Apple MacBook Pro 16 (2021) : le plus [insérer superlatif ici] des MacBook jamais créé

C'était la star de la soirée, le nouveau MacBook Pro 16 2021 avec puce M1 Pro et M1 Max a été présenté par Apple.

On s’y attendait, Apple a présenté ce lundi 18 octobre ses nouveaux MacBook Pro avec puce Apple Silicon (M1). Deux formats ont été annoncés : 14 pouces et 16 pouces. Si le premier est intéressant, c’est évidemment sur le second qui propose les configurations les plus dignes de tous les superlatifs. Sur scène, les différents ingénieurs d’Apple n’ont d’ailleurs pas hésité à qualifier ce notebook de tous les superlatifs possibles et imaginables.

Le châssis le plus écologique jamais créé

Du côté du design, Apple pousse à l’extrême en annonçant un boitier en aluminium 100 % recyclé. Sur ce châssis, on retrouve une configuration plutôt standard, avec un clavier entouré de deux larges bandes de haut-parleurs (nous y reviendrons), un touchpad, et… non, pas de touch bar ! Elle a été « remplacée par des touches physiques », mais on peut difficilement appeler cela une révolution. Apple n’a d’ailleurs pas souhaité trop s’étendre sur le sujet.

Connectiques sur le côté gauche

Pour ce qui est de la connectique en revanche, on est gâtés ! On trouve sur le côté droit un port HDMI, un port Thunderbolt 4 et un lecteur de cartes SDXC, et sur le côté gauche un port jack, deux autres ports Thunderbolt 4 et un port de charge MagSafe 3. Un retour plutôt attendu qui permet de « recharger son MacBook et connecter un appareil photo sans avoir besoin d’un dongle ! » (on se demande bien qui avait initié la tendance du notebook avec un seul port).

Évidemment, avec un écran de 16 pouces, ne vous attendez pas à un format ultra réduit. Il reste néanmoins relativement « compact » pour sa diagonale d’écran : 355,7 x 248,1 x 16,8 mm pour tout de même 2,1 à 2,2 kg (selon la variante).

Le meilleur écran de notebook jamais créé

Mais intéressons-nous à l’affichage avec ce monstre. Il s’agit d’un écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces avec une définition de 3456 x 2234 pixels, soit une densité de 254 pixels par pouce. C’est une dalle LCD rétro-éclairée par miniLED, comme l’iPad Pro. Cela lui permet d’afficher un contraste de 1000000:1 et une luminosité de 1000 nits, avec des pics de 1600 nits en HDR. Apple vante également son milliard de couleurs et son large gamut P3.

Mais le mini LED n’est pas la seule nouveauté de ce nouveau MacBook. Le ProMotion est également de la partie. Comprenez par là que l’écran du MacBook Pro 16 (2021) est capable de monter jusqu’à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce dernier est néanmoins adaptatif pour éviter de consommer trop de batterie et peut être fixé à une valeur donnée pour les vidéastes qui auraient besoin de travailler à une vitesse d’image bien précise.

Notons que grâce à tous les ports disponibles, on peut adjoindre à cet écran jusqu’à 3 écrans Pro Display XDR et une TV 4K.

La meilleure encoche jamais créée ?

Comme l’iPhone depuis l’iPhone X, le MacBook Pro 16″ voit son écran rongé par une petite encoche accueillant la nouvelle caméra 1080p avec optique f/2.0 à 4 éléments. Cela permet de réduire ses bordures : 3,5 mm en haut comme sur les côtés. L’encoche est néanmoins conçue pour s’intégrer dans l’interface de macOS et ne ronger qu’une partie vide de la barre d’état.

Pour accompagner comme il se doit vos visioconférences, Apple a également intégré 3 micros avec beamforming dans son châssis pour un son de qualité « podcast » et six haut-parleurs : 2 tweeters et 4 woofers, plus larges pour des basses plus présentes.

Le MacBook Pro le plus puissant jamais créé

Si vous avez suivi un peu le déroulement de la soirée, vous avez certainement vu l’annonce des puces M1 Pro et M1 Max, gravées en 5 nm. Ces puces proposent jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée pour des débits allant jusqu’à 200 Go/s sur le M1 Pro et 400 Go/s sur le M1 Max. À consommation égale, Apple annonce pouvoir déployer 1,7x plus de puissance qu’un CPU 8-core de PC traditionnel et 2,5x plus de puissance graphique que le GPU d’un laptop concurrent.

Pour l’architecture, comptez sur un CPU à 10 cœurs avec 8 d’entre eux dédiés aux performances et un GPU de 16 ou 24 cœurs pour le M1 Pro ou 32 cœurs pour le M1 Max. Ajoutez à cela 16 cœurs dédiés au neural engine pour les calculs dédiés à l’intelligence artificielle. Avec tout cela, Apple promet que vous pourrez composer avec 30 streams en 4K ProRes sur Final Cut, ou 7 streams en 8K ProRes.

Pour la mémoire, comptez 16 à 32 Go sur les modèles M1 Pro et 32 à 64 Go en M1 Max. Enfin, pour ce qui est du stockage, l’espace SSD (7,4 Go/s) va de 512 Go pour le modèle le plus abordable jusqu’à 8 To pour le plus onéreux.

Le plus endurant…

L’autonomie n’est pas en reste ! Avec sa puce économe, le MacBook Pro 16 propose jusqu’à 21 heures d’autonomie en lecture vidéo, soit 10 heures de plus que le MacBook Pro 16 de 2019 qui était déjà très endurant. Sur Lightroom, cela représente une autonomie doublée. Sur xCode, 4 fois plus de code compilé. De quoi tenir jusqu’au bout de votre projet…

De plus, la charge rapide est de la partie. Comptez seulement 30 minutes pour retrouver 50 % de votre batterie. Reste à savoir combien de temps il faudra pour les 50 % restants.

Pas le moins cher…

Le MacBook Pro 16″ (2021) est disponible dès aujourd’hui en précommande sur le site d’Apple et certains revendeurs partenaires. Le premier prix démarre à 2749 euros avec une puce M1 Pro, ou 3849 euros avec une puce M1 Max. Selon le stockage, les prix peuvent s’envoler jusqu’à plus de 6800 euros.



Les ventes sont annoncées à partir du 26 octobre, mais certains modèles n’affichent aucune disponibilité avant novembre.

L’événement d’Apple a fait la part belle à d’autres produits inédits, comme les nouveaux écouteurs sans fil AirPods 3, un tout nouvel abonnement Apple Music à petit prix et à de nouveaux coloris propres à l’HomePod mini.