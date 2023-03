Faire une capture d'écran sur un PC Windows 10 est aussi simple que d'appuyer sur trois touches. Mais du simple screenshot à la capture en GIF, connaissez-vous toutes les techniques possibles pour immortaliser votre écran ? Voici comment faire une capture d'écran sur Windows 10.

Que ce soit nativement ou par un logiciel à installer, Windows 10 propose plusieurs solutions pour réaliser des screenshots. De la simple capture d’écran au GIF animé, voici comment faire pour capturer une image de votre écran de PC sur Windows. Notez que si vous préférez une capture vidéo, nous avons également une explication à votre disposition.

Il existe bien sûr toujours la possibilité d’appuyer sur la touche « Impr. Écran » de votre clavier et de coller le résultat dans Paint ou n’importe quel autre logiciel de traitement d’image, mais nous vous proposons ici quelques fonctionnalités plus complètes pour parfaitement maitriser cet art immémorial qu’est la capture d’écran sur PC.

Faire une capture d’écran classique sur PC Windows 10

Pour réaliser une capture d’écran « sans fioritures », Windows propose un outil très efficace. Pour le lancer, il faut appuyer simultanément sur les touches Windows, MAJ (Shift) et S.

L’écran s’assombrit alors et une petite fenêtre s’ouvre en haut avec 4 options :

Capturer une partie de l’écran avec une forme rectangulaire

Capturer une partie de l’écran avec une forme libre

Capturer une fenêtre

Capturer tout l’écran

Après avoir pris votre capture d’écran, une notification va s’afficher pour vous proposer de modifier et partager l’image, cliquez dessus pour ouvrir le logiciel « Capture d’écran et croquis« . Vous pourrez alors dessiner sur votre capture d’écran, surligner une partie de l’image, la rogner ou encore en mesurer une partie avec une règle virtuelle.

Une fois vos modifications effectuées, il est possible soit d’enregistrer le screenshot sur l’ordinateur, soit de le partager par le biais d’une application ou de l’ouvrir dans un autre logiciel, comme Photoshop, Gimp ou Affinity pour réaliser des montages plus avancés.

Faire une capture d’écran avec l’outil ShareX

Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, de nombreux services de captures d’écran proposent des outils plus poussés que celui de Microsoft. ShareX est l’un des plus connus. Ce logiciel est open source et propose les mêmes fonctionnalités que l’outil Windows, et plus encore, comme l’enregistrement d’écran en vidéo ou en GIF.

Vous pouvez le télécharger directement depuis le site dédié au logiciel. Une fois celui-ci installé, voici comment réaliser un enregistrement d’écran en GIF via ShareX :

Ouvrez ShareX

Appuyez sur le raccourci clavier dédié (pour un GIF, la combinaison par défaut est CTRL + MAJ [Shift] + Impr.)

(pour un GIF, la combinaison par défaut est CTRL + MAJ [Shift] + Impr.) Sélectionnez la zone à capturer et faites un clic gauche

et faites un clic gauche Laissez le logiciel enregistrer

Appuyez sur Arrêter au bord de la zone de capture

au bord de la zone de capture Retournez sur ShareX et vous y verrez votre GIF vous attendant sagement

Le résultat dépendra de l’architecture de votre ordinateur. S’il est assez puissant, vous pourrez obtenir un résultat fluide et de qualité. Dans le cas contraire, si votre PC est un peu vieux, vous risquez de constater quelques saccades.

De plus, ShareX propose un système de partage automatique sur différents services de stockage cloud comme Dropbox, Google Drive ou encore Imgur, mais aussi sur le serveur FTP de votre choix. Il suffit d’entrer ses identifiants et chaque fois qu’une capture d’écran sera réalisée avec ShareX, elle sera uploadée sur les services renseignés. De base, les images sont enregistrées dans les Documents et dans le dossier ShareX.

Notez que cet outil surpuissant propose de très nombreuses options que nous ne détaillerons pas ici et nous vous encourageons donc à fouiller dans les menus pour tout découvrir.

Où sont enregistrées les captures d’écran sur Windows 10 ?

Si vous réalisez une capture d’écran de Windows 10 avec l’outil natif, le screenshot va aller s’enregistrer dans un dossier dédié. Ouvrez donc l’explorateur de fichiers de votre PC, puis cliquez sur Images et ensuite sur le dossier bien nommé Captures d’écran. Vos images se rangent automatiquement à cet endroit.

En outre, il faut aussi savoir que votre capture d’écran est copiée dans votre presse-papier. Vous pourrez donc aller la copier-coller dans le document de votre choix. Notez enfin que si vous avez fait votre screenshot avec l’outil ShareX présenté plus haut, cette application vous laisse configurer l’emplacement du dossier où enregistrer les images.

Notez enfin que vous pouvez apprendre à faire des captures d’écran sur d’autres appareils et système d’exploitation :

