Apple dévoile macOS Sequoia : les cinq nouveautés à retenir

Apple vient d'annoncer les nouveautés attendues dans macOS Sequoia, la nouvelle version de son système pour Mac et iMac. Cette mise à jour majeure promet de sérieuses améliorations pour les utilisateurs d'iPhone, mais aussi de Safari, son navigateur.

Comme chaque année, Apple profite de la WWDC pour dévoiler la prochaine version majeure de macOS, ici nommée macOS Sequoia. Sans trop de surprise, cette version décline plusieurs des grandes nouveautés d’iOS 18, qui cette année a mis le paquet sur l’IA, mais pas que.

Au programme, on retrouve un tout nouveau Siri boosté à l’IA ainsi que de nombreuses nouveautés pour les applications natives Apple. Petit tour d’horizon.

La continuité avec l’iPhone sur macOS

L’iPhone devient entièrement utilisable sur macOS avec la nouvelle fonctionnalité « Continuity », à l’instar de Windows avec les smartphones Android. Une simple fenêtre vous permettra d’interagir avec votre iPhone avec l’expérience utilisateur de macOS.

Les notifications iPhone pourront aussi être affichées sur votre Mac pour ne louper aucune alerte importante

Une nouvelle application pour gérer ses mots de passe

Apple va proposer une nouvelle application Mots de passe dédiée, mise à jour majeure de son application Trousseau de clés. S’inspirant d’autres logiciels comme 1password, Bitwarden ou Dashlane, elle permettra de regrouper tous ses mots de passe et autres codes d’authentification. L’application remplira automatiquement les champs de saisie à travers tout le système.

Une autre nouveauté très pratique est la possibilité de glisser-déposer des fichiers entre votre Mac et votre iPhone, comme lorsque vous venez de traiter une photo sur votre MacBook pour la poster ensuite sur Instagram.

L’application est compatible sur tous les appareils Apple, mais aussi Windows via l’application iCloud.

L’intégration d’Apple Intelligence au Mac

Mac va aussi bénéficier des innovations d’Apple Intelligence, l’intelligence artificielle d’Apple au service de la productivité et la création. Ainsi, Siri devient un véritable assistant personnel qui peut effectuer des actions à travers toutes vos applications, une plus grande compréhension du langage naturel et du contexte de votre demande, notamment à exploitant les informations présentes sur votre écran.

L’IA générative pourra vous aider à écrire, résumer des textes, mais aussi générer des images et Genmoji pour vos conversations.

Safari vous fait gagner du temps

Le navigateur Safari gagne en intelligence avec la possibilité de résumer l’essentiel d’une page web via la fonction « Highligts ». Grâce à un modèle de machine learning, vous pourrez en savoir plus sur un artiste cité dans un article de presse, avoir en un seul clic l’itinéraire vers un lieu depuis son site et bien d’autres possibilités.

Un nouveau mode Reader vous permettre une lecture sans distraction et la fonction Viewer retirera toute l’interface d’un site pour vous focaliser sur la vidéo que vous êtes en train de visionner.

L’organisation de fenêtres enfin améliorée

C’était un énorme manque pour les utilisateurs de macOS : la possibilité d’organiser ses différentes fenêtres à l’écran à l’instar de Windows 10. macOS Sequoia permet enfin de faire du ménage sur son écran sans utiliser une application tierce comme Magnets.

Déplacez une fenêtre dans un coin ou sur le côté de votre écran et celle-ci prendra la moitié de votre bureau ou simplement le quart, vous pourrez ainsi les organiser comme bon vous semble pour gérer plusieurs tâches en même temps.

Les nouveautés au sein des applications Apple

macOS Sequoia propose aussi toutes les nouveautés présentées pour iOS 18 et iPad OS 18. Ainsi, le nouvel iMessages offre davantage de personnalisation dans les textes, comme la mise en forme, les effets ou encore les réactions encore plus nombreuses.

L’application Photos profite aussi du nouveau système de collections pour organiser ses souvenirs comme de vrais albums photos personnalisables. Dans les autres nouveautés, les Math Notes de l’iPad sont aussi compatibles avec les Mac, au sein de l’application Notes.