iPhone 13 Pro et 13 Pro Max annoncés : l’écran 120 Hz arrive enfin sur les iPhone

Apple a annoncé ses nouveaux iPhone haut de gamme, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Ce mardi, à l’occasion de sa conférence California Streaming, Apple a présenté non seulement ses iPhone 13 et 13 mini, mais également les nouveaux iPhone « Pro » de 2021, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Lors de la conférence, Apple a également présenté le nouvel iPad 9, l’iPad mini 6 et l’Apple Watch Series 7. Vous pouvez consulter notre live pour avoir un résumé de la conférence.

Du côté du design, les nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max reprennent les mêmes avantages que les iPhone 13 et 13 mini, notamment avec la nouvelle encoche, 20 % plus fine que sur la génération précédente.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour les bordures, Apple a intégré de l’acier inoxydable poli tandis que le dos est en verre mat et que la face avant profite d’une protection Ceramic Shield. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont par ailleurs certifiés IP68 pour une protection contre l’eau et la poussière.

Enfin l’arrivée du 120 Hz sur iPhone

Mais comme c’était déjà le cas l’an dernier, c’est surtout au niveau de l’écran, des performances et de la photo que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max innovent par rapport aux modèles plus accessibles. Pour l’écran, l’iPhone 13 Pro affiche une diagonale de 6,1 pouces tandis que le 13 Pro Max monte à 6,7 pouces. À l’exception de la batterie, il s’agit là de la seule différence entre les deux modèles. Les deux nouveaux iPhone viennent également apporter une fonction attendue depuis plusieurs années sur les téléphones d’Apple : ProMotion.

Comme c’était déjà le cas sur les iPad Pro et sur nombre de smartphones Android, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max vont enfin permettre de profiter d’un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz. Le système ProMotion est en fait un taux de rafraîchissement adaptatif, l’écran des smartphones étant capable de descendre jusqu’à 10 Hz et de monter jusqu’à 120 Hz.

L’affichage permet également de monter jusqu’à une luminosité maximale de 1000 cd/m², pratique notamment pour consulter son écran en plein soleil. Bien évidemment, Apple a réuni ces nouveautés sous un nouveau terme marketing : les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont ainsi dotés d’un écran qualifié de « Super Retina XDR ».

Des iPhone avec un mode macro

Pour la photo, les deux smartphones sont équipés de trois appareils photo au dos. Contrairement à l’an dernier, les deux versions profitent du même module avec :

Appareil photo avec téléobjectif équivalent 77 mm (zoom x3)

Appareil photo avec objectif ultra grand-angle ouvrant à f/1,8

Appareil photo avec objectif grand-angle ouvrant à f/1,5

Outre ces caractéristiques optiques, Apple a ajouté une autre fonctionnalité présente de longue date sur plusieurs smartphones Android : le mode macro. Comme c’est déjà le cas chez plusieurs concurrents, l’objectif ultra grand-angle des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max peut être utilisé pour capturer des photos à une distance proche, jusqu’à 2 cm de l’objet. Par ailleurs, le constructeur a également ajouté le mode nuit sur l’ensemble de ses trois capteurs. On pourra donc capturer des photos en basse lumière avec le téléobjectif ou avec l’ultra grand-angle.

Pour la vidéo aussi les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max innovent puisqu’ils apportent le mode cinématique, également proposé sur les iPhone 13 et 13 mini. Plus tard dans l’année, les deux smartphones pourront également enregistrer en ProRes Video en 4K à 30 images par seconde.

Enfin, Apple a également annoncé avoir amélioré l’autonomie de ses deux smartphones. Selon le constructeur, l’iPhone 13 Pro gagnerait 1,5 heure d’autonomie par rapport à l’iPhone 12 Pro tandis que l’iPhone 13 Pro Max gagnerait 2,5 heures par rapport à l’iPhone 12 Pro Max.

Les deux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront disponibles en précommande à compter de ce vendredi. Quatre coloris seront proposés : noir, argent, doré et bleu. Il en va de même pour les capacités puisqu’en plus des versions 128, 256 et 512 Go, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront disponibles en version 1 To. Les livraisons sont prévues pour le 24 septembre prochain.

iPhone 13 Pro 128 Go : 1159 euros

iPhone 13 Pro 256 Go : 1279 euros

iPhone 13 Pro 512 Go : 1509 euros

iPhone 13 Pro 1 To : 1739 euros

iPhone 13 Pro Max 128 Go : 1259 euros

iPhone 13 Pro Max 256 Go : 1379 euros

iPhone 13 Pro Max 512 Go : 1609 euros

iPhone 13 Pro Max 1 To : 1839 euros



au meilleur prix ? Où acheter le Apple iPhone 13 Pro au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment