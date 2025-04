Présente au salon Vélo in Paris 2025, la jeune marque lyonnaise Vefaa a exhibé son nouveau vélo électrique Parcours. Mais elle a aussi et surtout profité de l’événement pour nous faire une démonstration d’une fonction de sécurité bluffante, qui se sert de l’énergie créée par le vélo… pour bloquer le vélo. Bonne chance aux voleurs qui tenteraient de s’en emparer.

Source : Vefaa

Vefaa est une jeune marque française créée par Roc Argiles, que nous avions rencontré pour la première fois à l’édition 2024 du salon Vélo in Paris. Un an plus tard, ses équipes ont remis le couvert au même événement pour y révéler un nouveau vélo électrique déjà présenté dans nos colonnes, le Parcours.

Une fonction de sécurité qui change tout

Au menu du jour : un VAE beaucoup plus confortable, grâce à l’ajout d’une fourche suspendue Suntour XCM34 de 100 mm de débattement et de pneus Schwalbe Smart Sam très crantés. Bref, un bon attirail pour ce vélo baroudeur, dont l’écosystème logiciel et les fonctions de sécurité sont une fois de plus fournis par eBike Labs.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Et c’est précisément à cet instant que cela devient intéressant. Car Vefaa a implémenté une toute nouvelle fonction de sécurité fournie par son partenaire français eBike Labs dans la version Techno de ses vélos – les versions Evo en sont démunies, mais elles sont moins chères. Tâchons néanmoins de rappeler qui est eBike Labs.

Un écosystème complet

Créé par Maël Bosson, eBike Labs a imaginé eBikeOS, un système d’exploitation dédié aux vélos électriques et protégé par au moins huit technologies brevetées. Cet écosystème est composé de plusieurs grandes briques, comme l’assistance automatique basée sur 100 calculs à la seconde, le fameux freinage régénératif que l’on adore ou encore une aide au démarrage en côte.

Parmi les autres technologies, la fameuse fonction de sécurité évoquée un peu plus tôt. Bonne nouvelle : nous avons pu l’expérimenter sur le salon Vélo in Paris 2025 sur le Vefaa Parcours, pour constater à quel point elle est efficace et maline. Le principe est simple : si un voleur coupe le cadenas de votre vélo, alors il lui sera ensuite impossible de faire rouler le vélo.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Comment ? « Si tu enlèves la batterie du vélo et que tu veux pédaler sans, tu crées de l’énergie en pédalant. Et plus tu envoies de la patate dans les pédales, plus le vélo te bloque », nous explique Roc Argiles. C’est comme si l’énergie créée par le vélo était en fait inversée pour que le moteur bloque toute tentative de déplacement.

Impossible à déplacer

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que « l’effet blocage » est puissant au possible. Il est même encore plus intense si la batterie n’est pas retirée. « Quand il y a la batterie, on utilise l’énergie de la batterie pour bloquer le vélo ». Dans ce cas-là, il est presque impossible de déplacer le cycle, malgré toute la volonté du monde grâce au blocage électromagnétique.

Certes, un voleur pourrait porter le vélo… mais on lui souhaite bon courage pour déplacer les plus de 25 kg du produit.

L’avantage, c’est que cette fonction de sécurité s’active automatiquement en éteignant le vélo depuis la commande déportée fixée sur le guidon. Pour la débloquer, un code vous est demandé au démarrage du vélo. Simple comme bonjour, sans mauvais jeu de mot. Dans sa version Tecno, le Parcours est disponible au prix de 2699 euros.