2switch, c’est avoir l’assurance de développer votre projet web, quel qu’il soit, sans aucune restriction, en toute liberté.

Source : o2switch

L’autre grande force de l’offre d’hébergement d’o2switch, c’est sa simplicité. Ici, pas de formules à tiroir. Pas de packs supplémentaires ni d’extras qui alourdissent la facture. L’hébergeur propose une formule unique qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer comme vous l’entendez.

Pour toute question sur l’abonnement, ou en cas de pépin, o2switch dispose d’un service client accessible par mail, téléphone ou via un système de ticket. Et si vous avez encore des doutes, sachez qu’o2switch dispose d’une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours.