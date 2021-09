Apple iPad mini 6 (2021) : un iPad Air qui rentre dans la poche

Apple a annoncé son nouveau modèle d'iPad mini lors de sa Keynote de rentrée de septembre 2021. Une belle nouveauté lorsqu'on sait que le dernier iPad mini date de 2019.

Les nouveautés sont extrêmement nombreuses avec ce modèle, à commencer par sa puissance. Apple promet un gain de 40 % pour le CPU et 80 % pour le GPU, grâce à la puce A15 Bionic.

USB-C enfin

Autre nouveauté qui ravira les allergiques au lightning : l’iPad Mini se charge en USB-C 20W. Apple promet des transferts de données 10 fois plus rapides grâce à cette nouvelle connectique.

Autre avancée notable : la connectivité 5G et Wi-Fi 6 sont prévus. La marque à la pomme promet des téléchargements s’élevant jusqu’à 3,5 Gb/s dans les meilleures conditions.

Design revu entièrement

Le design a bien sûr été complètement revu par rapport au modèle d’il y a plus de deux ans, avec des bordures nettement affinées et aux bords arrondis. L’iPad voit son écran s’agrandir quelque peu : il passe de 7,9 pouces à 8,3 pouces, et adopte la technologie Liquid Retina au passage. Avec une luminosité de 500 cd/m², un certificat wide color true tone et un traitement antireflet, cet écran semble une belle avancée.

N’oublions pas les appareils photo. Ils sont au nombre de deux. Celui à l’arrière affiche 12 mégapixels (f/1,8) et est accompagné d’un flash true tone. La caméra selfie est basiquement un ultra grand-angle de 12 mégapixels, qui permettra de profiter de center stage, qui fait son apparition aussi sur iPad Mini.

Un tarif élevé

Le Touch ID est bien sûr présent, il se trouve en haut à gauche de l’appareil, et la seconde génération d’iPad Pencil est compatible. Elle peut se loger sur la droite de l’appareil.

L’iPad Mini 6 est d’ores et déjà disponible en précommande et il sera en vente le 24 septembre à partir de 559 euros pour le modèle 64 Go et 729 euros en 256 Go. La version avec connectivité 5G est plus chère que celle uniquement dotée du Wi-Fi. L’Apple Pencil 2e génération pour sa part, coûte 135 euros.

Quatre coloris sont disponibles en gris sidéral, en rose, en mauve et en « lumière stellaire ».

Cette keynote de rentrée a également fait la part belle à de nombreux autres produits : citons bien évidemment les iPhones 13 et iPhone 13 mini, accompagnés de leurs grands frères iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Sans oublier l’iPad 9 (2021) et l’Apple Watch Series 7.