Bon compromis entre un VTTAE et un VTC électrique, l’O2feel Vern FS 7 Adventure mise sur le confort et l’équipement pour séduire le cycliste en quête de polyvalence. Voici notre test complet.

En amont de l’achat d’un vélo électrique, le cœur peut balancer entre la praticabilité en ville et les aptitudes tout-terrain. Évidemment, il est difficile financièrement – voire par souci de place – d’investir dans un VTC polyvalent ou un VTTAE. C’est pourquoi les SUV du vélo, ou ATB (All-Terrain Bikes) ont émergé, catégorie où s’immisce O2feel.

Un mariage logique pour la marque française, elle qui avait déjà versé dans le VTT électrique tout-suspendu avec l’Amplitude et le VTC semi-rigide par le biais des Vern Adventure. L’association des deux résulte en un VTC électrique cossu à double suspension, le Vern FS 7 Adventure. Découvert à plusieurs reprises sur des salons vélo en début d’année, il fait enfin ses premiers tours de roues et nous avons pu tester un des premiers exemplaires pendant deux semaines.

Est-il aussi polyvalent qu’on ne le pense, habile en tout-terrain et agréable au quotidien ? Voici notre bilan après 120 km de trajets variés.

Fiche technique

En rouge et noir

Pas de doute, l’O2feel Vern 7 FS fait son petit effet. Beaucoup de têtes se sont retournées, notamment pour sa couleur rouge pailletée très aguicheuse. L’ensemble est beau, la forme aussi, très inspirée du VTTAE tout suspendu Amplitude 7, mais avec un angle de selle plus grand et des roues plus civilisées de 27,5 pouces. Il se situe donc à mi-chemin entre un tout-terrain et un VTC en raison de sa position légèrement plus passive (relevant le dos).

De plus, la selle est plus rembourrée et la potence réglable afin d’adapter le vélo à sa morphologie ou son envie. On est clairement dans l’esprit d’un Riese&Müller Charger4 ou d’un Moustache J.

Beau de loin, le vélo électrique nordiste était néanmoins livré avec un défaut d’assemblage au niveau des garde-boues, entraînant des grincements permanents. Notre modèle était un prototype, et on espère que cela sera corrigé sur la version de série.

En ce qui concerne l’équipement, rien à redire, car on est plus proche du vélo électrique de ville que du VTTAE. Les garde-boues sont en métal, longs, amples et avec des renforts latéraux ; la béquille est large pour se caler sur un terrain meuble ; tandis que le porte-bagages arrière supporte le standard de fixation MIK HD. L’O2feel Vern FS 7 intègre même un bloqueur de roue arrière pour les arrêts minute.

Tout option côté équipement, le VAE français paie en revanche cela sur la balance, le poids étant mesuré pile à 30 kg en taille L.

Écran pratique, appli secondaire

L’assistance Shimano est associé à un écran Steps EN600, petit avec sa diagonale de 1,4 pouce. Mais sa lisibilité est excellente en plein soleil comme la nuit, même si sa position excentrée à droite sous le cintre détourne trop le regard de la route.

L’affichage est un sans faute avec une jauge de batterie, l’icône de phares, le mode engagé et bien entendu la vitesse au centre. Deux autres fenêtres sont possibles, l’une avec l’autonomie restante, l’autre affichant la cadence ainsi que kilométrage en cours et total. Bien vu, chaque mode dispose de sa propre couleur : jaune pour Boost, vert pour Trail et bleu pour Eco.

Ces trois couleurs se répètent sur un voyant visible depuis la petite console à gauche du guidon, et ses deux boutons pour changer de mode à l’envi. Hélas, les petits boutons d’allumage (en haut), pour défiler les fenêtres (au centre) et d’éclairage (bas), sont trop petits, notamment avec le port de gants l’hiver.

Peu de données dans l’application Shimano

Clairement, Shimano doit faire mieux que son application actuelle, qui n’offre que peu de fonctionnalités. Dommage, car le support SP Connect inclus sur la potence est un bon début, et la connexion est immédiate dès l’allumage avec une pression d’un des boutons du vélo électrique.

L’écran d’accueil affiche la liste des appareils connectés : c’est intéressant lorsque l’on possède une assistance et une transmission électronique Di2 (ce n’est pas le cas ici). Avec la seule assistance, c’est une manipulation supplémentaire à chaque utilisation pour entrer sur les 6 fenêtres à faire défiler (1 de géolocalisation, 5 compteurs personnalisables). Néanmoins, hormis la vitesse et la durée, l’application se focalise surtout sur les performances (non disponible sur notre vélo) : fréquence cardiaque, puissance humaine et même sur chaque pédale.

L’autre fonction phare est l’enregistrement des trajets, avec une excellente précision géographique. Chaque trajet inclut des données de batterie utilisée, durée, cadence, ainsi que des courbes de vitesse et de puissance.

Malheureusement, aucune fonction de sécurité notable n’est au programme.

