VPN en voyage : la solution pour payer vos vols moins cher, protéger vos données et accéder à vos applis préférées

Pour partir en voyage à moindre coût, naviguer sur internet en toute sécurité et accéder à tous ses contenus préférés une fois sur place, rien ne vaut un VPN. Justement, ExpressVPN est en ce moment à -61 %.

Comme de nombreux Français, vous commencez peut-être à organiser vos vacances d’été. Maillot de bain, serviette de plage, tongs, tout semble fin prêt, mais êtes-vous sûr d’avoir pensé à tout ? Sur la French Riviera comme à l’étranger, un VPN peut s’avérer très utile.

Proposé exceptionnellement à 4,87 euros par mois au lieu de 12,63 euros (tarifs HT), ExpressVPN s’impose comme l’un des plus complets du marché. Découvrez tout ce que cette application peut vous apporter en amont de votre séjour, une fois sur place et même après votre retour.

Obtenir de meilleurs tarifs pour ses billets d’avion

L’une des principales fonctionnalités des VPN consiste à délocaliser votre adresse IP. Les sites internet consultés vous détectent alors dans une autre région ou un autre pays, puis modifient leurs offres et leurs services en conséquence.

Les compagnies aériennes et les agences de voyages ont en l’occurrence tendance à adapter leurs tarifs en fonction de la localisation de l’internaute.

Comparatif des vols avec une géolocalisation au Japon (à gauche) et en France (à droite) // Source : Frandroid

Par exemple, un trajet Paris – New York est considérablement moins cher s’il est pris depuis le Japon que depuis la France : 344 euros en se localisant à Tokyo contre 1352 euros en étant basé à Paris.

Voilà une solution simple et efficace pour voyager à travers le monde à moindre coût. Sur ce point, ExpressVPN a de bons arguments à offrir avec ses serveurs à haute performance répartis dans pas moins de 105 pays différents.

Sécuriser sa connexion lors de ses voyages

Autre atout majeur des VPN : la sécurisation de votre connexion à internet. Sur les routes ou arrivé à destination, à moins d’avoir un copieux forfait mobile, vous êtes généralement contraint de vous connecter à un Wi-Fi public. Or, ces réseaux sans-fil s’avèrent peu sécurisés et présentent un risque de piratage établi sur la technique du « man-in-the-middle ». À moins d’opter pour un VPN.

Cet outil de cybersécurité se charge en effet de créer un tunnel sécurisé et de chiffrer votre flux de données. Toutes les informations que vous saisissez ou qui s’affichent à l’écran ainsi que tous les fichiers que vous téléchargez restent donc à l’abri des hackers.

ExpressVPN promet une connexion en un clic à ses serveurs, des protocoles ultra-sécurisés et des options avancées // Source : ExpressVPN

Mieux, si vous optez pour une solution premium comme ExpressVPN, vous profitez en prime de la fonctionnalité kill switch (aussi appelée Network Lock), destinée à couper votre connexion à internet dès lors que le lien avec le serveur VPN est rompu. La sécurité de votre appareil et de vos données reste donc optimale en toutes circonstances.

Pour couronner le tout, ExpressVPN applique une politique stricte de no-log et s’engage en ce sens à ne jamais enregistrer votre historique de navigation et de connexion au VPN. Votre vie privée est donc préservée même si l’éditeur fait l’objet d’une fuite de données.

Retrouver ses comptes SVOD et accéder à ses applications depuis l’étranger

Un jour de pluie, un soir où vous avez envie de calme et l’envie de regarder un bon film ou une série peut se faire sentir. Heureusement, même en vacances à des milliers de kilomètres de chez vous, vous pouvez accéder à vos comptes SVOD.

Avec ExpressVPN c’est très simple. Il vous suffit de vous connecter à l’un de ses serveurs français et d’ouvrir votre plateforme de SVOD. Vous y retrouvez alors tout votre catalogue habituel. Les serveurs de l’éditeur étant performants (jusqu’à 10 Gb/s), si votre connexion internet est relativement rapide (en 4G/5G ou en Wi-Fi), le visionnage promet d’être fluide.

Avec ExpressVPN, organisez des sessions sVOD même en vacances à l’étranger // Source : ExpressVPN

À noter que si vous utilisez cette même astuce depuis la France, en optant cette fois-ci pour un serveur basé à l’étranger, vous accédez alors aux contenus réservés aux utilisateurs de ce pays. Voilà un moyen facile et économique d’obtenir encore plus de films et de séries en streaming.

Dans le prolongement, si vous localisez votre adresse IP dans l’Hexagone, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez consulter votre compte bancaire, et plus globalement ouvrir tous les sites théoriquement géobloqués.

ExpressVPN : une solution complète, simple à utiliser et abordable

Pour bénéficier de tous les avantages offerts par ExpressVPN, inutile d’être un pro de l’informatique. En un clic, votre smartphone est protégé et votre adresse IP localisée dans le pays de votre choix.

Source : ExpressVPN

Vous pouvez d’ailleurs sécuriser jusqu’à 8 de vos appareils (mobiles, tablettes, PC, consoles, smart TV), et naviguer sur internet sans limite. En prime, ExpressVPN ne se contente pas de protéger votre connexion, mais propose aussi un bloqueur de sites malveillants, de publicité et de trackers. Autant d’outils auxquels s’ajoute un gestionnaire de mot de passe, très utile pour renforcer la sécurité de ses comptes en ligne.

Aussi abouti soit-il, ExpressVPN est accessible à seulement 4,87 euros par mois avec un abonnement de deux ans au lieu de 12,63 euros par mois (tarifs HT). Et en ce moment, l’éditeur vous offre 4 mois d’utilisation supplémentaire, une eSIM de 5 Gb, ainsi qu’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.