Comment installer Microsoft Office gratuitement sur son PC Windows 10

Microsoft rend de plus en plus accessible sa suite Office avec les Web Apps. Disponibles gratuitement sur internet (à condition d'avoir un compte Microsoft), elles peuvent à présent être installées directement sur Windows 10, voici comment faire.

Microsoft Office est la suite bureautique la plus connue avec Google Docs. Disponible depuis presque 30 ans, elle a évolué avec son temps et est donc logiquement disponible sous forme de Web App. Le concept de Web App est simple : c’est une application se lançant depuis un site web ; pas besoin d’installer un logiciel si ce n’est un navigateur web. Si vous êtes sous Windows 10, vous pouvez donc accéder à la version Progressive Web App (PWA) de Microsoft Office.

Ici, la Web App sera disponible directement sur le bureau et se lancera sans avoir besoin d’ouvrir le navigateur. Il suffit d’être connecté à internet.

L’avantage par rapport à la version complète de Microsoft Office est que cette PWA est totalement gratuite et offre la plupart des fonctionnalités que l’on attend d’une suite bureautique.

Installer Microsoft Edge Chromium

Pour commencer, il faut passer par le navigateur web Microsoft Edge Chromium qui n’est pas forcément installé de base sur votre version de Windows 10. Pour s’assurer que vous êtes parés, vérifiez que votre version de Edge possède cette icône :

Si tel est le cas, vous pouvez passer à l’étape suivante. Sinon, téléchargez et installez la version Chromium de Edge depuis le site de Microsoft.

Installer les Progressive Web Apps de Microsoft Office

Lorsque Microsoft Edge Chromium est installé sur votre ordinateur, il est temps d’installer la suite Office.

Lancez le navigateur et allez sur le site d’Office. Si ce n’est pas déjà fait automatiquement, connectez-vous à votre compte Microsoft. Pour fonctionner, les Web Apps Office nécessitent d’avoir un compte et d’être connecté.

Le concept d’Office 365 est similaire à celui de Google Documents. Vos fichiers textes, tableurs ou diaporamas sont enregistrés dans le cloud (grâce aux 5 Go offerts sur OneDrive), tout comme les légendaires applications Word, Excel, PowerPoint, etc. Avec Microsoft Edge, vous pouvez installer ces Web Apps directement sur Windows. Pour ce faire, ouvrez l’application de votre choix et dans le Menu plus du navigateur, cliquez sur Installer ce site en tant qu’application.

L’application se retrouve sur le bureau et pourra être utilisée sans navigateur web tant que vous êtes connecté à internet, et ce gratuitement !

Refaites la manipulation pour chaque Web App et vous pourrez faire avec ces Progressive Web Apps les bases d’une suite bureautique sans ressentir le besoin de passer à une version « premium ».