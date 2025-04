Moins cher qu’un café, ce VPN a tout pour assurer la protection de vos données personnelles

Vous avez envie de bénéficier de la protection et des services d’un VPN sans vous ruiner ? Pour son anniversaire, Surfshark vous gâte avec une offre à 1,99 euros par mois. Profitez-en !

Vous n’en avez peut-être pas conscience, mais vos données personnelles ont besoin d’être protégées. Marchandises précieuses pour de nombreux individus peu scrupuleux, elles peuvent vous être volées de mille et une façons sans même que vous en ayez conscience, avant de se retrouver dans les mains de tiers aussi peu scrupuleux que recommandables.

L’un des meilleurs outils pour s’en prémunir reste sans doute le VPN. Un outil simple, mais diablement efficace qui permet de déjouer une bonne partie des pièges tendus aux internautes. Et à ce petit jeu là, Surfshark est sans doute l’un des meilleurs. Le VPN, qui fête actuellement son septième anniversaire, a en effet décidé de proposer ses services à un tarif imbattable : 1,99 euro par mois, avec trois mois d’abonnement offerts à la souscription.

Surfshark : un VPN qui mise sur la performance à tous les niveaux

L’un des points qui permet à Surfshark de se différencier de la grande majorité de ses concurrents tient sans aucun doute à ses performances. Le VPN a énormément fait évoluer son infrastructure ces dernières années afin de proposer des serveurs rapides et fiables. Pour ce faire, Surfshark a misé sur des serveurs 100 % RAM disséminés dans plus de 100 pays à travers le monde. De quoi offrir des débits rapides pour toutes les typologies d’utilisations (comme le streaming) tout en renforçant la sécurité des données qui transitent par son infrastructure.

Toujours dans le but d’offrir les meilleures performances possibles, Surfshark innove avec la technologie Nexus. Une technologie qui permet d’améliorer la protection des utilisateurs tout en offrant des performances et une stabilité accrue. Pour arriver à ce résultat, le VPN propose non pas d’utiliser un seul et unique serveur pour créer le tunnel de connexion sécurisé, mais plutôt un ensemble de serveurs mis en réseau à l’échelle mondiale.

Même souci de perfection au niveau de la sécurité des connexions. Surfshark a mis en place un système qui repose sur des protocoles éprouvés, testés et approuvés qui garantissent la confidentialité des échanges qui transitent par ses serveurs. Il s’agit entre autres des protocoles Wiregard, IKEv2 et OpenVPN qui sont parmi les plus fiables et performants du marché. Un système de chiffrage haut de gamme et une stricte politique de non-journalisation des données sont aussi de la partie pour être sûr que rien de ce que vous faites une fois connecté ne filtre.

Des services supplémentaires pour améliorer la protection de votre vie privée

Au-delà des performances, Surfshark se démarque de la concurrence grâce à une variété de services supplémentaires qui viennent s’ajouter au VPN pour améliorer la protection de vos données personnelles et de votre vie privée. L’offre de base, Starter, comprend ainsi le service Alt ID qui permet de créer simplement une nouvelle identité en ligne avec une adresse mail proxy associée. Idéal pour éviter les fuites de données ou limiter les mails indésirables sur votre adresse principale.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est avec la formule Surfshark One qui permet de transformer votre abonnement VPN en véritable boîte à outils dédiée à la protection de vos données. Cette formule gagne ainsi un antivirus complet, ainsi qu’un système d’alerte capable de vous informer si vos informations les plus critiques ont été victimes d’une fuite de donnée. Surfshark One propose aussi un moteur de recherche (Surfshark Search) qui vous aide à naviguer en toute sécurité et sans aucune publicité.

Et si vous souhaitez une protection complète, vous pouvez choisir Surfshark One+ qui comprend tous les éléments cités ci-dessus et y ajoute un abonnement à Incogni. Ce service se charge d’enquêter (à votre place) auprès des datas brokers pour savoir s’ils possèdent vos informations personnelles dans leurs bases de données et, le cas échéant, de les supprimer comme l’autorisent les réglementations en vigueur.

Une protection VPN (très) complète à partir de 2,19 euros par mois

Complet et performant, Surfshark procure une protection étendue avec le moindre abonnement. Contrairement à la plupart de ses concurrents, ce VPN ne limite pas le nombre d’appareils protégés par ses services. Un seul compte vous permet ainsi de protéger les ordinateurs et téléphones portables de toute la famille, mais aussi votre TV, une tablette ou bien une console de jeu. Un avantage à ne pas négliger au moment du choix, d’autant plus que Surfshark propose ses services sur une large variété de plateformes, d’OS et de navigateurs internet.

Aujourd’hui, Surfshark dispose de trois offres qui s’échelonnent de 1,99 à 3,99 euros par mois grâce à une promotion spéciale pour fêter les sept ans d’existence du VPN. Une offre particulièrement intéressante, disponible jusqu’au 30 avril prochain. La bonne surprise, c’est que vous pourrez aussi obtenir trois mois d’abonnement supplémentaire pour toute souscription deux ans à :

Surfshark Starter ;

Surfshark One ;

Surfshark One+.

De quoi obtenir une durée de couverture totale s’élevant à 27 mois. Surfshark proposant une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, vous aurez amplement le temps de vous faire une idée de la qualité du service avant de vous engager définitivement.