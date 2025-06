NordVPN se met aux couleurs des soldes et casse le prix de ses abonnements pour protéger tous vos appareils à bas prix

Le plus populaire des réseaux privés virtuels, NordVPN, n’échappe pas à la période des soldes et propose jusqu’à 73 % de réduction sur ses trois packs Basique, Plus et Ultime.

L’intérêt d’un VPN comme NordVPN reste encore flou pour beaucoup de gens. Pourtant, c’est un logiciel pratique qui s’installe et s’utilise facilement. Son fonctionnement est simple : une fois qu’il est activé, il établit un tunnel sécurisé entre votre PC, par exemple, et Internet. Tout observateur extérieur, que ce soit votre FAI ou un éventuel hacker, n’aura absolument aucun accès à vos données et votre activité en ligne. Et ce n’est qu’un aperçu des possibilités que propose NordVPN. Si ça vous tente, pendant les Soldes, le fournisseur propose jusqu’à 73 % d’économies sur ses différents abonnements d’une durée de deux ans avec en plus un mois offert durant toute la durée de l’offre.

Les avantages de NordVPN

Plus de 7000 serveurs répartis dans 125 pays n’attendent que vous

Les options de protection s’activent en un clic

Un compte permet de protéger jusqu’à 10 appareils

Pendant les soldes d’été 2025, l’abonnement basique de NordVPN passe à 81,36 euros, soit 3,25 euros/mois au lieu de 289,75 euros. Quant au forfait Plus il passe de 374,75 euros à 105,36 euros, ce qui fait 4,21 euros/mois et le forfait Ultime est à 165,36 euros au lieu de 622,25 euros, autrement dit 6,61 euros/mois.

Un VPN pour se protéger, travailler et jouer en sécurité

Avec un abonnement aussi simple que l’offre Basique de NordVPN, vous pouvez déjà faire de grandes choses. En plus du tunnel sécurisé permettant de protéger votre identité et vos données, il y a des options intéressantes. Le réseau Mesh, par exemple, permet de créer une sorte de VPN décentralisé pour connecter plusieurs appareils, même s’ils sont à l’autre bout du globe. Ça permet de partager et de travailler sur des dossiers en groupe. Ou encore de créer un réseau local pour simuler une LAN, plutôt que de jouer en ligne.

Un site vous empêche de vous connecter parce que vous utilisez NordVPN ? Les serveurs obfusqués masquent le fait que vous utilisez un VPN. Le Kill Switch coupe la connexion Internet si celle du VPN est interrompue, empêchant toute fuite de données. Vous pouvez même activer le Double VPN pour renforcer votre sécurité en ligne. Ce ne sont que des exemples de ce qu’il est possible de faire avec un service comme NordVPN.

Un logiciel qui fonctionne en tâche de fond

L’avantage de NordVPN, c’est qu’il n’est pas envahissant. Il se lance silencieusement au démarrage de l’ordinateur, se connecte automatiquement à un serveur si vous avez activé l’option et il fonctionne en tâche de fond, sans vous déranger. Pas de pop-up, pas de ralentissement de connexion, sauf pour les serveurs les plus distants, et encore, NordVPN a fait beaucoup de progrès là-dessus. Si jamais vous ne savez pas à quoi sert une option, tout est très bien expliqué.

NordVPN est compatible avec les PC sous Windows et Mac, Linux, Android, iOS, les principaux navigateurs, les Android TV et tvOS. En plus depuis peu, NordVPN propose des données eSIM gratuites via Saily. Et tout ça, avec le forfait basique. Plus vous prenez un forfait avancé, plus vous avez d’options. L’abonnement Plus, par exemple, offre des protections contre les malwares, les traqueurs et les pubs, ainsi que l’accès à NordPass. Ce logiciel, très pratique, permet de stocker vos identifiants, mots de passe et données bancaires dans un coffre-fort virtuel sécurisé, pour ne pas risquer la fuite de données. Enfin, l’abonnement le plus complet, la formule Ultime, offre 1 To de stockage dans un Cloud chiffré ainsi que des garanties et des couvertures contre les arnaques en ligne et l’usurpation d’identité.

Pour comparer les offres et les fonctionnalités de NordVPN avec d’autres services du même type, vous avez notre guide d’achat sur les VPN les plus efficaces du moment qui permet de comparer les plus renommés du marché.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu'au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d'été en France.

