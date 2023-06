Téléchargez les derniers fond d’écran macOS et découvrez leurs secrets

Dévoilés durant la WWDC début juin, les nouveaux fonds d'écrans de macOS Sonoma et du MacBook Air 15 ont tous deux quelque chose à raconter. On vous en dit plus, tout en vous permettant de les télécharger en haute définition.

macOS 14, alias macOS Sonoma, était annoncé le 5 juin dernier à l’occasion de la WWDC, et ce en compagnie d’un nouveau MacBook Air de 15 pouces dont l’annonce n’avait, à vrai dire, plus grand-chose d’une surprise. Comme le veut la tradition, Apple profitait de cette nouvelle version de macOS pour dévoiler un nouveau fond d’écran dédié… et faisant de même pour le lancement de son MacBook Air 15. Fort bien, mais saviez-vous que ces deux fonds d’écran, d’apparence assez anodine, ont l’un comme l’autre un petit secret à raconter ?

Commençons par le plus évident des deux : le fond d’écran du MacBook Air 15. Ce dernier mise sur des motifs ondulés mêlant ombres et lumière. De près, rien ne transparait d’important, mais de loin et en se forçant un peu, on lit le mot « Air ». Attention : une fois que vous l’aurez vu, il vous sautera littéralement aux yeux.

Quand le fond d’écran de macOS Sonoma rappelle celui de Windows XP

Le « secret » du fond d’écran de macOS Sonoma est beaucoup plus difficile à deviner sans un coup de pouce. Les observateurs les plus attentifs auront toutefois noté que les couleurs et la composition de l’image ne sont pas sans rappeler (au moins un peu) la célèbre colline verdoyante visible sur le fond d’écran de feu Windows XP. Une ressemblance qui n’a en fait rien d’un hasard.

Source : Apple

Comme nous l’expliquions il y a quelques jours dans un article, le fond d’écran de Windows XP avait été créé à partir d’une photo prise en Californie par Charles O’Rear, photographe pour le National Geographic. Plus précisément, le cliché originel avait été capturé à la limite des comtés de Napa et de… Sonoma. Une région californienne qui donne son nom à la nouvelle version de macOS. Et, en l’occurrence, le fond d’écran de macOS Sonoma s’inspire fortement de l’endroit même où avait été prise cette mythique photo. Coïncidence ou clin d’œil, difficile à dire, mais nous penchons plutôt pour la seconde hypothèse.

Quoi qu’il en soit, vous retrouverez ci-dessus les fonds d’écrans en haute définition. Notez bien que si vous souhaitez les télécharger en version 6K, et donc avec la meilleure qualité possible, il est possible de le faire depuis cette adresse, au bas de l’article de 9to5Mac.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.