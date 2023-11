On a testé la dernière pompe électrique de Xiaomi : vous allez aimer regonfler des pneus

La Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, de son nom complet, a été officialisée en septembre 2023. Cette pompe électrique peut aussi bien gonfler des pneus de vélos, trottinettes électriques, voitures, scooters ou des ballons. Nous l’avons testé, voici notre verdict.

Annoncée en septembre 2023, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 – que nous abrégerons par Air Compressor 2 dans la suite de ce test – se veut être la digne successeur de la Xiaomi 1S, vendue au même prix (59,99 euros). Vous n’avez donc aucun intérêt à acheter la première version, plus limitée en fonctionnalités que la seconde.

Cette Electric Air Compressor 2 est une pompe électrique capable de gonfler cinq types de produits : des vélos électriques, trottinettes électriques, voitures, scooters et ballons. Nous l’avons essayé dans plusieurs cas de figure, l’occasion de vous faire un petit retour d’expérience. Spoiler : regonfler un pneu n’a jamais été aussi simple.

Les informations clés à connaître

Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette nouvelle génération a reçu plusieurs améliorations par rapport à sa prédécesseur : un nouveau mode pour les trottinettes électriques, un nouvel adaptateur, une vérification de la pression des pneus de n’importe quelle Xiaomi Electric Scooter et une vitesse de gonflage boostée de 25 %.

Les dimensions ont quant à elles évolué à la marge : une longueur raccourcie d’1 mm, une largeur allongée de 4,5 mm et une profondeur plus grande de… 0,3 mm. Bref, vous avez grosso modo à faire au même gabarit, pour un poids de 490 grammes. Disons que vous la sentez en main, sans que cela ne soit trop lourd non plus.

Les adaptateurs

La Xiaomi Air Compressor 2 contient plusieurs adaptateurs dans sa boîte. L’idée est de s’adapter au maximum de valves possible, et de vérifier en amont le type d’adaptateur qui correspond à votre pneu.

Adaptateur de valve Schrader : pour les vélos musculaires, électriques ou de montagne, les trottinettes électriques et les motocyclettes. C’est l’adaptateur par défaut installé sur le tuyau d’air, et sur lequel viennent se visser les autres adaptateurs. Fonctionne avec le Decathlon LD 500 E, par exemple.

Adaptateur de Valve Presta : pour certains vélos de course et de montagne ; il est nécessaire de le raccorder à l’adaptateur Schrader pour l’utiliser, via un simple mécanisme de vissage.

Adaptateur de la valve à aiguille : pour les ballons de football ou basketball par exemple ; il suffit là aussi de le raccorder à l’adaptateur Schrader installé par défaut sur la pompe.

Adaptateur de la valve de raccordement rapide : pour les vélos musculaires, électriques ou de montagne, les trottinettes électriques et les motocyclettes ; se visse là aussi sur l’adaptateur Schrader et dispose d’un manche pour la bloquer. Fonctionne avec le vélo NCM C5, par exemple.

Notre test sur un vélo

Nos tests se sont principalement concentrés sur des pneus de vélos électriques. Pour les voitures, scooters et ballons, le principe reste le même : il suffit de respecter la pression indiquée, que l’on retrouve sur le flanc de chaque pneu. Cette pression est exprimée en bar ou en PSI (pound per square inch), qui correspond à l’unité de pression anglo-saxonne.

La bonne nouvelle, c’est que la pompe Xiaomi Air Compressor 2 propose des niveaux de pression dans les deux normes précitées. Pour consulter chacune d’elles, il suffit de rester appuyé sur le bouton affublé du pictogramme « flèches qui s’entremêlent ». Avant ça, il conviendra d’allumer la pompe. Pour ce faire, rien de plus simple : retirez le tuyau d’air.

Le même bouton susmentionné permet de sélectionner le mode souhaité. Les boutons « + » et « - » modifient le niveau de pression, lorsque le bouton « soleil » active un petit flash qui s’avère très utile pour raccorder la pompe à une valve lorsque la luminosité est faible. Un second appui déclenche un « flash SOS » sous forme de clignotements.

Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid

Chaque mode est configuré sur un niveau de pression par défaut :

Vélo : 3,1 bars ou 45 PSI ;

Trottinette électrique : 3,4 bars ou 50 PSI ;

Motocyclette : 2,4 bars ou 35 PSI ;

Voiture : 2,5 bars ou 36 PSI ;

Ballon : 0,6 bar ou 8 PSI.

