Comment ce nouveau système Schwalbe va révolutionner le gonflage des pneus de vélos

Schwalbe lance un nouveau système de gonflage de pneu vélo, nommé Clik Valve. Il est pratique et adaptable partout : Frandroid a pu le découvrir à l’Eurobike 2024.

L’innovation dans le vélo électrique est souvent liée à plus de performance, plus d’autonomie, plus de polyvalence. Or, on oublie parfois que le VAE doit rester simple à utiliser au quotidien. Le célèbre fabricant de pneus Schwalbe, outre de nouvelles gommes au catalogue 2025, lance un nouveau système de gonflage « Clik Valve » à l’occasion de l’Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet.

Une solution de gonflage vélo bientôt universelle ?

La première phrase venant à l’esprit de cette nouveauté est : « pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant ? » En effet, le Schwalbe Clik Valve permet de « clipser » un embout de gonflage sans avoir besoin de le visser ou le verrouiller avec un levier. Il suffit de poser l’embout qui se bloque automatiquement, et l’on peut alors gonfler son pneu de vélo électrique ou vélo mécanique.

L’embout Schwalbe Clik Valve se visse sur votre valve d’origine en quelques secondes. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’adaptateur de pompe vient se clipser dessus en un geste, sans forcer. // Source : M. Lauraux pour Frandroid On a testé sur une pompe SKS intégrant le Schwalbe Clik Valve d’office. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le gros avantage est que l’on perd très peu de pression en retirant l’embout de la pompe comparé à une pompe classique. Schwalbe assure aussi que le flux d’air y est plus important, car la fixation est très résistante et parfaitement alignée. Bien sûr, un nouveau standard demande que les nouveaux produits s’y adaptent. Nous avons par exemple testé la pompe de SKS Germany intégrant cette technologie, et la marque va produire prochainement ses premiers pneus équipés.

Encore mieux, le système Schwalbe Clik Valve s’adapte sur toutes les valves de pneus existantes – Schrader, Presta, tubeless, Dunlop – ainsi que toutes les pompes vélo ! En sus, la solution Clik Valve est très abordable : une boîte avec deux embouts de valve, un outil d’installation, un adaptateur de pompe et deux bouchons coûtent entre 14 et 17 euros.

Tous les types de valves acceptent un embout Schwalbe Clik Valve. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un kit de conversion, une valve avec son embout et l’adaptateur de pompe. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un exemple de kit de conversion Schwalbe Clik Valve (embouts, outil, adaptateur) // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Une bonne idée ou un gadget selon vous ? Nous, on adore – on trouverait cela parfait sur une pompe électrique type Xiaomi – et l’on pense que le système pourrait s’imposer partout d’ici quelques années. N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire.