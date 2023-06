Connaissez-vous le point commun entre macOS Sonoma et Windows XP ?

Le fond d'écran de macOS Sonoma fait écho à celui de Windows XP, et pour cause...

Lors de la WWDC 2023, Apple a dévoilé macOS Sonoma, la nouvelle version de son système d’exploitation pour Mac. Parmi les grosses nouveautés, on peut citer les widgets qui peuvent désormais être positionnés sur le bureau, rappelant ainsi Windows 8, ou encore l’arrivée d’un mode jeu, qui pourrait bien marquer un tournant important dans l’histoire de l’informatique.

Mais avant tout cela, intéressons-nous de plus près à ce qu’Apple a montré de Sonoma. À commencer par la toute première image, servant également de fond d’écran pour cette version. Derrière l’effet stylisé, on devine une colline verdoyante sous un ciel nuageux. Cette définition vous rappelle quelque chose ? Possiblement le fond d’écran iconique de Windows XP, Bliss, récemment revisité en 4K et étant l’une des photographies les plus vues de l’histoire.

Vous trouvez le parallèle un peu tiré par les cheveux ? Pas si vite.

Le comté de Sonoma

Ce qu’il faut savoir sur le fond d’écran de Windows XP est qu’il s’agit d’une photo quasi non retouchée. Celle-ci a été prise par Charles O’Rear, photographe pour le National Geographic, en Californie, entre la limite du comté de Napa et de celui de… Sonoma.

Car oui, les versions de macOS sont désormais nommées selon des lieux existants et celle-ci tire donc son origine d’une région vallonnée de la Californie.

Le nouveau fond d’écran d’Apple s’inspire donc de l’endroit même où a été prise la photo ayant donné le fond d’écran le plus célèbre au monde. Reste à savoir si Apple l’a fait intentionnellement ou non, mais cela parait vraiment trop gros pour ne pas être un clin d’œil à son principal concurrent.

