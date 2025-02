Samsung : pourquoi son téléphone ultra abordable va bientôt devenir encore plus intéressant

Samsung s’apprêterait à dévoiler une version 5G de son Galaxy A06, quelques mois après le lancement du modèle 4G.

Samsung Galaxy A05s : Une encoche toujours en forme de goutte // Source : frandroid.com

Le Galaxy A06 5G promet d’être beaucoup plus rapide que son prédécesseur, et ce grâce à un tout nouveau processeur. Le MediaTek Helio G85 laisserait place au Dimensity 6300, gravé en 6 nm. Ce nouveau chipset intègre deux cœurs performants Cortex-A76 (jusqu’à 2,4 GHz) et six cœurs efficaces Cortex-A55. Selon des tests comparatifs, cette configuration offrirait un gain de 88,4 % en monocœur et 47,5 % en multicœur par rapport à l’ancienne version. Une amélioration notable pour un smartphone d’entrée de gamme.

Le reste des caractéristiques resterait similaire au modèle 4G. L’appareil disposerait d’un écran LCD de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, mais une définition limitée à HD+ (720p). Côté photo, on retrouverait un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un second capteur de 2 mégapixels pour la profondeur, ainsi qu’un selfie de 8 mégapixels. La batterie de 5 000 mAh supporterait une charge rapide de 25 W. L’ensemble serait protégé contre les poussières et éclaboussures (IP54), avec un lecteur d’empreintes latéral et trois configurations mémoire (4/64 Go, 4/128 Go, 6/128 Go).

Un smartphone accessible avec des engagements sur la durée

Selon les informations partagées par le leaker Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414), Samsung promettrait quatre mises à jour majeures d’Android et quatre années de correctifs de sécurité. Un engagement rare dans ce segment de prix, qui pourrait séduire les utilisateurs souhaitant conserver leur appareil longtemps.

Initialement commercialisé dans quelques pays en septembre 2024, le Galaxy A06 4G avait été critiqué pour l’absence de connectivité 5G. Le nouveau modèle comblerait cette lacune, tout en conservant un design similaire (163,3 x 77,3 x 8 mm pour 191 g) et des coloris identiques (Noir Bleuté, Gris Clair et Vert Clair). Sous le capot, Android 15 et l’interface One UI 7.0 seraient préinstallés.

Aucun détail sur le prix ou la date de sortie n’a filtré, mais le lancement semble proche. Avec ces spécifications, Samsung vise clairement les marchés émergents, où le rapport performance-prix et la durabilité logicielle deviennent des arguments décisifs.