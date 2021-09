Apple Fitness+ arrive enfin en France : qu’est-ce que c’est ?

Un an après son lancement, Apple va déployer Fitness+ en France. L'occasion de vous parler de ce service destiné aux propriétaires de l'Apple Watch.

Lors de la conférence Apple, où ont été annoncés les iPhone 13, Apple a annoncé l’arrivée du service Fitness+ en France cet automne. Apple a également annoncé qu’il y aura un mois gratuit pour découvrir le service, trois mois si vous achetez la toute nouvelle Apple Watch Series 7.

Le service s’enrichit au passage de nouvelles fonctionnalités, comme l’intégration de SharePlay par exemple. Vous pouvez partager vos sessions de Fitness+ avec 32 personnes, les données de santé sont partagées en temps réel, via iPhone, iPad et Apple TV. Apple a d’ailleurs présente le même soir l’iPad 9 et l’iPad mini 6.

L’application s’enrichit de nouvelles activités, comme le pilate et la méditation guidée. Apple prévoit également un programme spécial pour la saison de ski.

Qu’est-ce que Fitness+ ?

Pour utiliser Fitness Plus, vous aurez besoin, au minimum, d’une Apple Watch Series 3 (ou un modèle plus récent) pour profiter de toutes les fonctions du service liées à la santé. Sachez que vous pouvez utiliser le service sur iPhone, iPad et Apple TV. Tout se passe sur l’application Forme. Il s’agit de cours de fitness conçus par Apple avec des spécialistes. L’idée est de pouvoir faire du sport où vous vous trouviez dans les meilleures conditions.

Le service propose une variété d’entraînements cardio, tels que le cyclisme, les cours sur tapis roulant et l’aviron, qui nécessitent un équipement spécial. Mais il y a aussi des cours qui ne nécessitent aucun matériel, comme des cours de danse. C’est le cas des cours de musculation, où vous pouvez utiliser des haltères au choix.

Ce service utilise les données de l’Apple Watch, elles apparaissent en haut à gauche de l’écran : rythme cardiaque, nombre de calories consommées… on peut ainsi comparer ces données avec d’autres personnes.

Nous ne connaissons pas encore les prix qui seront pratiqués en France. Aux US, il faut compter 9,99 dollars par mois (ou 29,99 dollars par mois avec l’abonnement Apple One Premier). Il faudra certainement débourser environ 10 euros par mois en France quand le service sera disponible cet automne 2021.