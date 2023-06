Premiers tests de l’Apple MacBook Air 15 M2 : véritable innovation ou simple agrandissement ?

Nous avons lu les premiers tests du MacBook Air 15 M2, voici ses principaux points forts et points faibles du MacBook Air, ce qui vous aidera à déterminer si cet ordinateur portable est le choix idéal pour vous.

Les premiers tests du MacBook Air 15 M2 ont été publiés. Récemment sorti, ce nouveau modèle vise à combler le vide entre le MacBook Air 13 pouces et le MacBook Pro, offrant un écran plus grand et plus d’options de performance tout en conservant la légèreté et la portabilité qui ont fait la réputation du MacBook Air. Mais vaut-il vraiment le battage médiatique ? Est-il le meilleur choix pour vous ? Pour répondre à ces questions, nous avons compilé et analysé une série de tests et d’avis de spécialistes de l’industrie et d’utilisateurs pour vous donner un aperçu complet de ce que le MacBook Air 15 M2 a à offrir.

« Un produit que les gens ont demandé »

L’auteur de l’article sur The Verge, Monica Chin, souligne qu’Apple n’essaie pas de suivre les tendances actuelles comme l’IA générative ou les écrans E Ink ou à double écran. Au lieu de cela, ils sortent un produit que les gens ont demandé à un prix qu’ils sont très probablement prêts à payer.

Concernant les performances, le MacBook Air 15 dispose de la même puce M2 que celle présente dans les modèles MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro 13 pouces. Malgré sa taille plus grande, le MacBook Air 15 n’offre donc pas une expérience différente du 13 pouces dans son utilisation quotidienne. Les principales différences notables sont le plus grand écran de 15,3 pouces et un poids légèrement plus élevé.

Le MacBook Air 15 comble un vide dans la gamme de portables d’Apple qui n’a jamais vraiment été comblé : un ordinateur portable à grand écran à un prix accessible pour le grand public – Monica Chin, The Verge.

TechCrunch

s’est également amusé à comparer le MacBook Air 15 à la gamme. Il est plus grand que le MacBook Pro M2 Max de 14 pouces, mais reste considérablement plus fin. Il est également un peu plus lourd que le MacBook Air de 13 pouces, mais plus léger que le MacBook Pro de 14 pouces.

Le MacBook Air 15 pouces est doté d’un « grand écran spacieux dans un châssis mince et relativement léger », d’un « excellent trackpad et clavier », d’une « excellente performance » et d’une « autonomie de batterie exceptionnelle ». Cependant, The Verge note que l’appareil est limité en termes de ports disponibles et n’offre aucune possibilité d’amélioration ou d’upgrade après l’achat. Comme sur l’Air M2 13, vous n’aurez donc que deux ports USB-C Thunderbolt sur la gauche, ainsi que la connectique MageSafe, il n’y a que le port casque sur la droite.

En termes de performances, le MacBook Air 15 se situe solidement entre le MacBook Air 13 M2 et le MacBook Pro 13 M2 dans la plupart des tests de benchmark synthétiques. Ce qui n’est pas étonnant puisqu’ils utilisent tous la même puce Apple M2. L’autonomie de l’appareil offre en moyenne 14 heures et 30 minutes d’autonomie, ce qui est également à mi-chemin entre les performances du MacBook Air M2 13 (environ 13 h) et du MacBook Pro M2 13 (environ 16 h).

Il fonctionne, il fonctionne longtemps loin d’une prise, et il a un grand écran. Et c’est à peu près ce que nous voulions tous d’un MacBook Air de 15 pouces pour commencer (…) L’Air de 15 pouces ne change pas le monde ; il fait simplement son travail très, très bien. – Monica Chin, The Verge. Au niveau de l’autonomie, Apple Silicon fait du Apple Silicon. Comme tous les autres Mac avec une puce « M », on tient sans problème une journée entière sur une seule charge. – Nicolas Lelouche, Numerama.

Parmi les points forts de ce nouveau modèle, Numerama évoque aussi l’écran plus grand de 15,3 pouces qui offre un véritable confort, en particulier pour regarder des vidéos en plein écran ou pour travailler. Le MacBook Air 15 se distingue également par la qualité de ses haut-parleurs, avec six haut-parleurs offrant un son clair et des basses puissantes.

Un an après avoir sorti un MacBook Air 13 pouces avec un nouveau design, Apple lance pour la première fois un MacBook Air 15 pouces. À 1 599 euros, il s’agit de l’ordinateur grand format le plus abordable d’Apple, mais pas forcément du meilleur rapport qualité prix pour la plupart des utilisateurs. – Nicolas Lelouche, Numerama.

« La qualité de ses haut-parleurs »

Cependant, le MacBook Air 15 hérite aussi de certaines lacunes de son prédécesseur, notamment l’absence de Wi-Fi 6E, la présence d’une encoche et une webcam qui pourrait être améliorée. Le MacBook Air 15 a également un poids plus proche du MacBook Pro 14 que du MacBook Air 13, ce qui pourrait le rendre moins portable pour certains utilisateurs.

Il y a un seul élément sur lequel le MacBook Air 15″ se distingue vraiment : la qualité de ses haut-parleurs. (…) En ce qui concerne les rares points négatifs du MacBook Air 13″ M2, personne ne sera surpris de constater qu’ils sont toujours là. Pas de Wi-Fi 6E, dalle LCD qui ne fait pas du noir vraiment noir, présence d’une encoche, webcam qui pourrait être bien meilleure, double chargeur vendu en option pour 20 euros, seulement deux ports USB… – Nicolas Lelouche, Numerama. Le MacBook Air 15 pouces est pour ceux qui préfèrent un écran plus grand sans avoir besoin des extras qui viennent avec les modèles Pro. – Andrew Cunningham, Arstechnica.

Pas sans défaut

Après avoir lu plusieurs tests du MacBook Air 15 M2, il apparaît que cet appareil est fortement recommandé pour de nombreux utilisateurs, bien qu’il ait certaines limites. Les testeurs soulignent que le MacBook Air 15 M2 est doté d’un design élégant, d’une excellente performance grâce au M2 Apple Silicon, d’un écran plus grand et d’un clavier et d’un pavé tactile de premier ordre. Les tests apprécient également la présence de la technologie MagSafe et l’autonomie de la batterie. Par rapport au modèle de 13 pouces, le MacBook Air 15 M2 n’est que légèrement plus cher, ce qui offre une excellente valeur pour ceux qui recherchent un écran plus grand sans avoir besoin de beaucoup plus de puissance.

Cependant, il a également des points faibles. Le nombre et le type de ports disponibles sont limités, avec seulement deux ports Thunderbolt. La présence d’une encoche sur l’écran est également considérée comme un petit irritant par certains testeurs. Les prix pour les mises à niveau de mémoire vive unifiée et de stockage sont jugés exorbitants par rapport aux taux du marché, ce qui peut rendre le coût global de l’appareil plus élevé pour ceux qui souhaitent ces améliorations. De plus, le système de refroidissement passif du M2 peut limiter les performances dans certaines situations, et le M2 ne prend en charge qu’un seul écran externe.

En attendant notre test, on peut donc dire que le MacBook Air 15 M2 est un excellent choix pour celles et ceux qui cherchent un ordinateur portable de milieu de gamme avec un écran plus grand. Cependant, pour celles et ceux qui ont besoin de plus de connectiques, de capacités de refroidissement actives pour les charges de travail lourdes, ou qui souhaitent connecter plusieurs écrans, il peut ne pas être l’option la plus appropriée.



