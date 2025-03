On a vu le nouveau vélo électrique cargo de la marque française O2feel : le Buzz. Il peut embarquer 180 kg au total.

L’O2feel Buzz, c’est le second vélo cargo électrique après le longtail O2feel Equo. De type midtail ou longtail compact, il mesure la taille d’un vélo classique, tout en réduisant la taille des roues : 20 pouces avant, 24 pouces arrière.

Pouvant embarquer 180 kg au total dont 80 kg à l’arrière, il propose une plateforme avant de série (20 kg maxi), le porte-bagages arrière, les protections de roue, les reposes-pied, ainsi que l’antivol de roue avant et la double béquille centrale. Il manquerait peut-être un carter de courroie, même si cette transmission est moins salissante qu’une chaîne.

En complément, on voit ici un panier optionnel Thule, tandis que le Buzz se la joue bikepacking via son rack avant, sa fourche avant à 2×3 fixations, voire deux fixations de porte-bidons ou d’antivol sur le cadre !

Également en option, on note une sacoche de cadre astucieuse (à l’instar du Neomouv Opia LT), la poignée arrière et les coussins. Côté confort, si la fourche est fixe, la tige de selle est suspendue, tandis que les pneus Schwalbe Moto X amortiront déjà beaucoup.

L’O2feel Buzz en quatre versions

Question disponibilité, nous avons recueilli les informations définitives. L’O2feel Buzz arrive courant mai 2025, avec deux versions 7 et 8 reposant sur le moteur Shimano EP6 (85 Nm de couple).

Le Buzz 7 fonctionne avec la transmission moyeu à vitesses intégrées Nexus 5, le Buzz 8 préférant le variateur Enviolo manuel. Voici leurs tarifs, avec le choix entre deux capacités de batterie et 4 couleurs possible à terme (bleu, orange, vert et noir) :

Buzz 7 540 Wh : 3 799 euros

Buzz 7 630 Wh : 3 999 euros

Buzz 8 540 Wh : 4 299 euros

Buzz 8 630 Wh : 4 499 euros