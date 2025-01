Cette marque française dégaine un midtail électrique ultra bien équipé : mais c’est quoi un midtail, au juste ?

Les vélos cargo sont bien plus qu’un simple effet de mode ; ils permettent à de nombreux utilisateurs de remplacer la voiture, notamment en ville. Cependant, l’encombrement reste un problème, surtout pour les vélos offrant les meilleures capacités de chargement. Une marque française propose les avantages d’un longtail tout en limitant la taille du vélo : voici l’O2feel Buzz.

On n’a pas toujours beaucoup d’espace pour ranger son vélo, chez soi voire parfois en ville. Ce qui peut parfois freiner l’achat d’un vélo longtail, pourtant pratique pour transporter des objets volumineux et lourds, mais aussi une seconde personne. Au salon Velofollies, qui se tenait à Courtrai en Belgique, O2feel a présenté le Buzz, un vélo cargo répondant à ce problème.

Plus facile à ranger

Même s’il peut emporter deux passagers et avoir un poids total en charge allant jusqu’à 180 kg, cet O2feel Buzz se veut plus facile à stocker à la maison. Avec une longueur de 175 cm, il s’inscrit davantage dans la catégorie des midtails, la catégorie en dessous des longtails. Les midtails sont généralement plus courts, tout en conservant une belle capacité de charge.

La roue avant de 20 pouces reste compacte et permet de ne pas dépasser la largeur totale des pédales lorsqu’elle est tournée de manière perpendiculaire au vélo. Il prendra donc peu de place dans les espaces communs d’une copropriété.

Une bonne capacité de chargement

Comme mentionné précédemment, il peut charger jusqu’à 180 kg. Dans le détail, 20 kg sur le rack avant et 80 kg sur la plateforme arrière, plus le poids du cycliste sur la selle, ce qui permet donc d’installer deux adultes sur le vélo.

Le vélo arrive bien équipé avec le porte-bagages avant, la plateforme arrière comprenant ses repose-pieds et le pare-jupe. Attention, le coussin et la poignée sont des options, indispensables à cocher si vous souhaitez offrir un peu de confort à votre passager. La béquille est présente en série et un antivol est intégré à la roue avant.

Concernant la motorisation, elle est assurée par le moteur japonais Shimano EP6 développant 85 Nm. Une puissance suffisante même lorsque le vélo est chargé. Les batteries vont de 540 à 630 Wh, promettant un maximum de 140 km d’autonomie. L’accumulateur est garanti 4 ans ou 40 000 km.

Étant un vélo pensé pour la ville, le O2feel Buzz est équipé d’une transmission à courroie avec un moyeu à vitesses intégrées répondant au nom de Shimano Nexus 5 sur la configuration d’entrée de gamme. Sur la version plus haut de gamme, on trouve un moyeu à variation continue Enviolo.

Prix et disponibilité

Ce choix de transmission par courroie demande moins d’entretien qu’une chaîne. Évidemment, le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques à l’avant comme à l’arrière, de jantes cargo et de pneus Schwalbe Super Moto-X.

Il va falloir encore patienter un peu pour voir rouler ou acheter ce O2feel Buzz, sa commercialisation est prévue, selon les informations de Transition Vélo, en juin pour un prix de 3 799 euros.