Une fois votre mode sélectionné, vous pouvez aussi bien conserver la pression par défaut que la faire grimper à un niveau plus élevé si vous préférez rouler avec un pneu plus dur. Là où cette pompe est « intelligente », c’est qu’elle analyse et indique le niveau de pression actuel de votre pneu dès lors que l’adaptateur est fixé à la valve.

Passé cette étape, il suffit d’appuyer sur le gros bouton central pour lancer la session de gonflage. Le petit écran affiche alors l’évolution de la pression. Quand le niveau préconfiguré est atteint, la machine s’arrête d’elle-même. Simple, pratique et efficace.

Note : la pompe est particulièrement bruyante, à hauteur de 80 dB à 1 mètre de distance. Pour la discrétion, il faudra repasser. Au sein de la rédaction, difficile de ne pas l’entendre même à l’autre bout de la pièce. Vous êtes prévenus.

Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid

De notre côté, nous avons testé cette Xiaomi Air Compressor 2 sur le vélo électrique NCM C5. Pour ce faire, il a fallu visser l’adaptateur de la valve de raccordement rapide et l’insérer dans la valve. L’appareil nous a indiqué une pression de pneu de 1,6 pouce, lorsque la recommandation du constructeur oscille entre 3,4 et 5,1 bars.

Nous avons alors configuré la pression à 4 bars, avant d’appuyer sur le bouton central. Il a fallu un total de 30 secondes pour que le pneu atteigne les 4 bars souhaités. Et hop, le tour était joué. L’aspect clé en main et la rapidité d’exécution apportent un vrai confort à l’expérience. Difficile de revenir en arrière après ça.

Forcément, le temps de gonflage varie selon la pression de votre pneu et le nombre de bars auquel vous cherchez à le gonfler. Mais dans les faits, vous ne devriez probablement jamais patienter trop longtemps pour arriver à vos fins.

Sachez que chaque mode est limité à une pression maximale – que ce soit en bar ou PSI :

Vélo : limité à 4,4 bars ou 65 PSI ;

Trottinette électrique : limité à 4,1 bars ou 60 PSI ;

Scooter : limité à 3 bars ou 43 PSI ;

Voiture : limité à 3,5 bars ou 50 PSI ;

Ballon : limité à 1,1 bar ou 16 PSI.

De son côté, le mode manuel vous permet de dépasser ces seuils, dans la limite maximale de 10,3 bars ou 150 PSI.

Pour éteindre la Xiaomi Air Compressor 2, il existe trois méthodes :

Ranger le tuyau à air dans l’emplacement prévu à cet effet ;

Maintenir appuyé le bouton central de marche/arrêt ;

Patienter 4 minutes sans toucher à la pompe, qui s’éteindre automatiquement.

Autonomie et recharge

La Xiaomi Air Compressor se dote d’une batterie de 2000 mAh. Difficile de quantifier très précisément son autonomie. Ce qui est sûr, c’est que nous nous sommes amusés à plusieurs reprises avec, et sur plusieurs produits, sans qu’elle ne tombe en rade d’énergie.

Attention toutefois, il sera impossible de regonfler un pneu de voiture totalement à plat à cause de son autonomie. Pour cela, il existe des appareils à brancher sur la prise allume-cigare.

En réalité, si vous ne l’utilisez pas tous les jours, elle vous durera plusieurs semaines sans encombre. Pour connaître l’état de l’autonomie, une petite jauge affichée sur l’écran fait office d’indicateur via un système de barre.

Le chargeur 5 volts permet quant à lui de la recharger en 3 heures via un port USB-C situé sous la pompe.

Notre avis

Notre avis est relativement dithyrambique : pour 60 euros, vous avez affaire à une pompe électrique ultra-pratique, polyvalente, modestement compacte et clé en main, qui peut aussi bien servir sur une voiture, un scooter, un vélo, une trottinette ou des ballons.

Sa simplicité d’utilisation et sa rapidité d’exécution en font un accessoire idéal pour gonfler des pneus en un rien de temps, et surtout sans se fatiguer du moins du monde – c’est toute sa force par rapport à une pompe manuelle.

Les divers adaptateurs permettent en outre de justement s’adapter à tout type de valve. Le seul défaut notable est le bruit qu’elle génère au moment de gonfler, et le poids qui pourrait paraître un poil élevé pour certains et certaines, sans que cela ne soit rédhibitoire pour autant.