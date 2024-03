Ce vélo électrique est le premier de son genre à intégrer un freinage ABS ultra-performant

Voici le premier vélo électrique cargo à inclure le freinage ABS Shimano. Il s'agit de l’O2feel Equo version 2024 qui arrive au printemps avec un équipement haut de gamme.

O2feel est une marque française dynamique dans le vélo électrique. Impactée par un tassement des ventes et un surstock, la firme nordiste a réagi rapidement par une baisse de prix de ses vélos. Parmi eux, le longtail Equo est donc devenu plus abordable. Mais il récupèrera aussi une version haut de gamme encore plus intéressante, avec l’ABS.

Un système ABS-olument efficace sur le vélo électrique

L’ABS c’est un système de freinage anti-blocage que l’on connaît bien sûr les voitures. Or il est encore très rare sur les vélos électriques, et pourtant, il est diablement efficace pour éviter de bloquer la roue avant. Signé Shimano Blubrake, et non pas Bosch, il intègre donc le modèle O2feel Equo Cargo Power 7.1.

Il adapte en outre le freinage en fonction de la surface de la chaussée. Un point important car le fabricant rappelle que 4 chutes sur 10 ont pour cause le blocage de la roue avant, dont l’ABS pourrait en empêcher près d’un tiers.

Autour de l’ABS, le vélo cargo électrique reste identique. L’O2feel Equo s’appuie sur un moteur Shimano EP8 Cargo (85 Nm), une batterie 720 Wh, un moyeu Nexus 5 vitesses et une plateforme arrière pour deux enfants et jusqu’à 80 kg de charge.

Le vélo cargo O2feel ABS arrive en avril

L’O2feel Equo Cargo Power 7.2 ABS arrive courant avril 2024, au prix de 5 599 euros. Le tarif est donc 600 euros supérieur au modèle de base à freinage classique, testé l’an passé. Une somme conséquente, mais seulement 200 euros au-dessus du prix 2023 (5 399 euros).