Apple Fitness+ désormais disponible pour tous, même sans Apple Watch

Le service Fitness+ d'Apple évolue en profondeur à l'occasion de la sortie des iPhone 14 et d'iOS 16.

Apple profite de l’officialisation des iPhone 14 et de son Apple Watch Series 8 pour mettre à jour son service Fitness+. Celui-ci, lancé aux États-Unis en 2020 est disponible en France depuis 2021. Mais s’il fallait posséder une Apple Watch pour pouvoir en profiter, la marque à la pomme vient de faire tomber cette barrière.

En effet, dès le 12 septembre, le service d’entraînement sportif d’Apple pourra être utilisé directement depuis un iPhone, même si vous ne possédez pas d’Apple Watch. Mais attention, le service reste toujours payant (9,99 euros par mois ou 79,99 euros par an).

Pour ce prix, vous pouvez accéder à un catalogue d’entraînements sportifs (plus de 3 000 exercices sportifs et de méditation), animés par de véritables coach. Il est alors possible de suivre ces entraînements sur un iPhone, un iPad ou même une Apple TV. En l’absence de montre, l’application Fitness+ sous iOS 16 estimera les calories brûlées en temps réel.

Apple va également proposer des nouveaux podcasts « Place à la marche » afin d’inciter les abonnés à marcher, avec des histoires de personnalités jugées intéressantes comme le Prince William ou encore Leslie Jordan. Des nouveaux exercices de pilates vont aussi voir le jour comme le précise le communiqué de presse.

À noter qu’une flopée de produits a été présentée durant la keynote : de l’Apple Watch SE 2 aux Apple Watch Series 8 et Watch Ultra en passant par les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max et les iPhone 14 et 14+.

