iPhone 14 et Dynamic Island : la liste des applications qui savent l’utiliser en direct

Ça y est iOS 16.1 est là, avec son lot de nouveautés pour iPhone. La plus marquante est sans doute l'arrivée du suivi d'activité en direct, avec, en bonus, la Dynamic Island qui s'anime encore plus pour les possesseurs d'iPhone 14 Pro.

Apple a déployé iOS 16.1 sur ses iPhone 14. Sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, la nouveauté la plus marquante est sans doute la possibilité de suivre en direct une activité, comme un match ou l’embarquement dans un avion, depuis la pilule située en haut de l’écran, aussi appelée Dynamic Island. Ces « Activités en direct », s’affichent également sur l’écran de verrouillage sur tous les iPhone sous iOS 16.1.

La fonctionnalité était déjà disponible en bêta en dehors de la France, mais ça y est, avec le déploiement de cette dernière mise à jour, les premières applications intégrant cette nouveauté peuvent l’utiliser sur les iPhone 14 Pro français. Voici une liste complète des applications en bénéficiant.

ScoreSpot

L’application que vous avez surement le plus vu tourner pour mettre en valeur cette nouvelle option est sans doute ScoreSpot. Celle-ci permet de suivre sur son écran de verrouillage ou sa pilule, le score d’un match en direct. Certainement l’une des meilleures fonctions pour les fans de sports.

De nombreuses apps audio

Dans le premier flot des applications compatibles avec Activités en direct, on retrouve assez logiquement un bon nombre d’applications qui reposent sur l’écoute de fichiers audio. On pense par exemple à Audible, YouTube Music ou encore Calm, l’application de méditation. Toutes ces apps vont vous proposer une interface dédiée pour savoir exactement où vous vous situez dans votre écoute.

Focus To-Do : Pomodoro & tâches

Mêlez le Pomodoro, ce principe qui consiste à segmenter ses tâches quotidiennes en de courtes sessions pour gagner en productivité, avec une application de ToDo List classique. Désormais, votre chronomètre peut apparaitre en Live Activity sur iOS 16.1.

Focus To-Do: Pomodoro & Tâches Télécharger Focus To-Do: Pomodoro & Tâches gratuitement APK

Flighty

Flighty permet de suivre en direct l’activité d’un vol en avion. L’option activité en direct va dorénavant ajouter à votre Dynamic Island un suivi en direct de votre vol. De quoi savoir quand embarquer, si le vol a du retard, etc. Ce suivi intervient trois heures avant le décollage prévu. Un suivi sur l’écran de verrouillage est aussi intégré.

Flighty – Fast Flight Tracker Télécharger Flighty – Fast Flight Tracker gratuitement

Carrot Weather

Carrot Weather est une application météo qui tente de rendre le bulletin météo traditionnel plus amusant. L’accès à Live Activites est malheureusement réservé aux abonnés premium. Celui-ci permet d’obtenir des détails sur certaines alertes météo qui s’affichent dans la Dynamic Island.

CARROT Weather Télécharger CARROT Weather gratuitement APK

Pestle

Pestle est une application dans laquelle vous pouvez ajouter vos recettes de cuisine trouvées sur internet. Une sorte de livre de recettes numérique en somme. Avec « Activités en direct », vous pouvez voir dans votre pilule à quelle étape de la recette vous vous trouvez. Mieux encore, sur votre écran de verrouillage, apparait l’étape en cours. De quoi s’éviter de déverrouiller sans cesse votre téléphone au milieu de votre pâte à cookies.

Pestle: Recipe Organizer Télécharger Pestle: Recipe Organizer gratuitement

SmartGym

SmartGym est une application tournée vers la pratique du sport et plus particulièrement du fitness. Comme on peut s’y attendre, activités en direct va ici s’échiner à vous donner le nombre de répétitions de l’entrainement que vous êtes en train de suivre ainsi qu’une petite icône pour vous donner son nom et le nombre d’étapes restantes avant la fin de votre entrainement.

SmartGym: Gym & Home Workouts Télécharger SmartGym: Gym & Home Workouts gratuitement

Soor

Soor se propose de remplacer le lecteur de musique de base d’iOS. Cette application offre en outre la possibilité de suivre les paroles de la chanson en direct via « activités en direct ». Bien sûr, les paroles peuvent maintenant se loger dans Dynamic Island. Seul bémol : vous devrez vous acquitter d’un prix à l’entrée de 8 euros.

