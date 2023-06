Le fond d’écran de Windows XP en 4K : la nostalgie oui, mais avec plus de pixels

Le fond d'écran « Bliss » mondialement réputé, et peut-être l'une des images les plus répandues, a été revisité par une équipe de design de Microsoft. De quoi avoir un fond d'écran Windows XP en 4K, pour s'adapter à nos écrans d'aujourd'hui.

Windows XP est une version de l’OS très célèbre, tant elle a été utilisée et équipée nombre d’ordinateurs à travers le monde. Son fond d’écran par défaut, baptisé Bliss, est devenu une référence au fil du temps. Des années plus tard, il a été revisité par Microsoft Design, durant l’événement Design Week, qui a lieu chaque année autour d’une thématique. C’est le journaliste d’Ars Technica, Andrew Cunningham, qui a repéré ceci récemment, via un tweet de l’ingénieure chez Microsoft Jen Gentleman.

Le fond d’écran « Bliss » de Windows XP revisité et en 4K

Lors de sa sortie en octobre 2001, Windows XP était livré avec un fond d’écran par défaut, nommé Bliss. Il représente une colline verdoyante en Californie, sous un ciel avec quelques nuages, une journée de janvier 1996, par Charles O’Rear. Au total, on estime que cette image aurait été vue par des milliards de personnes à travers le monde. Pour rappel, la photographie originale n’avait été que très peu retouchée.

Dans un article de blog, Microsoft 365 explique le travail effectué sur cette nouvelle version : les ombres ont été décalées, les nuages adoucis et des pissenlits ajoutés. Les équipes de design de la firme ont souhaité vraiment moderniser Bliss. Il ne s’agit donc pas exactement d’une mise en haute définition de la photographie originale, mais plus d’une remastérisation. De quoi trouver un équilibre entre nostalgie et mise au goût du jour.

Paint et le Solitaire y ont droit aussi

Pour contenter ses fans, Microsoft a créé deux autres fonds d’écran. Le premier rend hommage au Solitaire, dans une mise en scène de l’écran de victoire, durant lequel les cartes défilaient jusqu’à recouvrir tout l’écran.

L’autre représente Paint premier du nom (à ne pas confondre avec Paint 3D lancé en 2017). On y voit une petite fenêtre avec un fond transparent, tous les boutons et surtout de la peinture qui dépasse. En fait, l’image montre Paint en tant qu’œuvre d’art dans un musée, preuve supplémentaire de l’importance du logiciel dans l’informatique.

