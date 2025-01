VanMoof propose de nouvelles options de sécurité avec son nouveau forfait Ride Pro. Mais pour y accéder, il va falloir passer à la caisse.

Source : VanMoof

La renaissance de VanMoof est bien concrète. La marque néerlandaise a relancé ses vélos électriques au printemps 2024 suite à sa faillite et au rachat de 2023, en se concentrant sur le service. 2025 est sans doute l’année de la connectivité, puisque la firme batave lance de nouvelles fonctionnalités.

Essentiellement une option de sécurité payante

VanMoof annonce ainsi Ride Pro, un abonnement inédit. « Ride Pro n’est pas seulement une mise à jour d’application« , explique le co-PDG Eliott Wertheimer dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. « Il fait progresser le vélo lui-même. Avec des fonctionnalités avancées qui vont au-delà de celles de l’app VanMoof toujours incluse, nous pouvons garantir une expérience enrichie qui évolue et s’améliore au fil du temps, en maintenant les vélos des riders à la pointe de l’innovation VanMoof« .

Géolocalisation, récupération ou remplacement du vélo sous 14 j sont inclus. // Source : VanMoof

Au cœur de Ride Pro, similaire à Bosch eBike Flow+, nous retrouvons la géolocalisation fine, qui combine GPS et GSM. Utile en cas de vol, elle s’accompagne d’un service de récupération en 14 jours par une équipe de « Bike Hunters » (chasseurs de vélos), avec un remplacement si le vélo n’est pas retrouvé. Ce type de service n’est pas totalement nouveau en soi, puisqu’il avait déjà été présenté par la marque en août 2019.

Autre fonction, la synchronisation avec les applications Apple Santé et Santé Connect intègre l’abonnement.

Un abonnement d’abord sur les anciens VanMoof

Ces fonctions arrivent d’abord sur les modèles n’étant plus au catalogue, soient les Vanmoof S3 et X3 lancés en 2020. Elles débarqueront ensuite sur les VanMoof S5 et A5 datant de 2022, qui été été légèrement remaniés avant le redéploiement de l’an dernier.

Si ces fonctions peaufinent la connectivité des S3 et antérieurs, les S5 et A5 auront davantage d’amélioration dans le futur.

Ces récents deux vélos électriques connectés profiteront de plus de fonctions, car ils possèdent « deux à trois ans d’avance de matériel » par rapport au logiciel, nous expliquait Eliott Wertheimer dans une interview exclusive à Frandroid. Il nous avait également confié que « le S5 va continuer de s’améliorer au fur et à mesure en termes d’application et de logiciel, avec un compteur calorique par exemple« .

L’abonnement VanMoof Ride Pro coûte 4,99 euros par mois au lancement ou 49 euros par an. Enfin, l’application continuera de proposer les fonctions actuelles de façon gratuite, et en ajoutera de nouvelles gratuites à l’avenir en plus des payantes de Ride Pro.