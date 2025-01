One UI 7 : Samsung donne enfin une date pour l’arrivée du nouvel OS

Alors que One UI 7 s’est longuement fait attendre en 2024, Samsung a enfin donné des informations précises sur les délais de déploiement de l’OS. Ce sera avant la fin du premier trimestre.

Crédit : Samsung

L’attente fut longue, mais le résultat devrait valoir le coup… selon Samsung tout du moins. Alors que les aficionados de la marque se désespéraient de voir One UI 7 arriver un jour sur leurs téléphones, le constructeur sud-coréen vient de donner des nouvelles sur le sujet.

Comme l’a remarqué Android Police, un communiqué de presse daté du 20 janvier indique que One UI 7 arrivera « avant la fin du premier trimestre 2025 », soit d’ici au 31 mars prochain.

Quels téléphones seront éligibles ?

Si cette date butoir ne concerne à priori que le marché coréen, il y a fort à parier que la mise à jour sera déployée au même moment, ou presque, dans le reste du monde. Des informations plus précises sur ce point devraient être dévoilées lors de la conférence de présentation des Galaxy S25 qui aura lieu aujourd’hui même (et que vous pourrez suivre en direct sur Frandroid sois dit en passant).

Étonnamment, Samsung ne liste pas explicitement la liste des appareils compatibles dans son communiqué, se contentant de dire que la mise à jour arrivera d’abord sur les Galaxy S, puis ensuite sur le reste de la gamme. Point de mention des Fold ou Flip.

Crédit : Frandroid

Heureusement, en s’inspirant des promesses de Samsung, il est possible d’établir une liste des téléphones compatibles. Les Galaxy S du 21 jusqu’au 24 devront être éligibles. Les Flip et Fold 3/4/5 le seront aussi et tout une gamme de Galaxy A et Galaxy M devrait également goûter aux nouveautés. Pour voir la liste complète, n’hésitez pas à vous rendre sur notre article dédié.

Quelles nouveautés ?

Fier d’annoncer que le programme beta de One UI 7 s’est rempli deux fois plus vite que celui de son prédécesseur, Samsung a donné un petit aperçu de ce que les téléphones éligibles pourraient attendre de cette mise à jour.

Le système sera évidemment bourré d’IA, mais proposera aussi une nouvelle interface multimédia — la « Now Bar » — inspirée de la Dynamic Island d’Apple. One UI 7 devrait aussi séparer les notifications des tuiles de raccourcis. Le carrousel des apps récentes et le tiroir d’applications auront aussi le droit à des retouches esthétiques et les paramètres de performance ou de gestion de la batterie seront encore plus granulaires.

Si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés que vous réserve One UI, soyez au rendez-vous ce soir à 18 h 30 sur Twitch pour le Unpacked 2025.