iOS 16.1 est là : les six nouveautés les plus importantes pour votre iPhone

Un mois après iOS 16, voici 16.1. En plus des correctifs, dont certains liés à la sécurité, cette mise à jour pour les iPhone apporte de nouvelles fonctionnalités.

Après iOS 16, disponible depuis le 12 septembre 2022, Apple déploie la première mise à jour importante. iOS 16.1 apporte son lot de correctifs, mais également de nouvelles fonctionnalités. Comme d’habitude, rappelez-vous que pour le téléchargement, vous devez être connectés à un réseau Wi-Fi et avoir au moins 50 % de charge restante. Notre conseil : sauvegardez vos données sensibles, avant de lancer l’installation, on n’est jamais trop prudents.

Activités en direct

Les activités en direct sont une extension des notifications sur l’écran de verrouillage, pour pouvoir recevoir des mises à jour en temps réel. Vous pouvez, par exemple, ajouter une activité en direct pendant la durée d’un événement sportif pour vous avoir d’un coup d’œil le score, ou lorsque vous attendez une livraison ou un VTC.

Pour le moment, très peu d’applications ont intégré cette fonctionnalité, il faudra donc attendre des mises à jour d’apps tierces.

Notez que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, cette fonction Activités en ligne est également disponible depuis Dynamic Island.

L’affichage du pourcentage de batterie est corrigé

Si vous avez un iPhone avec une encoche, et donc Face ID, vous aurez désormais la possibilité de voir le pourcentage de batterie dans l’icône de batterie en haut de l’écran. Avant iOS 16.1, cela n’était disponible que sur l’iPhone 12 et supérieur, à présent, vous pouvez en profiter sur de plus anciens iPhone.

De plus, Apple a corrigé l’affichage de la batterie… voyez par vous-même sur notre montage ci-dessus. D’ailleurs, Apple a mis à jour la police utilisée pour l’icône de la batterie, en augmentant légèrement sa taille.

Fitness+ pour tous

Apple Fitness+ fonctionne sur iPhone même si vous n’avez pas d’Apple Watch. Le service est disponible depuis septembre 2021 en France, il s’agit de cours de sport sous la forme de vidéos.

Matter dans l’app Maison

iOS 16.1 introduit une nouvelle section « Accessoires Matter » dans l’application Maison. Pour rappel, Matter est une norme destinée à simplifier l’installation et la configuration des objets connectés en domotique et à assurer la compatibilité entre les plateformes.

De l’énergie verte, juste aux États-Unis

iOS 16.1 ajoute également une option « Clean Energy Charging » dans la section Batterie dans Réglages. Clean Energy Charging tentera de réduire votre empreinte carbone en activant la charge aux moments les plus propices. Cette fonction n’est cependant disponible qu’aux États-Unis.

Album photo partagé et collaboratif

Retardée, mais enfin là, la fonction photothèque partagée iCloud permet d’avoir un album photo collaboratif entre six participants. Attention : l’espace de stockage iCloud utilisé est celui du créateur de l’album.

iOS 16.1 regorge de nouveautés, plus ou moins évidentes, et de correctifs. Par exemple, vous pouvez partager des clés virtuelles stockées dans l’app Cartes depuis les applications Mail, WhatsApp ou encore Messages. Cette mise à jour va de pair avec iPadOS 16.1, aussi disponible ce jour.

