Comment désinstaller un logiciel ou une application sur son ordinateur

Que ce soit sur Windows ou macOS, installer des logiciels fait partie des bases de l'utilisation de son ordinateur. Mais parfois, on veut aussi en supprimer pour diverses raisons. Pour vous aider à bien désinstaller un logiciel sur votre PC ou Mac, suivez le guide !

Les logiciels et autres applications sont une part centrale de tout système d’exploitation. Que ce soit un navigateur web, un lecteur de fichiers audio ou vidéo ou un logiciel de traitement de texte, il en existe des millions et vous serez amenés à en installer des dizaines, voire des centaines, sur votre ordinateur.

Sauf qu’à un moment, on peut aussi être amené à supprimer certains logiciels, que ce soit parce qu’on ne les utilise plus ou parce qu’ils prennent de la place sur son ordinateur. Voici comment faire pour désinstaller totalement un logiciel sur Windows 10 et macOS.

Désinstaller un logiciel ou application sur Windows 10

En fonction de ce que vous voulez supprimer sur Windows 10, la méthode n’est pas la même pour un logiciel classique ou une application.

Supprimer un logiciel sur Windows 10

Avec le système de Microsoft, vous pouvez installer deux types de logiciels : les logiciels disponibles en .exe sur internet par exemple ou les applications depuis le Microsoft Store. Pour les premiers, il existe deux techniques pour supprimer un programme, l’une passe par les Paramètres Windows, l’autre par le Panneau de configuration. Nous allons privilégier la seconde technique qui regroupe plus de logiciels à désinstaller que la première.

Dans la barre de recherche, tapez Panneau de configuration pour y accéder. Ouvrez ensuite le sous-menu Désinstaller un programme.

Arrivé là, vous faites face à l’intégralité des logiciels installés sur votre ordinateur, sélectionnez le programme à supprimer, cliquez sur Désinstaller puis suivez les instructions du logiciel.

Si vous souhaitez désinstaller une application, il faudra passer par un autre moyen.

Supprimer une application sur Windows 10

Les applications ont fait leur apparition aux côtés des logiciels classiques. Ils s’installent via le Microsoft Store, mais ne se désinstallent pas dans le panneau de configuration. Pour les supprimer, il faut passer par les Paramètres Windows et le menu Applications.

Le menu s’ouvre directement avec l’onglet voulu : Applications et fonctionnalités. On fait ensuite face à une liste d’applications et de quelques logiciels installés sur le système. Sélectionnez l’app à supprimer et cliquez sur Désinstaller. Si c’est une application, le système l’effacera automatique, contrairement à un logiciel classique.

Désinstaller un logiciel ou application sur macOS

Chez les ordinateurs d’Apple, la méthode pour supprimer un logiciel classique ou une application de l’App Store est similaire, nous n’aurons donc pas cette fois-ci à diviser en deux parties le tutoriel.

Pour supprimer de manière classique un logiciel sur macOS, rendez-vous dans le dossier Applications sur le Finder. Choisissez l’application à supprimer et glissez là jusqu’à la Corbeille ou faites Clic droit et Placer dans la corbeille. Identifiez-vous avec votre mot de passe ou TouchID et le tour est joué.

Cependant, certains logiciels laissent encore quelques traces sur votre disque dur. Si vous souhaitez le supprimer totalement, nous vous conseillons de passer par un outil tiers comme le très simple à utiliser AppCleaner.

Installez le logiciel et ouvrez-le. À partir de là, vous n’avez plus qu’à glisser un logiciel à supprimer dessus et il se chargera de retrouver et de supprimer tous les fichiers et dossiers qu’il a créés pour nettoyer entièrement votre Mac de toute trace de ce programme. Quand il aura regroupé tous ces résidus, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur Supprimer pour terminer le travail.

AppCleaner est très pratique, car il permet de ne pas avoir à chercher soi-même ce genre de fichiers qui peuvent se trouver dans des dossiers cachés et cela vous économise donc de précieuses minutes !