Ce nouveau VTC électrique tout suspendu et tout équipé se paie même une belle autonomie

Équipé pour le quotidien en ville et taillé pour les sentiers, l’O2feel Vern FS 7 Adventure est le premier VTC électrique tout suspendu de la marque nordiste. Présentation.

Marque faisant son bonhomme de chemin dans le vélo électrique depuis maintenant 15 ans, O2feel est très visible grâce ses modèles de ville et ses vélos cargo. On le sait moins, mais la firme originaire du Nord construit aussi des VTC électriques. Mais elle n’avait pas encore franchi le cap du VTC tout suspendu, ce qu’elle fait avec l’O2feel Vern FS 7 tout juste officialisé via un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Double suspension

Considéré par la marque comme « un SUV du vélo » – ou ATB (All-Terrain Bike) comme les Allemands les nomment – l’O2feel Vern FS 7 Adventure arrive officiellement au catalogue.

Son cadre se dote ainsi d’une fourche suspendue de 120 mm de débattement – c’est généreux pour un VTC – et d’un amortisseur arrière de 45 mm. Ajoutez à cela des gros pneus Schwalbe Johnny Watts de 27 x 2,35 pouces, et vous obtenez un confort royal sur le papier, en plus de belles capacités de franchissement.

Une autonomie géante

Cet O2feel joue la carte de la polyvalence et opte pour une position semi-active, un guidon légèrement courbé, une potence réglable et même un équipement complet. Le Vern 7 FS est donc paré pour toutes les « Adventure » : garde-boues, porte-bagages MIK HD, bloqueur de roue arrière et même un carter de chaîne, tout y est.

Comme tous les vélos électriques de la marque, l’assistance est fournie par Shimano, avec un moteur central EP6, lié à une grande batterie de 720 Wh (135 km d’autonomie estimée en mode Normal, 65 km d’autonomie en mode Boost). La transmission dérailleur est une Shimano Cues à 9 vitesses, associée à des freins à disque hydrauliques MT400.

Le prix du haut de gamme

Très bien équipé et performant, le Vern FS 7 Adventure n’est financièrement pas à la portée de tout le monde : comptez 4999 euros. Il est disponible en trois tailles – S, M et L – ainsi qu’en deux coloris rouge et noir.

Avantage par rapport d’autres marques : O2feel garantit ses batteries 4 ans ou 40 000 km, assemble ses propres packs et mise sur la qualité. De quoi venir chatouiller les meilleurs VTC électriques tels les Moustache Samedi 27 Xroad 3 FS, ou le Canyon Pathlite:ON 8 ? Il faudra tester le vélo en profondeur pour véritablement se prononcer.