Voici le seul produit qui n’avait pas été dévoilé en avance : une chiffonnette Apple vendue à 25 euros

Avec les nouveaux MacBook Pro, Apple avait prévu toute une gamme d'accessoires. Des câbles, des chargeurs... et un chiffon.

Apple a introduit ses deux nouveaux MacBook Pro, le 14 pouces et le 16 pouces. Jusque là, tout était prévu. Une des grosses nouveautés est la nouvelle gamme de puce Apple Silicon, d’un côté le M1 Pro et de l’autre le M1 Max. Ce sont des ordinateurs portables très onéreux, leur prix démarre à 2 249 euros et dépasse les 6 600 euros. Vous pourrez, en plus, ajouter quelques accessoires.

Des accessoires en plus

Parmi les nouveaux accessoires, on retrouve le nouveau câble MagSafe vers USB-C. Le MagSafe revient dans une troisième génération, il peut transporter une puissance jusqu’à 140 Watts et ainsi offrir le Super Charge (50 % en 30 minutes de live). Ce dernier est vendu 55 euros, sans l’alimentation. Pour le chargeur, cela sera 105 euros de plus.

Un des accessoires qui vous fera sans doute le plus sourire est la chiffonnette Apple vendue à 25 euros. Rien que ça, cette dernière est « constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher ». C’est un chiffon microfibre qui semble plutôt classique, même si les coutures semblent, en effet, de qualité.

Outre les MacBook Pro et les puces M1 Pro et M1 Max, la firme à la pomme s’est attardée sur d’autres produits inédits, comme les nouveaux écouteurs sans fil AirPods 3, un nouvel abonnement Apple Music à prix cassé mais aussi des nouveaux coloris très pop attribués au HomePod mini.