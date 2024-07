Comment désinstaller une application sur Mac ?

Installer un programme ou une application sur macOS ne présente aucune difficulté particulière, mais leur désinstallation peut dans certains cas s'avérer un peu plus complexe. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment procéder le plus simplement possible.

Si la désinstallation d’un logiciel ou d’une application sous Windows peut être menée à bien en quelques clics depuis l’utilitaire d’ajout / suppression de programmes, la même opération sur macOS se fait tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, ce qui peut donner lieu à une certaine confusion… en particulier chez les nouveaux utilisateurs du système.

Et pour cause, les applications téléchargées depuis le Mac App Store ne se désinstallent pas de la même façon que les programmes téléchargés à partir du web. Nous allons donc vous expliquer, en quelques étapes simples, comment procéder si vous voulez supprimer un programme de votre Mac, et vous parler également des quelques applications impossibles à désinstaller.

Comment désinstaller une application téléchargée depuis l’App Store ?

C’est le cas de figure le plus simple. Si vous voulez désinstaller une application provenant de l’App Store, la chose se fait peu ou prou comme sur un iPhone. Procédez comme suit :

Assurez-vous d’avoir bien quitté l’application que vous voulez désinstaller, car elle ne pourra pas être supprimée si elle est toujours ouverte sur votre Mac. Ouvrez le Launchpad depuis l’icône dédiée dans le Dock, à l’aide du dossier « Applications » du Finder, ou bien en effectuant un « pincement » avec les doigts sur le trackpad. Localisez l’application que vous souhaitez désinstaller dans le Launchpad, en vous aidant au besoin de la barre de recherche située en haut d’écran. Faites un clic appuyé et prolongé sur l’application que vous souhaitez désinstaller, et ce, jusqu’à ce qu’elle commence à « trembler » légèrement. Une petite croix apparaît alors sur l’icône en question, cliquez dessus pour désinstaller l’application correspondante, puis confirmez l’opération. L’application est alors immédiatement supprimée.

Comment désinstaller une application téléchargée depuis le web ?

Si cette première méthode ne permet pas la désinstallation du programme que vous vouliez supprimer, c’est qu’il a probablement été téléchargé depuis le web… et donc en dehors de l’App Store. Sa suppression nécessite dans ce cas de passer par le Finder. Voici la marche à suivre :

Là aussi, assurez-vous tout d’abord d’avoir bien quitté l’application que vous voulez désinstaller, car elle ne pourra pas être supprimée si elle est toujours ouverte. Ouvrez le Finder en cliquant sur l’icône dédiée, à l’extrémité gauche du Dock. Dans le volet latéral du Finder, allez dans l’onglet « Applications », puis localisez l’application que vous voulez désinstaller. Sélectionnez l’application que vous souhaitez supprimer, puis faites un clic droit -> placer dans la corbeille. Il est aussi possible de sélectionner l’application et d’utiliser le raccourci « Command + Supprimer » de votre clavier ; de sélectionner l’application puis d’aller dans « Fichier -> Placer dans la corbeille » ; ou encore de faire un clic maintenu sur l’application et de la faire glisser jusque dans la corbeille. Attention, le cas échéant, il peut vous être demandé de saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe d’administrateur de votre Mac. Si c’est le cas, faites-le. Une fois l’application placée dans la corbeille, videz la corbeille pour la supprimer définitivement.

Les différents cas d’exception

Notez que quelques exceptions à la règle existent. Certaines applications Apple préinstallées sur macOS font partie intégrante du système et ne peuvent donc pas être désinstallées. C’est par exemple le cas de l’application Mail, mais aussi des applications Musique, Livres, Notes, Bourse ou encore Plans, pour ne citer qu’elles.

Précisons également que ces deux méthodes de désinstallation ne suppriment pas (et c’est tant mieux) les documents ou fichiers ayant éventuellement été créés à l’aide de l’application désinstallée. Une bonne nouvelle dans le cas, par exemple, d’une application de traitement de texte.

Dernier point à garder en tête : il se peut que la seconde méthode de désinstallation, pour les applications provenant du web, ne supprime pas l’ensemble des fichiers d’un programme désinstallé. Ces derniers peuvent alors encombrer inutilement votre espace de stockage. Pour une désinstallation plus propre à tous les coups, le plus simple est de se tourner vers certains outils tiers, dédiés à cet usage, comme l’outil gratuit « AppCleaner », ou bien vers un logiciel de nettoyage payant comme « CleanMyMac », par exemple.