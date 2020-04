Microsoft 365 est l'offre intégrant la suite Office, mais aussi un accès à plusieurs services. Voici tout ce qu'il faut savoir.

C’est quoi Microsoft 365 ?

Microsoft 365 est le nom donné par Microsoft à l’offre qui remplace Office 365 pour les particuliers.

Il s’agit d’un abonnement regroupant les services bureautiques du géant, comme Word ou PowerPoint, mais aussi beaucoup d’autres choses.

Microsoft se veut être l’abonnement « pour vous permettre de mieux exploiter votre temps » et accompagner votre vie numérique ou celle de votre famille.

Les services de divertissement du géant comme le Xbox Game Pass ne sont pas inclus.

Quels sont les logiciels Office inclus ?

Microsoft 365 intègre un accès à tous les logiciels classiques de la suite Office :

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

Ces logiciels sont disponibles en téléchargement aussi bien sur Windows 10 que sur macOS.

L’abonnement propose du contenu en plus pour ces logiciels, comme des modèles supplémentaires dans PowerPoint, des polices d’écritures et une banque d’images pour Word, ou encore un moteur de vérification d’orthographe et de grammaire plus puissant avec Microsoft Editor.

À terme, d’autres services viendront s’ajouter à l’abonnement comme PowerPoint Coach pour s’entrainer à présenter, uniquement en anglais pour le moment, ou Money in Excel, un futur concurrent de Linxo et Bankin.

Notez que Microsoft propose aussi une version totalement gratuite et en ligne de ces logiciels.

Microsoft Teams et Family Safety

Microsoft prépare aussi deux nouvelles applications pour les familles, mais elles sont pour le moment en développement et non disponible pour les abonnés.

Il y a d’abord une nouvelle version de Microsoft Teams, le service concurrent de Slack, qui sera adapté aux usages d’une famille. En plus d’une conversation en groupe, il sera possible de partager des calendriers, des albums photos, ou des listes de courses par exemple.

Microsoft prévoit même de permettre un partage de sa position ou de ses informations de connexion à un réseau Wi-Fi.

Comme son nom l’indique, Family Safety se veut être une application de sécurité pour la famille. On ne parle pas ici d’un antivirus, mais plutôt d’agir en contrôle parental (à travers les PC sous Windows 10, les appareils sous iOS et Android, mais aussi la Xbox).

Family Safety permet aussi de partager sa localisation, obtenir des rapports sur l’utilisation des appareils, ou encore vérifier en temps réel la vitesse de déplacement.

Microsoft promet de ne partager aucune information confidentielle ou de revendre des données aux compagnies d’assurance.

Quels sont les services supplémentaires de l’abonnement ?

Microsoft 365 intègre des services supplémentaires en plus des applications de la suite Office.

Chaque utilisateur reçoit notamment un espace de stockage de 1 To sur OneDrive, mais aussi 60 minutes d’appels par mois sur Skype vers les fixes et les mobiles. OneDrive intègre aussi un service de protection contre les ransomware.

L’abonnement fait passer le quota de stockage d’Outlook.com, le concurrent de Gmail, de 15 Go à 50 Go et permet aux abonnés d’utiliser un nom de domaine personnalisé pour leur adresse mail.

Microsoft propose aussi un service de chiffrement des mails et de vérification des liens pour plus de sécurité.

Quel est le prix de l’abonnement ?

En France, le service est proposé avec deux offres d’abonnements :

Microsoft 365 Personnel à 7 euros par mois (ou 70 euros par an)

Microsoft 365 Famille à 10 euros par mois (ou 100 euros par an)

L’offre Personnel est comme son nom l’indique prévue pour une seule personne, alors que l’offre familiale peut être partagée entre 6 comptes Microsoft différents.

Cela signifie que les 6 comptes Microsoft auront chacun le droit à l’ensemble des bénéfices de Microsoft 365, c’est-à-dire 1 To d’accès de stockage OneDrive par compte par exemple.

En tout c’est donc jusqu’à 6 To qui sont inclus dans l’abonnement familial.

Combien de licences sont offertes par abonnement ?

Depuis octobre 2019, le nombre de licences Office associées à un abonnement est illimité. Cela signifie qu’il est possible d’installer la suite Office sur toutes ses machines sans restrictions.

Toutefois, Microsoft impose une limitation à son offre. Il est possible d’utiliser Office sur jusqu’à 5 machines simultanément à un instant T.

Une fois une des machines déconnectées, il est possible d’ouvrir Office sur une sixième machine.

Que devient mon abonnement Office 365 ?

Si vous êtes déjà abonné à une offre Office 365, l’abonnement passe automatiquement à l’offre Microsoft 365 équivalente sans frais.

Comment s’abonner à Microsoft 365 ?

Pour s’abonner au meilleur prix à Microsoft 365, le plus simple est d’acheter directement 12 mois d’abonnement familial sur Amazon. Le célèbre e-commerçant propose en effet régulièrement des réductions sur son site.