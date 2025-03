Les vélos électrique O2feel vont devenir encore plus intéressant grâce à une simple application

Avec sa toute nouvelle application mobile, la firme tricolore O2feel vient concentrer documents et informations avant l’arrivée d’une géolocalisation. Un atout en plus pour ses vélos électriques.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

En France, la marque de vélos électriques O2feel est très bien installée, tout comme en Europe où elle tente de gagner des parts de marché. Ses modèles sont de plus en plus sérieux, à l’image du dernier test du VTC tout suspendu O2feel Vern FS 7 Adventure, ou du prochain midtail Buzz. Elle vient de plus de relocaliser une partie de sa production en France chez Arcade Cycles

Un bon vélo électrique c’est bien, or c’est mieux avec un bon suivi et un SAV adapté. Pour ce faire, la firme nordiste lance sa propre application. À destination de ses utilisateurs, elle ne vient pas (encore) faire de l’ombre à Shimano. L’offre actuelle “E-Tube Ride” du japonais, fournissant le moteur des VAE O2feel, reste indispensable pour suivre un compteur augmenté et enregistrer ses trajets par exemple.

Tout, tout, vous saurez tout sur l’O2feel

Le but de cette nouvelle appli est de rassembler tout ce qui concerne le vélo électrique O2feel : un carnet d’entretien avec les réparations éventuelles, une carte des vélocistes partenaires en cas de pépins, ainsi que des tutoriels et FAQ pour le quotidien. Un gain de sérénité pour les cyclistes donc.

Le vélo longtail électrique O2feel Equo. // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Aussi, les justificatifs d’achat, les factures, l’extension de garantie et un passeport digital dit “inviolable” sont inclus, bien vu en cas de revente pour rassurer le futur cycliste.

O2feel précise qu’une fonctionnalité de tracking, à savoir de suivi via géolocalisation du vélo électrique, arrivera “dans une prochaine mise à jour”.

L’application O2feel est d’ores-et-déjà disponible, gratuite, sur l’App Store pour les iPhone (iOS) et Google Play pour les smartphones Android.