Téléchargez macOS Sonoma (version stable) : les nouveautés et Mac compatibles

macOS Sonoma peut être téléchargé et installé sur les ordinateurs Mac compatibles. Voici la liste des appareils concernés ainsi que les nouveautés à retenir.

Hop ! macOS Sonoma est désormais disponible en version stable à partir de ce mardi 26 septembre 2023 comme l’indique la page officielle d’Apple. L’occasion de passer en revue quelques nouveautés et de lister les Mac compatibles avec la nouvelle version du système d’exploitation qu’Apple a présenté lors de la WWDC 2023. Jusqu’ici, l’OS était disponible en bêta publique.

Les Mac compatibles avec macOS Sonoma

Voici la liste des Mac (iMac et MacBook compris) compatibles avec la version stable de macOS Sonoma.

MacBook Pro compatibles

MacBook Air compatibles

Mac Pro compatibles

Mac Pro (2019)

Mac Pro M2 Ultra (2023)

Mac Studio compatibles

Mac mini compatibles

iMac compatibles

iMac 21,5 et 27 pouces (2019)

iMac (2020)

iMac M1 (2021)

iMac Pro compatible

iMac Pro (2017)

Les nouveautés de macOS Sonoma

Voici plusieurs nouveautés à retenir.

Écran de verrouillage et bureau

macOS Sonoma ajoute de nouveaux économiseurs d’écran fonctionnant au ralenti : ils affichent de nouveaux lieux. Lorsqu’on se connecte, ils deviennent votre fond d’écran. Cette nouvelle version apporte évidemment son lot de fonds d’écran inédits.

De plus, de nouveaux widgets de bureau sont disponibles. De quoi écouter un podcast ou contrôler ses lumières connectées. Ce qui fait ressembler votre Mac un peu plus à un iPad ou à un iPhone. À ce propos, l’application Continuity permet d’ajouter les widgets en place sur votre iPhone directement sur Mac, sans même avoir à installer les applications concernées.

La visioconférence sur FaceTime s’améliore

Lorsque vous partagez votre écran sur Mac, l’image de votre caméra va pouvoir apparaître en superposition, soit en grand, soit en petit. On peut même déplacer la bulle qui apparaît pour la placer où l’on souhaite et ainsi éviter de cacher des éléments importants. En parlant de partage d’écran, on peut aussi partager une ou plusieurs applications directement depuis la fenêtre dans laquelle on est.

FaceTime ajoute également des réactions qui viennent remplir le cadre d’une caméra, le tout avec des effets façon réalité augmentée en 3D : cœurs, confettis, feux d’artifice, etc.

Safari se complète un peu plus

Depuis Safari, on peut ajouter les sites web que l’on veut en tant qu’application web dans le Dock, via le menu Fichier. De quoi adapter des sites au format d’application : ils peuvent envoyer des notifications par exemple. Safari ajoute enfin les profils : comme sur Chrome, cela permet de séparer l’historique, les extensions, les groupes d’onglets, les cookies ou encore les favoris.

La navigation privée devient un peu plus protégée : lorsque des fenêtres ne sont pas utilisées, le chargement des traceurs est bloqué par Safari et le traçage qui peut être ajouté aux URL est supprimé. On peut désormais créer un groupe à plusieurs et ainsi partager les mots de passe de comptes : ils restent à jour pour tous les membres même s’ils sont modifiés. On peut évidemment retirer n’importe qui d’un groupe à tout moment.

Il est plus facile de rechercher un message dans… Messages

L’application de messagerie de macOS voit débarquer la possibilité de combiner des filtres de recherche lorsqu’on cherche un message précis. En plus de ça, une flèche apparaît dans les conversations que vous n’avez pas encore lues : en cliquant dessus, cela vous ramène au premier message que vous n’avez pas lu. De quoi rattraper un fil de discussion là où on s’était arrêté.

Via le bouton « Plus », on peut dorénavant partager sa position ou demander celle de son correspondant. Lorsqu’une position nous est partagée, on peut directement la consulter dans la conversation, à l’instar d’iOS notamment.

Le remplissage des PDF est encore plus automatique

Dans Pages, Apple ajoute une fonction de remplissage automatique amélioré : il permet d’utiliser les informations de vos contacts afin de remplir plus rapidement un document PDF ou un document numérisé.

Autre changement apporté : la possibilité d’ajouter des liens d’une note à une autre. Comme dans Notion, cela permet de relier des notes entre elles, pour créer une sorte de wiki par exemple.

Un clavier plus intelligent

Apple indique que le correcteur automatique est plus performant. Comme il peut encore se tromper, macOS Sonoma affiche les mots qu’il a corrigés de manière temporaire. Un soulignement apparaît dans le texte que vous avez tapé afin de savoir quels mots ont été corrigés : en un clic, on peut revenir à la version précédente dudit mot.

Le mode « Jeu » fait son apparition

macOS Sonoma ajoute enfin un mode dédié aux jeux vidéo. Il donne la priorité aux jeux au niveau du processeur et de la carte graphique de votre Mac. En fait, c’est l’utilisation des composants par les programmes en arrière-plan qui est réduite. D’un autre côté, la latence avec les accessoires sans-fil est réduite pour une meilleure réactivité. Pratique pour les AirPods ou une manette Bluetooth.

Cela permet aussi de préparer l’arrivée des jeux vidéo pour Windows sur macOS. En effet, Apple travaille sur un outil de portage de jeux permettant aux développeurs de rendre compatibles leurs titres sur macOS. Pour le moment, s’il est insuffisant sur bien des points, il paraît très prometteur.