Une assistance fluide et performante

D’apparence corpulente et avec un moteur de 85 Nm sur le papier, l’O2feel Vern 7 FS n’est pas brutal dans sa conduite. Le moteur central Shimano EP6 est plus doux à l’usage que l’EP8, même avec le mode maximal Boost. L’activation de l’assistance est très rapide à la pression de pédale (top en montée pour ne pas galérer), et l’accélération est assez linéaire.

Vive en Boost, l’assistance est légèrement plus faible et progressive en Trail, tout en restant largement suffisante pour 90 % des situations. Le mode Trail avoue ses faiblesses dans les plus grosses montées, tandis que le troisième Eco est presque inutilisable hors surfaces plates. Ce niveau mériterait d’être un peu plus performant, ou que le Trail en soit plus proche. On peut ainsi estimer le potentiel d’assistance comme ceci : Eco (20%), Trail (80%), Boost (100%).

Heureusement, la transmission de l’O2feel est performante pour jouer avec les différences de modes. Le dérailleur Shimano Cues 9 vitesses est très bon pour prendre de la vitesse, mais n’est pas le plus rapide du marché même avec le LinkGlide sur le rétrogradage. Un léger manque de tension de la chaîne ou de pression fait parfois capoter le passage d’une vitesse pour repartir, attention donc à ne pas trop pousser au feu vert ! Au moins, ça ne déraille jamais, même en allant fouler des pistes VTT en forêt.

Un superbe confort en toutes situations

Justement sur le tout-terrain, le Vern 7 FS se comporte assez bien et permet de se faire plaisir. Bien sûr, la position plus confortable et le poids important pénalise l’agilité, le débattement de 120 mm des suspensions limite le franchissement, mais on sort de nos sessions avec la banane. Surtout, on garde le sourire en revenant sur la route.

Car le confort des gros pneus Schwalbe Johnny Watts (2,4 pouces ou 60 mm de large) et des deux suspensions est génial sur les pistes cyclables à multiples trottoirs bateaux, ou sur les pavés du Trocadéro. On peut évidemment joué avec la fourche et/ou de l’amortisseur si l’on roule sur un terrain lisse ou trop rebondissant.

Enfin, la pluie n’est pas du tout un problème au guidon de ce VTC électrique tout suspendu, ni le freinage au quotidien. Les freins hydrauliques à disque hydrauliques Shimano MT400 sont mordants, très progressifs, même si l’on aurait préféré des Magura un poil plus agressifs en descente.

Une batterie amovible, longue à remplir

Si O2feel travaille avec Shimano, la marque assemble elle-même ses batteries. Le pack de ce Vern 7 FS est massif, d’une capacité 720 Ah ou 20 Ah. Cette énergie est nécessaire car le vélo électrique est lourd, et ses pneus larges augmentent la résistance au roulement.

Nous avons roulé principalement en Boost et en Trail, car le mode Eco est trop faible pour nous épauler sur de longs trajets (surtout à 30°C ou par temps froid) et sur les dénivelés. Sur un tour de Paris de 38 km en Boost, le vélo a rendu plus de 40 % de batterie. La jauge est limitée à 10 barres de 10 % mais un trajet enregistré permet de voir la consommation exacte… même si cela n’a pas fonctionné sur notre modèle (on ignore pourquoi).

Ainsi, nous estimons l’autonomie de ce vélo électrique à hauteur de 80 km. Sur un parcours de 42 km (environ 2h) avec davantage de dénivelés et du tout-terrain en Trail, la consommation est de 52 %. L’autonomie est donc confirmée aux environs de 80 km.

Une charge trop lente

La batterie est amovible. La retirer de son socle se fait en trois étapes : la première est atypique puisqu’il faut dévisser la molette de plaque de protection, mais le reste est simple avec le coup de clé pour déverrouiller et appuyer sur le levier.

Le bloc est lourd (environ 4 kg) et massif mais modeste en longueur, donc assez facile à transporter dans un sac de moyenne contenance. Une petite jauge permet de consulter l’état de charge, fonctionnant par intermittence (bug ?) avec 5 voyants donc par blocs de 20 %. C’est mieux que la recharge directe sur le vélo, puisque le vélo électrique s’éteint totalement, et l’application est déconnectée.

Certes la capacité est énorme, mais la recharge est trop, trop longue. Le chargeur 2 ampères (72 W) ne permet un plein qu’en 10 heures, c’est interminable. Seul avantage, cela améliore la durée de vie de la batterie de l’O2feel Vern 7 FS.

Prix et disponibilité

Lancé cet été 2024, l’O2feel Vern 7 FS est le premier VTC tout suspendu de la marque française. Il existe en trois tailles S, M et L, ainsi qu’en deux coloris : noir et rouge lave (celui de notre exemplaire).

Le prix est de 4 999 euros, l’achat étant possible auprès d’un des 500 revendeurs du réseau en France. Un essai est possible auprès de ces centaines de points de vente, assurant le SAV avec un suivi en interne atteste la marque française.

Particularité, si le vélo électrique est garanti 2 ans (minimum légal), la batterie obtient la garantie de 4 ans ou 40 000 km propre à O2feel. Le cadre est garanti 5 ans.