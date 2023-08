VanMoof : excellente nouvelle, les vélos électriques ont enfin trouvé un repreneur

En faillite, la marque néerlandaise de vélos électriques VanMoof a désormais son sauveur, le groupe anglais McLaren Applied via sa filiale de trottinettes Lavoie.

Que de rebondissement depuis quelques semaines dans l’affaire VanMoof ! La marque de vélos électriques était surtout sur la pente descendante pendant des années, avec des pertes financières, suivie par le fracas de l’arrêt des ventes fin juin 2023, puis une faillite le 17 juillet. Sous administration financière, le constructeur cherchait donc un repreneur.

Fini les rumeurs, bonjour le bout du tunnel pour Vanmoof

Hors rumeurs, Micromobility avait soumis son offre (rejetée), et d’autres pourparlers avaient lieu avec d’autres candidats depuis un mois. Finalement, c’est Lavoie (prononcez lavoille), fabricant de trottinettes électriques haut de gamme, propriété de McLaren Applied, qui rachète Vanmoof. Précisons que McLaren Applied n’appartient plus au groupe McLaren depuis 2021.

« Avec sa nouvelle génération de vélos électriques à technologie novatrice et à une base de clients fidèles, Vanmoof et Lavoie se complètent parfaitement » déclare Eliott Wertheimer, PDG de Lavoie, « VanMoof possède plus de 190 000 clients dans le monde et nous nous engageons à les garder sur la route, tandis que nous allons stabiliser et faire grandir les activités de Vanmoof, en développant ses produits de renommée mondiale. »

Les clients rassurés, et les livraisons et réparations enfin résolues ?

Avec ces mots, Lavoie tente de rassurer sur les clients ayant peur de ne plus pouvoir utiliser leur vélo, car le risque que l’application sombre était réel. Il faut aussi se soucier des clients n’ayant pas encore reçu leur vélo, car certains l’on commandé à l’automne dernier, sans être livré, et encore moins remboursé par la marque.

Vanmoof va également devoir rendre les vélos bloqués dans les ateliers, dont celui de Paris, où des dizaines de vélos électriques attendent, réparés ou non.

À quand les vélos électriques VanMoof de retour à l’achat ?

Pour le reste, nous ne connaissons pas ni le montant de ce rachat, ni quand la marque va reprendre ses activités normales. Ce que l’on sait, c’est que la dette de 144 millions d’euros demandera du temps à être absorbée, et que les filiales nationales (dont en France) vont devoir redémarrer.

Après avoir rendu les vélos en réparation et livré les milliers de vélos en attente, la marque devra relancer ses ventes de vélos électriques. Il est encore incertain que les deux duos, celui des Vanmoof S5 et A5 à 3 498 euros, et le tout récent abordable des Vanmoof S4 et X4, reviennent rapidement au catalogue.

Quant au speedbike Vanmoof V, promis depuis longtemps, il a été repoussé à fin 2023, mais encore incertain vu les circonstances.

Peut-être que l’investissement de « plusieurs dizaines de milliers de livres » indiqué par le président de McLaren Applied Nick Fry à l’agence Reuters, aidera à remettre Vanmoof sur roues.

