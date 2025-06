Changeant de nom plutôt que de style, le nouveau vélo électrique VanMoof S6 s’améliore par rapport à son prédécesseur, le S5, à plusieurs niveaux : transmission, connectivité et univers sonore, tout en renfonçant la fiabilité.

Source : VanMoof

Après s’être relancé avec un VanMoof S5 remanié suite à la faillite en 2023 tout en bâtissant un nouveau réseau de SAV, VanMoof passe désormais à la vitesse supérieure. Afin de tracer un trait sur le passé, la marque néerlandaise lance un nouveau vélo électrique, le VanMoof S6.

Même design, nouveaux coloris

Premier constat : cette génération harmonise le nom S6 sur les deux modèles. Depuis le S2, la version à cadre semi-ouvert adoptait la lettre X (X3, X4) avant de se renommer A5 en 2022. Le nouveau VAE duplique ainsi son offre avec le S6 classique à cadre haut (27,5 pouces, 23,5 kg, utilisateur entre 165 à 210 cm) et le S6 Open à cadre bas (24 pouces, 22,5 kg, utilisateur entre 150 à 200 cm.

Esthétiquement, les deux vélos électriques VanMoof S6 sont une mise à jour des S5 et A5. Seuls les trois coloris, bleu, menthe et noir, sont inédits. Nous sommes ainsi devant la même opération que la marque néerlandaise avait menée entre le S3 et le S4 (qui n’a jamais vu le jour, enterré avec la faillite de 2023).

Un guidon toujours épuré, mais à l’environnement sonore revu. // Source : VanMoof

Le style reste ainsi épuré avec une intégration quasi intégrale du câblage, tandis que le guidon n’a toujours pas d’écran avec seulement deux anneaux qui semblent plus lumineux, deux boutons et un nouveau support de téléphone SlimLink.

Transmission auto revue et connectivité améliorée

La firme a toutefois travaillé l’univers sonore, moins agressif. Cela va de la sonnette électronique avec plusieurs choix, à l’allumage en passant par l’alarme ou du changement de modes. Des modes, le moteur avant de 68 Nm en propose toujours 4, avec un Boost annoncé plus puissant, pour étaler la réponse au pédalage.

Le tout fonctionne avec un capteur de couple associé à une nouvelle transmission automatique 3 vitesses, plus fluide et fiable selon la firme batave. La batterie du VanMoof S6, encore fixe et non amovible, culmine à 487 Wh de capacité afin d’offrir 60 à 150 km d’autonomie selon le mode d’assistance utilisé. Quant aux temps de recharge, voici les données fournies par VanMoof :

Charge de 0 à 100 % en 6 heures 30 minutes.

Charge de 0 à 50 % en 2 heures 30 minutes.

Nouveauté partie cycle : la tige de selle reçoit une suspension pour améliorer le confort, hélas en option. Notre essai du VanMoof S5 estimait le confort plutôt bon, mais en retrait face à certains concurrents comme l’Iweech Promenade – sachant que la fourche est rigide. Il faut aussi compter sur des freins à disque hydrauliques à 4 pistons, sans précision sur le modèle et la marque.

Le S6 ne touche pas à l’assistance électrique, mais perfectionne la fluidité et muscle la connectivité. // Source : VanMoof

Côté connectivité, « un système de navigation dédié au vélo » intègre l’application, tandis que l’Apple Find My rejoint le package en cas de vol. Dans ce cas, le traçage est possible, ainsi que par le service Theft Proof, offert pendant un an sur le VanMoof S6.

Prix et disponibilité

Alors que le Vanmoof S5 – et son comparse A5 – a réduit son tarif de 3 298 à 2 998 euros, on pouvait s’attendre à ce que cette nouveauté refasse partir le prix à la hausse.

En effet, le VanMoof S6 affiche un prix de 3 298 euros, afin de rester dans la lutte face aux Cowboy. Les réservations sont ouvertes dès ce 11 juin sur le site officiel, via un acompte de 150 euros, avec une livraison à domicile ou chez un revendeur (qui s’occupera de l’assemblage final).

Les VanMoof S6 et S6 Open. // Source : VanMoof

La marque communiquera ensuite une date de livraison, moment où le client devra payer. VanMoof donne une première estimation d’un vélo électrique livré en août pour une commande en juin, mais « les délais de livraison peuvent varier légèrement, à la hausse ou à la baisse« .