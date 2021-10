Apple Music casse les prix de la musique en streaming

À l'ouverture de sa conférence d'automne, Apple a annoncé un nouvel abonnement pour Apple Music... à moitié prix.

Les services de streaming ont en grande partie remplacé les CD et autres systèmes de son. Si en France on parle beaucoup de Spotify et Deezer, Apple Music est certainement le concurrent le plus féroce sur le marché, grâce à son historique dans la musique, mais aussi sa force de frappe phénoménale grâce à ses iPhone et Mac. Et Apple frappe aujourd’hui encore plus fort avec un abonnement à prix cassé.

4,99 dollars seulement

Alors que l’on s’attendait à des MacBook, Apple a ouvert sa conférence d’automne par de la musique. Les AirPods 3, certes, mais aussi Apple Music, en annonçant un nouvel abonnement à seulement 4,99 dollars par mois. On peut s’attendre à un prix de 4,99 euros par mois en France au vu du taux de conversion habituellement utilisé par Apple.

Cet abonnement « Voix » à 5 dollars peut être utilisé sur tous les appareils de la marque. Les fonctions sont néanmoins limitées puisqu’on perd l’accès aux paroles ou encore aux vidéos, ainsi qu’à l’audio spatial et lossless.

De nouvelles playlists

Pour accompagner cette annonce, Apple a également dévoilé de nouvelles playlists disponibles depuis Siri en fonction d’une humeur ou d’une activité. Vous pouvez désormais demander à Siri de jouer une playlist pour vous aider à vous relaxer ou une playlist pour vous promener. Jusqu’à présent, vous ne pouviez demander qu’une musique, un album ou un artiste.

Le groupe californien a également révélé une flopée de nouvelles couleurs pour son HomePod Mini : il y en a pour tous les goûts !